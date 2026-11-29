18세 신지아가 NHK 트로피 여자 싱글에서 종합 1위를 차지하며 한국 선수 세 번째 시니어 그랑프리 우승의 쾌거를 이루었다.

18세 피겨 여자 싱글 간판 신지아 가 일본 도쿄에서 열린 국제빙상경기연맹(ISU) 시니어 그랑프리 6차 대회 NHK 트로피 에서 금메달을 목에 걸었다. 신지아 는 2026~2027 시즌 그랑프리 시리즈에서 생애 첫 우승을 차지하며 한국 피겨 역사에 새로운 이름을 남겼다. 이 승리는 2022년 김예림 이후 4년 만에 한국 선수가 그랑프리 여자 싱글 정상에 오른 쾌거로 평가된다.

신지아 역전 우승과 기록 경신 과정

신지아는 28일 일본 도쿄 게이오 아레나에서 열린 프리스케이팅에서 총점 220.84점을 획득하며 금메달의 주인공이 되었다. 이는 기술점수 77.55점과 예술점수 67.98점을 합친 결과로, 프리스케이팅과 종합 모두 새로운 개인 최고 기록이다. 전날 쇼트프로그램에서 75.31점으로 개인 기록을 세우며 일본 선수 지바 모네에 1.81점 차로 뒤졌던 신지아는 프리 스케이팅에서 역전 승리를 거두었다.

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총점 220.84점을 기록한 신지아는 214.57점을 얻은 지바 모네를 6.27점 차로 제쳤다. 프리스케이팅 첫 점프인 트리플 살코를 안정적으로 소화한 것은 물론, 이후 수행 과제에서도 높은 만점을 받아 심판의 만점 행진을 이끌었다. 일본 매체에 따르면 국제빙상경기연맹은 당초 후반부 점프 3개에 대한 가산점을 반영하지 않아 점수가 계산되자, 이후 이를 정정하며 최종 점수가 상향 조정되기도 했다.

한국 선수 세 번째 우승과 유영의 동메달

이번 우승으로 신지아는 김연아, 김예림에 이어 한국 피겨 역사상 세 번째로 시니어 그랑프리 여자 싱글 정상에 오른 선수가 되었다. 함께 출전한 동생 격인 유영도 좋은 성과를 거두며 시상대 한국 선수 독점을 완성했다. 유영은 쇼트프로그램 71.42점, 프리스케이팅 128.57점을 합쳐 총점 199.99점으로 동메달을 획득했다.

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시상대 상위 세 단계에 한국 선수가 두 명이나 올라선 것은 한국 피겨계에 큰 힘이 되는 일이지만, 여전히 해결해야 할 과제들도 존재한다. 이번 시즌 그랑프리 파이널 진출 권한을 주는 시리즈 랭킹 포인트 상위 6명 안에 신지아와 유영은 모두 들지 못했다. 파이널 진출 실패는 여자 싱글이 2022~2023시즌 김예림 이후 4시즌째, 남자 싱글은 2018~2019시즌 차준환 이후 8시즌째 해당 무대를 밟지 못하게 되었음을 의미한다.

신지아의 성장통과 반등 그리고 다음 목표

신지아의 이번 우승은 결코 쉬운 길이었다는 점이 강조된다. 신지아는 2022년부터 2025년까지 주니어 세계선수권대회에서 4년 연속 은메달을 따내는 등 주니어 시절부터 뛰어난 실력을 인정받았지만, 시니어 무대에서는 성장통을 겪었다. 2024년부터 2년간 키가 약 10cm 자라면서 체형이 변하고 점프 축이 흔들리는 어려움을 겪었다.

2025~2026시즌 시니어 그랑프리에 데뷔했을 때 1차 대회 7위, 2차 대회 5위에 그쳤던 신지아는 올림픽 대표 선발전에서는 1위를 차지했으나 본선에서는 중압감을 이겨내지 못하고 11위에 머물렀다. 이후 세계선수권대회에서는 8위로 톱10 진입하는 등 조금씩 기량을 회복해 갔다. 이번 시즌에도 9월 챌린저 시리즈 롬바르디아 트로피에서 은메달을 따내는 등 점진적으로 반등하는 모습을 보였다.

그랑프리 2차 대회에서는 프리스케이팅 3위라는 좋은 성과를 냈으나 쇼트프로그램 실수 탓에 최종 6위에 머물렀다. 이번 NHK 트로피 우승으로 15점을 얻어 시즌 누적 점수 20점을 기록했으나, 6위 아나스타시야 구바노바(조지아)에게 2점 뒤지며 파이널 출전 자격을 놓쳤다. 신지아는 경기 후 인터뷰에서 첫 그랑프리 우승 소감에 기쁨을 나타냈으며, 앞으로도 국제무대에서 꾸준한 경쟁력을 유지하는 것이 다음 과제가 될 것으로 보인다.