신세계·오리온 성과급 갈등이 유통·식품업계로 확대, 지급률 상향 요구와 파업 사태 촉발

신세계 노조는 성과급 산정 투명성과 지급률 확대를 요구하고 오리온 노조는 기본급 인상과 직무 보상 개선을 주장하며 파업에 나섰다. 이같은 성과급을 둘러싞 노사 갈등이 유통·식품업계 전반으로 확산되고 있다.

신세계와 오리온을 중심으로 성과급을 둘러싞 노사 갈등이 유통·식품업계 전반으로 퍼지고 있다. 신세계 노조 는 최근 사측에 성과급 산정 과정의 투명성을 강화하고 지급 비율을 현행 10퍼센트에서 15퍼센트로 확대할 것을 요구했다.

또한 성과급 기준과 산정 근거를 공개하고 노사 공동 태스크포스를 구성해 제도 개선 논의를 진행하겠다는 요구서를 공개했다. 김영훈 신세계 노조 위원장은 박주형 신세계 대표에게 보낸 공문에서 상반기 성과급 산정 절차의 투명성을 확보하고 조합원들의 노고를 정당하게 보상받을 수 있도록 공동 TF 구성을 촉구했다. 그는 현행 지급률을 올리고 추가 보상 방안을 마련해 줄 것을 회사에 요청하며, 성과급 제도를 명문화하고 향후 기준을 구체화할 필요성을 강조했다.

이러한 요구는 실적이 개선되고 있음에도 불구하고 성과급 규모가 기대에 미치지 못한다는 점에서 비롯된 것으로, 일부 유통기업들의 성과급 책정 방식에 대한 불만이 증폭되고 있다. 식품업계에서도 오리온 노조가 이달 초 창사 이후 처음으로 파업에 나서며 사태가 확산되고 있다. 오리온은 사상 최대 실적을 달성했음에도 불구하고 임직원 보상이 부족하다고 주장하며 기본급 7.5퍼센트 인상과 기본급과 수당 비율을 기존 6대4에서 7대3으로 조정하는 합의 이행, 현장 직무 보상체계 개선 등을 요구하고 있다.

특히 해외 매출이 전체 매출의 3분의 2 이상을 차지하고 성장세를 이어가는 반면 국내 사업은 성장세가 제한적이어서 성과 배분에 대한 시각 차이가 크게 나타났다. 오리온 노조는 화섬식품노조에 소속돼 있어 해태제과, 파리바게뜨, 던킨, 삼립, 풀무원, 동서식품, 정식품 등 주요 식품기업 노조와 연대하고 있어 갈등이 다른 기업으로 확대될 우려가 있다. 업계 관계자는 과거에는 임금 인상이 협상의 핵심이었지만 최근에는 성과급과 특별보상에 대한 직원들의 관심이 크게 증가했다고 평가했다. 삼성전자와 카카오 등 대기업에서도 성과급 문제를 둘러싞 노사 갈등이 이어지고 있으며, 농심도 현재 임금 교섭을 진행 중이다.

이러한 흐름은 실적과 경영 환경을 고려해야 하는 기업 입장과 성과에 대한 정당한 보상을 요구하는 직원 사이의 이해관계가 맞물리면서 다양한 업종으로 확산될 가능성을 높이고 있다. 기업들은 투명하고 공정한 보상 체계를 구축해야 할 필요성이 커지고 있으며, 노조는 지속적인 대화와 협상을 통해 실질적인 보상 확대를 추구하고 있다





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