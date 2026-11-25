신진서 9단이 박정환 9단을 꺾고 제49기 명인전 우승을 차지하며 대회 2연패를 달성했다. 두 기사의 상대 전적이 54승 26패로 넓어졌으며, 상금 및 상세 전황 분석.

신진서 9단 이 25일 판교 K바둑 스튜디오 에서 열린 제49기 명인전 결승 3번기 최종 3국에서 박정환 9단 을 상대로 216수 만에 백 불계승을 거두며 명인전 2연패를 달성했다. 한국기원 이 주최한 이번 대회에서 신진서 9단 은 지난 1국을 역전패한 뒤 2국에서 불리한 흐름을 뒤집고 최종전을 승리로 마무리해 시리즈 전적 2승 1패로 우승 트로피를 들어 올렸다.

신진서 9단, 명인전 2연패 쾌거 달성

지난해에도 명인전 정상에 섰던 신진서 9단은 2010년부터 2011년까지 박영훈 9단이 달성한 이후 15년 만에 이 대회의 2연패라는 위업을 달성했다. 이번 우승으로 신진서 9단의 개인 통산 명인전 우승 횟수도 총 4회가 되었으며, 2024년 제47기 대회 우승자였던 박정환 9단은 2년 만의 정상 탈환에 실패하며 준우승의 아쉬움을 남겼다.

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두 기사의 상대 전적 또한 신진서 9단이 54승 26패로 크게 앞서게 되었다. 최근 신진서 9단의 상승세는 꾸준히 이어지고 있는데, 지난달 란커배와 국수산맥배를 연달아 제패하는 기량을 보여줬다. 비록 이달 초 열린 삼성화재배에서는 4강에서 변상일 9단에게 패해 결승 진출에 실패했으나, 명인전 결승에서는 초기의 부진을 만회하며 최종전 승리를 확정지었다.

최종국 흐름 주도, 우변 전투 승부 결정

최종국인 3국에서는 앞서 두 판과 달리 초반부터 신진서 9단의 흐름이 우세하게 돌아갔다. 좌하귀 전투에서는 어느 쪽도 확실한 우위를 점하지 못했으나, 승부가 움직인 결정적 순간은 우변에서 찾아왔다. 박정환 9단이 우변 흑돌을 중앙으로 한 칸 더 뻗자, 신진서 9단은 곧바로 방향을 바꿔 흑돌 사이를 파고드는 선택을 했다.

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박정환 9단이 안쪽을 막자 신진서 9단은 흑돌을 돌아 백돌을 연결하면서 양단수를 노렸다. 박정환 9단이 위기를 넘겼지만, 이후 우하귀 전투에서 신진서 9단의 공세가 계속되었다. 박정환 9단이 백 네 점과 한 점 사이를 끊어 두 무리를 동시에 압박했으나, 신진서 9단은 한 점을 내주고 네 점을 살리는 선택으로 대응하며 우변 백 세력까지 안정시키는 데 성공했다.

온라인 대국 진행, 대국 후 인터뷰와 상금

박정환 9단이 이후 추격을 시도했지만 격차를 좁히지 못하고 결국 돌을 던져 패배를 인정했다. 이번 결승전은 주최 측 방침에 따라 두 기사가 같은 공간에서 각각 컴퓨터를 앞에 두고 온라인 방식으로 진행되었다. 신진서 9단은 대국 후 방송 인터뷰를 통해 "쉽지 않은 결승이었다. 2국에서도 거의 포기한 순간이 있었는데 운이 많이 따랐다"며 끝까지 최선을 다했기에 운도 따라준 것 같다고 소감을 밝혔다.

또한 신진서 9단은 "내년에도 명인 타이틀을 지키고 싶다"며 향후 포부를 드러냈다. 제49기 명인전의 우승 상금은 7000만원, 준우승 상금은 2500만원으로 책정되었으며, 제한 시간은 피셔 방식으로 각자 1시간에 매수 30초가 추가되는 규정이 적용되었다. 한국기원은 이번 대회의 공식 사진과 함께 신진서 9단의 승리를 공식 보도했다.