신천지 전 간부들 구속…이만희 총회장 수사 속도 낼 듯

정당법 위반 혐의를 받는 이만희 신천지 총회장에 대한 수사가 전개된다. 검경 합수본은 정치권에 영향력을 행사하기 위해 신천지 교인 5만여 명을 국민의힘에 집단 가입시킨 혐의로 전직 핵심 간부 3명을 구속했다. '필라테스 프로젝트'로 불린 이 조직적 당원 가입이 국민의힘 선거 업무에 지장을 준 것으로 보고 업무방해 혐의도 적용했다. 수사팀은 이 총회장의 지시 체계를 파악하고 있으며, 교비 횡령 의혹도 함께 수사 중이다.

정당법 위반 혐의를 받고 있는 이만희 신천지 총회장에 대한 수사가 속도를 내고 있다. 검·경 합동수사본부는 정치권 영향력을 행사하기 위해 교인을 국민의힘에 집단 가입시킨 혐의로 전직 신천지 핵심 간부들을 구속했다.

부동식 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 고동안 전 신천지 총무와 전 요한 지파 총무 A씨, 전 시몬 지파 총무 B씨에 대한 구속영장을 발부하며 증거인멸 및 도망할 염려가 있다고 설명했다. 이들은 2021년부터 2024년까지 국민의힘에 조직적으로 신도를 가입시킨 혐의를 받으며, 이를 '필라테스 프로젝트'라고 명명한 것으로 알려졌다. 합수본은 5만 명이 넘는 신도의 국민의힘 집단 가입이 선거 업무에 지장을 줬다고 보고 업무방해 혐의를 추가했다. 고 전 총무는 이 총회장의 '2인자'로 지목된 인물로, 이 총회장의 지시에 따라 당원 가입을 계획하고 실행했다고 수사팀은 보고 있다.

지시 체계는 이 총회장에서 고 전 총무를 거쳐 각 지파장과 담임, 장년회·부녀회·청년회 순서로 하달된 것으로 파악된다. 합수본은 이미 지난 4일 이 총회장을 피의자 신분으로 한 차례 조사했으며, 고 전 총무 등에 대한 교비 횡령 의혹 수사도 병행할 예정이다. 고 전 총무는 2017년부터 교단 재정을 관리하며 이 총회장의 법무 비용과 홍보비 명목으로 신도들에게 113억원 이상을 받고 일부를 빼돌린 혐의도 받고 있다





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신천지 이만희 총회장 국민의힘 집단 가입 정당법 위반 검경 합동수사본부 구속

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