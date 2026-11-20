미국 신시내티 동물원 스타 하마 피오나가 이물질 섭취로 인해 2019년 1월 19일 숨졌다. 예정일보다 일찍 태어나 전 세계인의 사랑받은 피오나의 마지막 순간과 여파를 전한다.

미국 오하이오주 신시내티 동물원 에 소속된 하마 피오나 가 숨졌다. 신시내티 동물원 은 2019년 1월 19일 성명을 통해 피오나가 이물질 섭취로 인한 합병증으로 더 이상 상태를 회복하지 못했다고 밝혔다. 수의사와 사육사들이 여러 차례 최선을 다했으나 피오나가 끝내 이겨내지 못했다는 것이다.

관광객 던진 털모자 사고 원인

피오나의 건강 악화는 지난 1월 8일 발생한 사고에서 비롯되었다. 신시내티 동물원 방문객이 공중으로 던진 털모자가 천장 선풍기에 걸렸다가 튕겨 나왔다. 이 모자는 관람창 위쪽의 작은 틈을 통과해 하마 우리 안으로 떨어졌다. 신시내티 동물원 대변인 미셸 컬리는 이 사건이 고의성이 아닌 단순한 사고였다고 AP통신에 설명했다.

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피오나는 모자를 삼킨 직후에는 별다른 이상 증상을 보이지 않았다. 그러나 며칠 뒤 식욕이 떨어지며 건강 상태가 악화되기 시작했다. 동물원 측은 피오나가 동물원 가족과 전 세계 수많은 이들에게 사랑받았다고 밝혔다. 그로 인한 죽음은 많은 이에게 깊은 상실감으로 남을 것이다.

강행했던 이물질 제거 및 치료 시도

의료진은 피오나가 모자를 소화기관 밖으로 배출할 수 있도록 수분을 공급하고 먹이를 주며 24시간 상태를 살폈다. 두 차례 진정제를 투여해 상태를 확인했고 초음파 검사에서는 장이 이물질을 밀어내려는 듯 일부 뭉친 모습이 관찰되었다. 약 2.7m 길이의 내시경을 이용한 대장내시경 검사도 진행했지만 모자를 찾아내지는 못했다.

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또한 의료진은 말 농장에서 진동판을 빌려오기도 했다. 피오나가 하루에 여러 차례 진동판 위에 서도록 해 진동이 소화기관의 움직임을 촉진하고 모자가 배출되도록 유도하려는 시도였다. 동물원 측은 수술도 검토했으나 성체 하마의 수술은 위험 부담이 크다는 전문가들의 판단에 따라 시행하지 않았다.

하마는 소화기관 구조가 복잡해 이물질을 찾아 제거하기 어렵다. 마취도 까다로운 데다 수술 뒤에는 상처가 아물 때까지 물에 들어가지 못하게 해야 한다. 이러한 전문적인 제약으로 인해 비수술적 치료 방법이 최선으로 선택되었다.

전 세계인의 희망이 된 하마 피오나

피오나는 2017년 1월 예정일보다 6주 일찍 태어났다. 태어났을 당시 몸무게는 약 13.2kg에 불과했다. 당시 같은 종에서 기록된 가장 작은 출생 체중보다 약 11.3kg 적었다. 혼자 서거나 어미 젖을 먹기 어려웠던 피오나를 살리기 위해 사육사들은 어미의 젖을 직접 짜서 먹이며 돌봤다.

동물원은 피오나의 성장 과정을 사진과 영상으로 기록해 온라인에 공개했다. 작은 몸으로 생존을 위해 애쓰는 모습과 조금씩 건강을 회복하는 과정에 전 세계 수백만 명이 관심을 보였다. 피오나는 책과 의류 등 각종 상품의 주인공이 되었다. 동물원 인근 빵집 쿠키에도 등장했으며 피오나를 소재로 한 밈이 퍼졌다.

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동물원 관람객들이 피오나를 보기 위해 줄을 서기도 했다. 이번 사망 소식은 피오나가 태어났을 때부터 성장 과정을 지켜본 지역 주민들과 팬들에게 큰 슬픔을 안겼다. 신시내티 동물원 페이스북 페이지에는 슬픔과 안타까움을 표하는 글이 이어지고 있다.

사망 후 지역 사회와 전 세계의 추모

사망 소식이 알려진 뒤 동물원 입구에 있는 피오나 동상 앞에는 꽃과 카드가 놓이기 시작했다. 동물원에서 약 1.6km 떨어진 곳에 사는 로런 월리는 소식을 문자로 전해 듣고 추모 포스터를 사서 동물원으로 향했다. 로런 월리는 피오나가 신시내티의 일원이자 우리 모두의 일원이라고 말했다. 힘겨운 삶의 출발을 딛고 일어선 피오나는 회복력의 상징이었다.

동료들과 조기 퇴근해 동물원을 찾았다는 욜란다 굴드는 피오나가 겪어온 일 때문에 신시내티와 피오나는 믿을 수 없을 만큼 깊은 유대감을 갖게 되었다고 밝혔다. 피오나는 우리 모두에게 회복력을 가르쳐줬다는 것이다. 민주당 소속 에이미 액턴 오하이오 주지사 당선자는 SNS에 피오나가 신시내티를 대표하는 상징적인 존재 중 하나였다고 적었다.

에이미 액턴 오하이오 주지사 당선자는 피오나의 이야기가 우리 주에 기쁨과 희망, 작은 마법을 가져다줬다고 썼다. 아프타브 푸레발 신시내티 시장은 피오나를 인내와 기쁨의 상징이라고 부르며 애도했다. 피오나가 우리 공동체와 삶의 일부였다는 사실에 감사한다고 밝혔다. 신시내티 동물원은 피오나의 죽음을 매우 슬픈 소식이라고 규정했다.