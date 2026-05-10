신용한 충북지사 예비후보의 혁신 비전, 충북을 글로벌 창업 메카로 도약시키겠다

신용한 더불어민주당 후보가 제시하는 창업특별도 조성 계획과 지방분권 및 재기 기업 지원 시스템 구축을 통한 충청북도의 미래 성장 전략을 상세히 분석합니다.

신용한 더불어민주당 충북지사 예비후보가 충청북도 의 미래를 바꿀 파격적인 혁신 성장 전략과 구체적인 정책 비전을 제시하며 본격적인 행보에 나섰다. 다가오는 6·3 지방선거에서 충북지사직에 도전하는 신 후보는 매우 독특하고 폭넓은 정치적 이력을 보유하고 있는 인물로 평가받는다.

그는 박근혜 정부 시절 청년위원장을 역임했으며, 윤석열 전 대통령의 대선 캠프에서 정책총괄지원실장이라는 중책을 맡은 바 있다. 또한 현재는 더불어민주당의 핵심 인사들과 호흡하며 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장으로 선임되는 등, 보수와 진보를 아우르는 광범위한 네트워크와 행정적 경험을 쌓아왔다. 이러한 그의 이력은 단순히 여러 진영을 거쳤다는 의미를 넘어, 어느 정부나 정권에서도 청년들의 권익을 보호하고 지방의 소멸 위기를 극복하기 위한 실용적인 정책을 설계하고 집행할 수 있는 역량을 갖췄음을 시사한다.

최근 청주 공단오거리의 황소 캠프 사무실에서 진행된 인터뷰에서 신 후보는 자신의 가치관을 상징하는 아버지와 황소의 사진을 공개하며 우직함과 성실함을 강조했다. 그는 과거 아버지가 정성껏 키운 씨소의 기억을 떠올리며, 정치인으로서의 삶 역시 황소처럼 묵묵하고 성실하게 충북도민을 위해 헌신하겠다는 의지를 표명했다. 그는 누군가의 사람으로 불리는 정치적 꼬리표에 대한 부담감보다는, 그동안 겪어온 다양한 경험을 자산 삼아 충북에 가장 적합한 균형 잡힌 혁신 도정을 구현하겠다는 포부를 밝혔다.

특히 기존의 관행적인 행정 방식으로는 인구 감소와 지역 경제 침체라는 거대한 파고를 넘기 어렵다고 진단하며, 지방 분권과 균형 발전이라는 거대 담론을 실제 도민의 삶에 닿는 구체적인 결과물로 만들어내겠다고 약속했다. 신 후보가 제시하는 핵심 공약의 정점은 바로 '창업특별도' 충북의 구현이다. 그는 충북이 가진 지리적, 산업적 이점을 극대화하여 전 세계의 스타트업과 혁신 기업들이 모여드는 창업의 메카로 만들겠다는 원대한 계획을 세우고 있다. 이미 세계적인 보건의료 특화 단지로 자리 잡은 오송과 첨단 정보통신 기술의 집약지인 오창의 시너지를 극대화하는 것이 그 시작이다.

특히 오송 바이오스퀘어를 중심으로 카이스트와 같은 세계적인 연구기관과 글로벌 기업들을 유치하여, 수도권의 판교나 대전의 대덕연구단지를 뛰어넘는 '세미 판교', '세미 대덕' 형태의 한국형 실리콘밸리를 조성하겠다는 구상이다. 여기에 더해 충주의 관아골이나 청주의 수암골처럼 지역의 고유한 색채를 살린 로컬 창업을 활성화하고, K-뷰티와 같은 고부가가치 산업을 접목한 테크 창업을 병행함으로써 청년들이 충북에서 꿈을 펼칠 수 있는 생태계를 구축할 예정이다. 또한 K-팝 아레나 건립을 통해 문화 산업의 중심지로 도약하겠다는 전략도 포함되어 있다.

더불어 신 후보는 기업가 정신의 핵심인 '실패'에 대한 관점을 완전히 바꾸고자 한다. 그는 스스로를 실패 스펙을 가진 인물이라고 정의하며, 벤처 기업 경영 과정에서 겪었던 뼈아픈 실패가 오히려 미래를 설계하는 데 있어 가장 소중한 자산이 되었다고 고백했다. 이러한 개인적 경험을 정책으로 승화시켜, 도전했다가 실패한 기업가들이 다시 일어설 수 있도록 돕는 '충북재기기업원' 설립을 추진한다. 이는 실패를 낙인찍는 사회가 아니라, 실패를 경험이라는 스펙으로 인정하고 다시 도전할 기회를 주는 시스템을 구축함으로써 충북을 진정한 기회의 땅으로 만들겠다는 의지의 표현이다.

창업의 시작부터 실패 후의 재기까지 책임지는 전 주기적 지원 체계를 통해 혁신적인 기업가 정신이 충북 전역에 뿌리내리게 하겠다는 계산이다. 지방 소멸과 수도권 집중이라는 국가적 난제에 대해서는 더욱 공격적인 대응책을 내놓았다. 신 후보는 지방 분권의 실질적인 구현을 위해 2차 공공기관 이전의 가속화가 필수적이라고 주장하며, 특히 한국공항공사와 같은 핵심 기관의 유치를 강력하게 추진하겠다고 밝혔다. 또한 충청권의 광역 연합 체제를 기반으로 한 단계 더 나아간 통합 논의를 준비해야 한다고 강조했다.

그는 무조건적인 통합보다는 우선 중부내륙특별법 개정을 통해 충북을 '강소특별도'로 육성하여 자생력을 갖춘 뒤, 대전, 세종, 충남과 대등한 위치에서 당당하게 통합의 판을 짜겠다는 전략적 접근법을 제시했다. 이는 충북의 정체성을 지키면서도 광역 경제권의 이점을 누리겠다는 실리적인 계산이 깔려 있다. 마지막으로 신 후보는 정치적 통합과 협치의 모델을 제시했다. 경선 과정에서 경쟁했던 상대 후보들의 역량을 적극적으로 수용하여 도정의 동력으로 삼겠다는 생각이다.

특히 노영민 전 비서실장의 글로벌 네트워크와 행정 경험을 높이 평가하며, 그를 투자유치특별위원장으로 모셔 삼성과 같은 글로벌 기업의 대규모 투자를 끌어내는 데 활용하고 싶다는 구체적인 구상을 밝혔다. 이는 사법 리스크나 정치적 갈등에 매몰되지 않고 오직 충북의 발전이라는 단 하나의 목표를 위해 모든 가용 자원을 동원하겠다는 실용주의적 리더십의 발현이다. 신용한 후보는 이처럼 창업, 재기, 분권, 통합이라는 네 가지 키워드를 통해 충청북도의 새로운 100년을 설계하고 있으며, 이를 통해 도민들에게 체감 가능한 변화와 혁신을 선사하겠다는 각오를 다지고 있다





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신용한 충청북도 창업특별도 지방분권 재기기업지원

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