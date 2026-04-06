신오쿠보의 아버지, 나가타 긴지 세무사: 40년 헌신으로 맺어진 한일 인연

일본 신오쿠보에서 ‘신오쿠보의 아버지’로 불리는 나가타 긴지 세무사의 40년 이상 헌신적인 한일 관계 이야기를 담았습니다. K팝, K드라마 열풍 속에서 그의 역할과 의미를 조명하며, 한일 관계의 미래를 위한 시사점을 제시합니다.

김현예 국제부 기자 “이분이 신주쿠 신오쿠보 아버지나 마찬가지예요.” 두 달 전, 밥을 먹다 도쿄 진보초에서 한국 서점 ‘책거리’를 운영하는 김승복 대표 입에서 나온 말에 귀가 번쩍 뜨였다. 한국이 그리울 때마다 찾아갔던 코리안타운 신오쿠보 의 아버지라고? 눈이 휘둥그레진 날 보며 나가타 긴지 (永田金司·81) 세무사 가 손사래를 치며 빙그레 웃는다. K팝, K드라마 열풍에 힘입어 주말이면 종종걸음으로 앞사람의 꽁무니를 따라 걸어야 할 정도로 일본 젊은이들의 ‘핫플’이 된 신오쿠보 . 도대체 어떤 인연이길래, 호기심이 솟아 지난달 31일 그를 다시 만났다. 지난달 31일 만난 나가타 긴지 세무사 . 한인들 사이에서 ‘ 신오쿠보 의 아버지’로 불린다. 김현예 기자 40년 묵은 얘기가 시작됐다. 40대 세무공무원 시절, 일본 국세청과 한국 국세청의 교류가 시작됐는데 한국서 온 세무공무원들이 열심히 일본어 공부를 하는 걸 보고 호기심이 동했다.

한·일 조세 협정도 상호주의를 바탕으로 하니 “나도 한국어 공부를 해야겠다” 맘먹었다. 라디오 한국어 강좌부터 시작하며 하나둘 한국과 접점이 늘기 시작했다. 도쿄국세불복심판소 부장 심판관을 거쳐 신주쿠세무서장을 하던 2000년대 초, 신오쿠보를 중심으로 한인 모임(재일본한국인연합회)이 생겨날 때였다. “신오쿠보에서 신문 배달을 하고, 리어카를 끌어가며 열심히 일하는 한국인들의 활력있는 모습에 존경하는 마음이 생겨났다”고 했다. 그는 신주쿠 구청장과 의기투합했다. 쓰레기 문제 등 지역주민과의 공생 문제 해결은 구청장이, 세금 문제는 그가 맡기로 하고 무료 상담에 나섰다. 영주권을 신청하려는데 보증인이 필요하다는 얘기에 덥석 보증인이 됐고(그가 보증한 사람은 10명이 넘는다), “직원이 구급차로 병원에 실려 갔다”는 전화 한 통에 병원으로 달려가는 일도 있었다. 2004년에 퇴직한 이후에도 한국 세법 공부를 하고, 상인들에게 흔쾌히 도움의 손길을 내밀었다. 그는 “신오쿠보 골목을 걸어가면 가끔 상인들이 알아보고 반갑게 인사를 해준다”며 “40년 넘게 한국과 인연을 맺을 수 있다는 것이 외려 고마운 일”이라고 웃었다. 4년의 특파원 기간 일본에서 맞닥뜨렸던 한·일 문제가 넘을 수 없는 철벽처럼 느껴질 때마다 한 줄기 빛이 되어준 건 나가타 선생과 같은 일본인들이었다. 한국인보다 한국을 더 사랑하는 이들은 눈부신 한국의 경제 성장에 뜨거운 박수를 보냈고, 한국인들도 모르던 일제강점 시절 조선인 흔적을 쫓으며 평생을 바치기도 했다. “한·일은 정치를 빼고 얘기하면 이해하기 쉬운, 떼려야 뗄 수 없는 사이”라는 나가타 선생의 말을 두 나라 위정자들이 귀 기울여 주길 바란다. 김현예 국제부 기자. 나가타 긴지 세무사의 이야기는 단순한 개인의 삶을 넘어, 한일 관계의 깊은 역사를 조명하는 특별한 사례입니다. 40년 이상 한국과 인연을 맺어온 그는, 한국을 향한 변함없는 애정과 헌신으로 신오쿠보 한인 사회의 든든한 버팀목 역할을 해왔습니다. 그의 이야기는 K팝, K드라마 열풍으로 대표되는 현재의 한류 현상과는 또 다른 차원에서 한일 관계의 긍정적인 면모를 보여줍니다. 단순히 문화적인 교류를 넘어, 인간적인 유대감과 상호 존중을 바탕으로 한 깊은 관계가 존재함을 시사합니다. 나가타 세무사는 한국의 문화와 역사를 깊이 이해하고, 한국인들의 어려움을 함께 나누며 진정한 ‘신오쿠보의 아버지’로 자리매김했습니다. 그의 헌신적인 활동은 한일 관계의 미래를 위한 중요한 시사점을 제공합니다. 특히, 정치적인 문제로 인해 종종 어려움을 겪는 한일 관계에서, 나가타 세무사의 이야기는 인간적인 교류와 이해를 통해 긍정적인 관계를 구축할 수 있다는 희망을 제시합니다. 그의 이야기는 단순히 한 개인의 이야기가 아니라, 한일 관계의 새로운 가능성을 보여주는 사례입니다. 나가타 세무사의 40년 이상의 한국과의 인연은 단순한 관심이나 호기심을 넘어선 헌신과 사랑의 결실입니다. 그는 한국의 문화와 역사를 배우고 이해하려는 노력을 멈추지 않았으며, 신오쿠보 한인 사회의 어려움을 외면하지 않고 적극적으로 돕는 등 진정한 ‘아버지’의 역할을 수행했습니다. 이러한 그의 헌신은 한국인들에게 깊은 감동과 존경을 불러일으켰으며, 한일 관계에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 나가타 세무사의 이야기는 단순히 개인적인 성공담을 넘어, 한일 관계의 미래를 위한 중요한 메시지를 전달합니다. 정치적인 갈등과 문화적인 차이를 넘어선 인간적인 유대감과 상호 존중을 통해 긍정적인 관계를 구축할 수 있다는 것을 보여줍니다. 그의 이야기는 한일 양국 간의 이해를 증진하고, 미래 지향적인 관계를 만들어가는 데 기여할 것입니다. 특히, 나가타 세무사의 활동은 일본 내에서 한국에 대한 긍정적인 인식을 확산시키는 데 중요한 역할을 했습니다. 그는 자신의 경험을 바탕으로, 한국의 문화와 역사를 알리고, 한국인들의 어려움을 공감하며, 한일 간의 우호적인 관계를 증진하는 데 기여했습니다. 이러한 그의 노력은 한일 양국 간의 관계 개선에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 미래에도 지속적으로 이어질 것입니다. 그의 이야기는 단순한 개인적인 성공담이 아니라, 한일 관계의 미래를 위한 중요한 시사점을 담고 있습니다. 나가타 세무사는 한국인보다 한국을 더 사랑하는 마음으로 한일 관계 개선에 헌신했습니다. 그는 정치적인 갈등과 문화적인 차이를 넘어선 인간적인 유대감을 통해 긍정적인 관계를 구축했습니다. 그의 이야기는 한일 양국 간의 이해를 증진하고, 미래 지향적인 관계를 만들어가는 데 기여할 것입니다





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