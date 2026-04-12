신용카드 위기 심화: 신규 회원 정체, 해지 회원 급증…간편결제 공세에 '이중고'

가맹점 수수료 인하로 수익성이 악화된 신용카드 업계가 간편결제 확산과 혜택 축소로 인해 고객 기반마저 흔들리고 있다. 신규 회원 증가율은 둔화된 반면 해지 회원은 급증하며 위기감이 고조되고 있다. 휴면카드 증가와 실사용률 하락 등 지표 악화 또한 문제로 지적된다.

2년 동안 신규 회원 증가율은 미미한 반면, 해지 회원 증가율은 급증하면서 신용카드 업계가 위기에 직면했다. 가맹점 수수료 인하로 수익성 악화에 시달리는 가운데, 간편결제 시스템의 확산과 혜택 축소까지 겹쳐 신용카드 의 입지가 좁아지고 있다. 여신금융협회 자료에 따르면, 8개 카드사(삼성, 신한, KB국민, 현대, 롯데, 하나, 우리, BC)의 개인 신용카드 신규 회원은 2023년 1005만 8천 명에서 2024년 1033만 6천 명으로 2.8% 증가하는 데 그쳤다. 이는 사실상 신규 회원 증가가 정체된 상태임을 보여준다. 반면 해지 회원은 2023년 690만 1천 명에서 2024년 789만 7천 명으로 14.4%나 증가했다. 특히 2024년 대비 2024년 증가율은 11.1%에 달하며 해지 회원 증가 속도가 더욱 빨라지고 있다. 이로 인해 순증 회원 수는 2023년 315만 7천 명에서 2024년 243만 9천 명으로 약 22.7% 감소했다.

이는 외형적으로는 회원 수가 유지되는 것처럼 보이지만, 실제로는 이탈하는 회원의 수가 훨씬 많다는 것을 의미한다. 신용카드 업계는 간편결제 시스템의 확산을 가장 큰 위협 요인으로 인식하고 있다. 네이버페이, 카카오페이, 삼성페이 등 플랫폼 기반의 간편결제가 일상화되면서 소비자들은 신용카드 외에도 다양한 결제 수단을 선택할 수 있게 되었다. 이러한 변화는 신용카드의 '주 결제 수단' 지위를 흔들고 있다. 또한, 가맹점 수수료 인하에 따른 혜택 축소와 제휴카드 중심의 단기 발급 구조 역시 카드 이용 감소를 부추기는 요인으로 작용하고 있다. 신용카드 업계의 위기는 여기서 그치지 않는다. 휴면카드 증가 또한 심각한 문제로 대두되고 있다. 휴면카드는 신용카드 발급 후 장기간 사용되지 않아 휴면 상태로 전환된 카드를 의미한다. 2024년 전체 신용카드 대비 휴면카드 비중은 14.9%로, 통계 집계 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 이는 잠재적인 해지 회원 규모가 더욱 클 수 있음을 시사한다. 신용카드 이용 지표에서도 이러한 위기감이 감지된다. 2024년 2월 기준 국내 전업 카드사 7곳의 개인 신용카드 평균 실사용률은 85.5%를 기록했는데, 이는 전년 동월(85.7%) 대비 0.2%p 하락한 수치이다. 1년 만에 85%대로 떨어진 실사용률은 신용카드 이용 감소 추세를 여실히 보여준다. 신용카드사들은 이러한 위기를 극복하기 위해 다양한 노력을 기울일 것으로 예상된다. 빅데이터 분석을 통한 맞춤형 혜택 제공, 간편결제 시스템과의 제휴 강화, 새로운 수익 모델 개발 등이 그 예시이다. 하지만, 경쟁 심화와 규제 강화 등 쉽지 않은 과제들이 놓여 있어, 신용카드 업계의 지속적인 성장을 위해서는 끊임없는 혁신이 요구된다





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