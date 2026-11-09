신한카드 조사 5060 배달앱 이용률 16% 급증, 불황형 소비 확산

신한카드 빅데이터연구소 분석 결과, 중장년층의 배달앱 이용률이 전년 대비 16% 증가하며 확산세. 고령층 사용률 상승세 두드러진 가운데 건당 결제액은 감소하는 불황형 소비 현상이 확인됨.

신한카드 빅데이터연구소 가 올해 1월부터 9월까지 '포인트플랜' 카드 고객의 소비 데이터를 분석한 결과, 배달앱 이용률이 전년 동기 대비 16% 증가한 것으로 나타났다. 특히 50대 와 60대 중장년층 의 이용률 증가폭이 두드러져 배달 서비스의 소비층이 젊은 세대를 넘어 빠르게 확대되고 있는 실정이다.

중장년층 이용률 급증과 사용 지수

연령대별로는 60대 이상이 29.9%로 가장 높은 증가율을 기록했다. 이어 50대가 23.5%, 40대가 13.4%, 30대가 10.6%, 20대 이하는 9.2% 순이었다. 60대 이상의 증가율은 20대 이하의 3.3배, 30대의 2.8배에 달하는 급격한 상승세를 보였다.

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하지만 증가 속도와 실제 이용 수준 사이에는 차이가 존재했다. 신한카드가 20대 이하의 배달앱 이용률을 100으로 환산한 기준에 따르면, 60대 이상의 이용지수는 지난해 7.7에서 올해 10.0으로 상승했다. 같은 기간 50대는 30.2에서 37.3, 40대는 61.9에서 70.2로 높아졌으나, 고령층의 실제 이용 수준은 여전히 젊은 층에 크게 못 미쳤다.

디지털 적응과 가구 구조 변화의 영향

중장년층의 배달 앱 시장 진입이 빨라진 배경에는 디지털 적응력 향상과 가구 구조 변화가 자리하고 있다. 과학기술정보통신부 통계에 따르면 60대의 인터넷 이용률은 2015년 59.6%에서 2021년 94.5%로 34.9%포인트 높아졌다. 컨슈머인사이트의 2023년 하반기 조사에서도 배달앱 이용 경험률은 40대가 77%, 50대가 59%, 60대가 38%로 나타나 스마트폰 주문과 결제에 익숙한 세대가 늘고 있다.

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가구 구조 변화도 배달 수요를 키우는 중요한 요인이다. 국가데이터처의 2025년 인구주택총조사에 따르면 50대 1인 가구는 123만9000가구, 60대는 146만3000가구로 합계 270만2000가에 달했다. 전체 가구에서 1~2인 가구가 차지하는 비중도 2015년 53.4%에서 2025년 66.1%로 12.7%포인트 상승했다.

편의성은 유지하되 지출은 줄이는 소비

배달앱 이용이 확산되는 가운데 소비 규모는 오히려 줄어드는 양상이다. 신한카드 분석에서 배달앱 건당 결제액은 전년 동기 대비 296원(1.3%) 감소했다. 이용률은 높아졌지만 한 번 주문할 때 쓰는 금액이 낮아진 것이다. 이는 고물가와 경기 둔화로 음식값과 배달비 부담이 커지면서 주문 금액을 줄이거나 할인 혜택을 활용하는 등 지출을 조절하는 불황형 소비의 특징이다.

신한카드 관계자는 "가계의 고정비와 생활비 부담이 커질수록 소비자는 편의성과 가격 사이에서 선택을 고민하게 된다"며 "배달을 완전히 끊기보다는 주문금액을 줄이거나 저렴한 메뉴를 선택하는 방식으로 소비를 조정하고 있다"고 설명했다.

플랫폼 경쟁과 향후 전망

배달 플랫폼 입장에서는 중장년층이 새로운 성장 동력이 될 가능성이 높다. 20대 이하에 비해 60대 이상의 이용 수준이 여전히 낮아 신규 고객 확보 여지가 남아 있기 때문이다. 금융권 관계자는 "배달앱이 젊은 층 중심의 서비스에서 중장년층까지 이용 기반을 넓히면서 새로운 고객 확보 경쟁이 본격화할 수 있다"고 전했다.

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앞으로는 고령층의 주문 편의성과 결제 접근성을 높이는 동시에 가격 부담을 낮추는 전략이 플랫폼 경쟁력을 좌우할 것으로 예상된다. 중장년층의 디지털 소비 패러다임 변화가 시장 구조에 어떠한 영향을 미칠지 지속적인 관찰이 필요하다.