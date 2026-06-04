신용평가 체계 개선, 데이터 주권과 대안신용평가 활성화 방안 탐색

기존 신용평가 시스템의 구조적 문제와 데이터 융합 장애물을 분석하고, 미국과 영국의 사례를 바탕으로 한국형 대안신용평가 및 데이터 주권 확립 방안을 제시합니다.

최근 국내 금융 시장에서는 기존 신용평가 시스템이 과거 금융 이력 위주로 운영되며 중·저신용자와 청년층을 구조적으로 배제하고, 이로 인해 중금리 대출 시장이 위축되는 도넛 경제 현상을 초래한다는 지적이 제기되고 있습니다.

김용범 정책실장이 사회관계망서비스(SNS)에서 이 문제를 언급하며 관심을 끌었습니다. 미국은 실시간 매출과 입출금 등 현금 흐름 데이터를 정밀 분석해 대출 결정에 활용하고 있고, 한국은 오픈뱅킹과 마이데이터 인프라는 잘 구축되어 있으나 단편적으로만 활용되는 실정입니다. 금융위원회, 행정안전부, 개인정보보호위원회로 나뉜 규제 체계가 데이터 융합을 가로막고 있으며, 빅테크 기업들의 비금융 데이터 공개가 부족하여 데이터 비대칭성이 심화되고 있습니다.

해법으로는 대안신용평가 활성화가 부각되는데, '과거 연체 여부'보다 '현재 경제 활동과 현금 흐름' 데이터를 활용함으로써 재정 부담을 최소화하고 금융 사다리를 복원할 수 있습니다. 데이터의 비경합성과 소유권 문제도 중요한데, 스탠포드 대학 연구에 따르면 데이터 소유권이 소비자에게 있으면 여러 기업에 동시 전송 가능해 경제 성장과 개인 후생이 동시에 증대됩니다. 미국의 현금 흐름 기반 언더라이팅과 영국의 오픈뱅킹은 데이터 주권을 실현하는 사례로, 소상공인·청년 등이 실시간 현금 흐름 데이터를 증거로 제출해 정당한 금융 혜택을 누리고 있습니다.

한국은 2019년 오픈뱅킹, 2022년 마이데이터 시행 등 인프라는 선진적이지만, 현재 오픈뱅킹은 결제 편의와 통합 조회에 머물고 마이데이터는 정보 이동과 표준화에 치중해 '권리 행사' 측면이 약합니다. 부처별로 다른 인증 방식과 데이터 포맷으로 인해 융합이 어렵고, 대기업의 데이터 폐쇄성으로 인해 한국형 마이데이터는 '반쪽짜리'라는 비판을 받고 있습니다. 데이터 주권을 확립하려면 다양한 금융·비금융 데이터가 통합 활용되는 역동적인 생태계가 필요하며, 중장기적으로 신용정보법과 개인정보보호법의 이원화된 법체계를 일원화해야 합니다.

마이데이터업과 데이터 거래를 활성화하고 공공데이터 개방을 확대하며, 플랫폼 데이터 공유를 유도해 핀테크 스타트업과 소형 금융기관의 콜드스타트 문제를 해결해야 합니다. 표준화된 통합 데이터 플랫폼을 구축해 데이터 단절을 방지하고 대체데이터 활용이 실시간으로 이뤄질 수 있는 제도적 기반을 마련하는 것이 궁극적인 해법입니다





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