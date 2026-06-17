신용점수 수백 점 차이에도 현금서비스 금리 격차 4%p 불과

신용점수 900점 초과 최우량 고객과 700점 이하 저신용 고객의 현금서비스 평균 금리는 각각 15.14%, 19.16%로 4.02%포인트 차이에 그쳤다. 수백 점의 신용점수 차이에도 금리 차등 효과는 제한적이며, 특히 최우량 고객 금리 상승폭이 더 큰 추세다. 저신용층 금리는 법정최고금리 수준에 근접해 있고, 현금서비스의 고금리 구조가 전체 신용등급에 걸쳐 나타나고 있다.

신용점수 차이가 수백 점에 달함에도 불구하고 현금서비스 이용 시 적용되는 금리 격차는 4%포인트에 불과한 것으로 나타났다. 여신금융협회 자료를 분석한 결과, 신용점수 900점을 초과하는 최우량 고객의 평균 현금서비스 금리는 15.14%인 반면, 700점 이하 저신용 고객의 평균 금리는 19.16%로 집계됐다.

이는 신용등급 간 금리 차등 효과가 제한적임을 의미한다. 특히 최우량 고객도 15%대, 저신용 고객도 19%대에 몰리면서 고금리 구조가 전체 신용등급에 걸쳐 나타나고 있다. 게다가 최우량 고객의 금리 상승폭이 저신용 고객보다 더 커지는 추세다. 지난해 1월부터 올해 5월까지 최우량 고객 평균 금리는 0.10%포인트 상승한 반면, 저신용층은 0.07%포인트만 올랐다.

저신용 고객 평균 금리 19.16%는 법정최고금리 연 20%와 불과 0.84%포인트 차이로 사실상 법정 최고 수준에 근접해 있다. 금융권 관계자는 현금서비스가 담보 없이 즉시 이용 가능한 단기 신용공여 상품인 만큼 일반 신용대출보다 금리가 높을 수밖에 없다고 설명한다. 그러나 신용점수 차이에도 금리 차등 효과가 작은 점은 상품 특성상 금리 하단이 높게 형성되기 때문으로 분석된다. 결국 고신용자에게도 현금서비스는 일반 신용대출과 비교해 상당한 금리 부담이 있는 상품이기 때문에 신중한 이용이 필요하다





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