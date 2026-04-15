신현송 한은 총재 후보, 기준금리 동결 지지 및 환율 급등 '왝더독' 현상 지적

신현송 한국은행 총재 후보자가 기준금리 동결 결정을 지지하고, 환율 급등의 원인으로 파생상품 시장의 '왝더독' 현상을 지목하며 시스템 개선 의지를 밝혔다. 또한 일본식 장기 저성장 진입 가능성을 부인하며, 양극화 문제 해결을 위한 노력을 강조했다.

신현송 한국은행 총재 후보자는 최근 한국은행 의 기준금리 동결 결정과 관련하여 “불확실성이 큰 상황에서 맞는 방향이었다”고 평가하며, 환율 급등의 원인으로 실물 경제가 아닌 파생상품 시장의 ' 왝더독 (꼬리가 몸통을 흔듦)' 현상을 지목하며 시스템 개선 의지를 강하게 드러냈다. 15일 열린 국회 인사청문회에서 신 후보자는 지난 10일 한은 금융통화위원회의 기준금리 동결 결정에 대한 지지 의사를 표명했다. 그는 국민의힘 권영세 의원의 질문에 “최근 금리 동결 결정에 다른 의견을 갖고 있느냐”는 질문에 망설임 없이 “아닙니다”라고 답하며, 당시 중동 사태 초기 단계의 높은 불확실성을 고려했을 때 기준금리 동결 결정이 적절했다고 강조했다. 신 후보자는 “당시는 중동 사태 초기 단계로, (석유) 공급 충격이 예상 인플레이션이나 근원 물가 상승으로 이어질 수 있었지만, 아직 그런 현상이 나타나지 않았기 때문에 좀 더 지켜보는 방향이 맞았다”고 설명하며, 불확실성이 높은 시기에는 신중한 접근이 필요하다는 점을 시사했다.

최근 환율이 1500원대까지 급등한 상황에 대해서는 파생상품 시장의 과도한 영향력을 지적했다. 신 후보자는 “최근 몇 개월 동안 환율이 상당히 높은 수준으로 유지된 것은 사실”이라면서도, 환율 상승의 주된 원인이 국내 투자자들의 해외 자산 매입이 아닌, “장부 외 거래(파생상품)”에 있다고 분석했다. 그는 특히, 금융 제도가 충격을 받을 때 자본 흐름에 포착되지 않는 통로를 통해 환율이 움직이는 현상, 즉 외국인들이 역외선물환(NDF) 시장에서 원화 가치를 거래하는 '왝더독' 현상을 지목하며, 이는 작년 미국의 상호 관세 문제나 엔캐리 청산 사례처럼 외부 충격에 취약한 구조를 만들 수 있다고 경고했다. 따라서 그는 역외 원화 결제 시스템 구축을 통한 원화 국제화를 추진하여, 외부 충격에도 환율을 안정적으로 관리할 수 있는 시스템을 구축하겠다는 구체적인 계획을 제시했다. 이러한 시스템 구축은 변동성이 큰 글로벌 금융 시장에서 한국 경제의 안정성을 확보하고, 외부 충격으로부터 경제를 보호하는 데 기여할 것으로 기대된다.

더불어 신 후보자는 한국 경제가 일본의 ‘잃어버린 20년’과 같은 장기 저성장 국면에 진입할 가능성에 대해서는 선을 그었다. 그는 “우리 경제가 일본식 저성장의 터널 입구라고 보지는 않는다”고 단언하며, 한국 경제의 역동성과 탁월한 기술력을 강조했다. 다만, 그는 양극화 심화 문제를 인식하고, 한국은행이 균형 있는 경제 운영을 위해 노력해야 한다고 언급했다. 또한, 경기 침체와 물가 상승이 동시에 발생하는 '스태그플레이션' 가능성에 대해서는 “비교적 적은 편”이라고 전망했다. 한편, 신 후보자는 외화 자산 보유 및 가족 국적 문제로 불거진 논란에 대해 사과하며, “고의는 없었지만, 오랫동안 해외 생활을 하면서 행정 처리에 불찰이 있었다”고 해명했다. 그는 앞으로 취임 후 제기된 문제들을 신속히 처리하고, 한국 경제 발전에 기여하겠다는 의지를 표명했다. 이번 인사청문회를 통해 신 후보자는 경제 정책에 대한 자신의 비전과 함께 도덕성 관련 문제에 대한 입장을 밝히며, 향후 한국은행을 이끌어갈 총재로서의 역할을 수행할 준비를 마쳤음을 시사했다.





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신현송 한국은행 기준금리 환율 왝더독 파생상품 금리동결 저성장

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