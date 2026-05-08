신용한 후보, '황소처럼 우직한 충북 도약' 공약…창업 메카·공공기관 이전 추진

더불어민주당 신용한 충북지사 후보는 전·현 정부와 직·간접적으로 연결된 정치 이력을 바탕으로 균형감 있는 혁신 도정을 공약했다. 창업 메카 조성과 공공기관 이전, 충청권 통합 등 지역 발전을 위한 구체적인 비전을 제시했다.

6·3 지방선거 충북지사 선거 에 출마한 더불어민주당 신용한 후보는 전·현 정부 및 대통령과 직·간접적으로 연결된 몇 안 되는 정치 이력을 지녔다. 그는 박근혜 정부 청년위원장, 윤석열 전 대통령 대선 캠프 정책총괄지원실장을 지냈으며, 이재명 대통령이 민주당 대표 시절 인재영입해 지방시대 부위원장을 맡기도 했다. 8일 오후 청주 공단 오거리 ‘황소 캠프’ 사무실에서 만난 그는 휴대전화에 저장된 ‘아버지와 황소’ 사진을 보여주며 “20여 년 전 아버지가 키운 씨소(종우)로 당시 2천만원짜리였다.

아버지처럼, 황소처럼 우직하게 일하려는 다짐이자 제 상징”이라고 설명했다. 그는 “이름보다 ‘누구누구의 사람’으로 불리는 게 부담이지만, 운명이다. 어느 정부에서든 청년·지방을 살리는 데 참여했고, 다양한 역할을 했다. 경험과 장점을 살려 균형감 있고 실용적인 혁신 도정을 보이겠다”고 강조했다.

신 후보는 “변화·혁신의 전환점에 선 충북의 도약을 위해서 기존 방식은 어렵다. 지방분권·균형발전 정책을 설계·집행했고, 이재명 정부와 협력해 결과를 만들 수 있는 역량을 지녔다”고 말했다. 그는 창업 특별도 충북을 만들 계획이며, 미래를 주도할 스타트업·혁신 기업을 모아 창업의 메카로 만들 계획이다. 충북은 보건의료 특화 단지인 오송, 첨단 정보 통신 기술·기업이 집약된 오창이 있다.

오송 바이오 스퀘어엔 카이스트를 중심으로 세계적인 기업·연구기관이 들어온다. 이를 중심으로 ‘세미 판교’, ‘세미 대덕’을 조성해 한국의 실리콘 밸리로 키울 계획이다. 또한 충주 관아골·청주 수암골 등 지역성을 살린 ‘로컬 창업’과 케이(K)뷰티 등 산업·기술을 집약한 ‘테크 창업’도 병행한다. 케이(K) 팝 아레나도 있다.

신 후보는 “‘실패 스펙’은 제 경험이다. 기업 경영인·벤처 대표 등에 앞서 실패도 했다. 실패는 좋은 경험이자 미래를 위한 자산이다. 실패하더라도 다시 일어설 수 있게 기회를 주고 지원하는 ‘충북재기기업원’ 등도 설립·운영한다.

충북이 기회의 땅이 될 것이다”고 말했다. 그는 지방 인구 소멸과 수도권 과밀·집중 문제를 해결하기 위해 2차 공공기관 이전을 추진할 계획이다. 올해 하반기부터 가시화할 예정이며, 정부는 369개 이전 대상 공공기관 가운데 절반 정도를 이전할 준비를 하고 있다. 충북지사가 되면 한국공항공사 등 이전·유치를 적극적으로 추진할 계획이다.

광주·전남 통합에 따른 지원 부럽다. 충청권은 현재 ‘광역연합’을 설치·운영 중인데 이를 토대로 차근차근 통합을 준비해야 한다. 충북은 기존 중부내륙특별법을 개정하는 형태로 ‘강소특별도’를 육성·발전시킨 뒤 당당하게 통합에 임해야 한다. 대전·충남·세종 등 새 단체장과 충청권 통합을 위한 판을 깔아 보려 한다.

신 후보는 “‘사법리스크’라고 하는데 하나도 문제 될 게 없다. 대통령 비서실장·중국대사 등 경험 있는 노영민 후보님을 포함해 경선 때 함께 했던 분들 모두 모시려 한다. 노 후보님은 삼성 유치 공약하셨는데 할 수 있다면 ‘투자유치 특별위원장’으로 모셔 경험·노하우를 물려받고 싶다”고 말했다





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신용한 충북지사 선거 창업 메카 공공기관 이전 충청권 통합

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