신숙옥·노리코에넷 공동대표, 일본군성노예제 수요시위에 참석

재일동포 3세 인권운동가 신숙옥이 서울 종로구 옛 일본대사관 앞에서 제1777차 수요시위에 참여해 피해자 사상가를 지지했다. 이번 시위는 일본 정부의 공식 사과와 배상 요구를 촉구한다.

재일동포 3세 인권운동가 신숙옥 ( 노리코에넷 공동대표)이 2024년 4월 4일 오후 서울 종로구 옛 일본대사관 앞에서 열린 제1777차 일본군성노예제 문제 해결을 위한 수요시위에 참석했다.

신숙옥, 일본군성노예제 피해자 지지 선언

발표 당시 신 대표는 '여성 인권의 가치를 한국이 먼저 말해왔다'라며 일본군 성노예제 피해자 '언니들'의 용기에 경의를 표했다.

Also read 2030 여성 ADHD 환자 급증... 4년 새 7배 늘어

그는 또한 '지금도 세계 여러 지역에서 여성들이 가혹한 피해를 겪고 있다. 한국이 그들에게 싸울 용기를 주었다'는 메시지를 전했다.

시위의 주요 요구와 진행 내용

시위 참가자들은 일본 정부의 공식 사죄와 법적 배상을 요구했다. 시위는 옛 일본대사관 앞 소녀상 주변에서 진행되었으며, 참가자들은 화상통역 장비를 착용해 의견을 전달했다.

Advertisement

신 대표는 무대에 올라 노래에 맞춰 박수를 치고 참가자들과 함께 소녀상을 들고 사진을 찍으며 시위 분위기를 고조시켰다.

신숙옥의 인권 활동 배경

신숙옥은 1959년 도쿄에서 재일 조선인 3세로 태어났으며, 인재육성 컨설턴트이자 프리랜서 작가로 일본 내 소수자 차별 철폐와 인권 향상을 위해 활동해왔다.

1990년대부터는 토론 프로그램을 통해 외국인 인권 문제와 소수민족 문제에 목소리를 올렸고, 2013년에는 국제 네트워크 '노리코에넷'을 창립했다.

2017년에는 일본 화장품 대기업 디에이치씨에 대한 혐오 발언 피해자 사건을 법정에 제소, 2023년 일본 대법원에서 승소하며 투쟁 정신을 입증했다.

Advertisement

다음 단계와 전망

신숙옥과 다른 인권운동가들은 일본 정부에 미국 등 주요 국가와의 외교 경로를 통해 공식 사과와 배상 협상을 촉구하고 있다.

앞으로도 같은 날짜에 정기적으로 수요시위가 이어질 예정이며, 일본 정부가 공식적으로 대응할 경우 시위에 대한 규모와 성격이 달라질 가능성이 있다.

한편, 신숙옥의 이야기를 담은 다큐멘터리 영화 '호루몽'이 오는 11일 한국에서 개봉한다.