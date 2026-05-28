신현송 한은 총재, 연내 기준금리 인상 예고…취약계층 지원 대책 시급

신현송 한국은행 총재는 28일 기자간담회에서 기준금리를 동결한 뒤 연내 금리 인상을 확정짓고, 고물가·고환율·고유가 등 외부 변수와 국내 성장·물가 상황을 이유로 밝혔다. 금리 인상에 따른 서민·취약계층의 부담을 완화하기 위해 정부와 금융당局의 포용금융 전략이 필요하다는 점을 강조했다.

신현송 한국은행 총재는 28일 서울 중구에 위치한 한국은행 본관에서 열린 통화정책방향 기자간담회에서 기준금리를 연 2.50%로 동결한 뒤, 향후 적절한 시기에 금리를 인상할 필요가 있다고 밝혔다.

이는 연내 금리 인상이 사실상 확정된 것으로 해석될 수 있다. 총재는 중동 정세의 불확실성을 감안해 8차례 연속 금리 동결을 결정했지만, 이제는 긴축 정책으로 전환하겠다는 의지를 명확히 했다. 회의 직후 공개된 금통위원들의 6개월 후 금리 전망 점수표에서도 다수가 연 3.00%를 선택해, 금통위원들이 연내 두 차례 금리 인상을 염두에 두고 있음을 보여준다. 금리 인상이 본격화되면 시중 금리 상승세가 이어져 서민 가계와 취약계층의 재정 부담이 크게 늘어날 우려가 있다.

따라서 정부는 이러한 상황에 대비해 정교하고 신속한 대응책을 마련해야 한다. 한은이 금리 인상 기조를 밝힌 배경에는 반도체 중심의 수출 호조에 따른 성장세 확대와, 목표 수준(2.0%)을 지속적으로 웃도는 소비자물가 상승률 등 다양한 거시경제 지표가 긴축 필요성을 시사했기 때문이다. 이에 따라 한은은 2024년 성장률 전망치를 2.0%에서 2.6%로, 물가 상승률 전망치를 2.2%에서 2.7%로 각각 상향 조정했다. 고유가·고물가·고환율이 장기간 지속될 것으로 예상되는 가운데, 금리 인하를 통한 경기 부양 필요성은 낮아졌다.

긍정적인 측면에서 보면, 금리 인상을 견뎌낼 정도로 한국 경제의 체력이 강화된 것으로 평가된다. 그러나 한국 경제는 여전히 양극화 구조가 심화돼 있어, 금리 인상에 따른 부작용을 경계해야 한다. 특히 반도체 등 일부 산업에 의존하는 K자 성장 구조가 심화되면서 금리 인상의 충격이 예상보다 크게 퍼질 가능성이 있다. 서민과 취약계층의 이자 부담이 증가하고, '영끌'·'빚투' 현상이 확대되는 상황에서 1분기 말 가계신용은 역대 최대치를 경신하며 2,000조원에 육박하고 있다.

변동금리 대출 비중이 높은 한국은 금리 인상에 특히 취약한 구조이며, 인상 폭이 클 경우 내수 회복에 제동이 걸릴 위험도 있다. 이러한 위험을 최소화하기 위해 정부와 금융당국은 맞춤형 지원 대책을 서둘러야 한다. 금융위원회는 취약 차주의 장기·과잉 추심을 억제하기 위해 매입채권 추심업을 허가제로 전환하고, 포용금융 전략 추진단을 가동해 포용적 금융 시스템을 재설계한다는 방안을 발표했다. 추진단은 금리 인상이 예상되는 3분기 이전에 구체적인 종합 대책을 마련해 발표할 필요가 있다.

이를 통해 금리 인상으로 인한 이자 부담 증가와 추심 문제에 시달리는 취약계층을 보호하고, 전반적인 금융 안정을 도모할 수 있을 것으로 기대된다





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한국은행 기준금리 인상 취약계층 포용금융 물가 상승

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