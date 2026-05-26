신세계그룹 스타벅스 탱크데이 논란 조사 결과 발표 및 리스크 관리 체계 부실 인정

신세계그룹이 스타벅스 코리아의 탱크데이 마케팅 논란에 대한 조사를 마쳤으며 고의성은 입증되지 않았으나, 4단계 결재 라인에서도 이를 걸러내지 못한 총체적 리스크 관리 부실을 인정했습니다.

신세계그룹 이 최근 사회적으로 큰 논란이 되었던 스타벅스 코리아 의 탱크데이 마케팅 사건과 관련하여 내부 진상 조사 결과를 공식 발표했습니다. 전상진 신세계그룹 경영전략실 경영총괄은 서울 강남구 조선 팰리스호텔에서 열린 대국민 기자회견을 통해, 약 일주일간 진행된 강도 높은 조사 결과 마케팅 담당 직원들이나 임원진이 5·18 광주민주화운동 을 폄훼하려는 명확한 고의성을 가지고 이번 행사를 기획했다는 근거를 찾지 못했다고 밝혔습니다.

이번 조사는 사건 발생 직후인 지난 19일부터 시작되었으며, 행사를 주관한 이커머스팀 전원을 포함해 전략기획본부장과 대표이사에 이르기까지 결재 라인에 포함된 임직원 15명을 대상으로 광범위하게 이루어졌습니다. 그룹 측은 사내 메일과 업무용 노트북에 대한 디지털 포렌식 검증을 실시했으며, 하드드라이브와 기타 업무 장치들을 회수하여 정밀 분석하는 과정을 거쳤습니다. 또한 10명 이상의 관련자를 대상으로 직접 면담을 진행하여 진술의 일관성과 정합성을 교차 검증하는 등 다각도의 조사를 펼쳤습니다. 하지만 조사 과정에서 몇 가지 제약 사항이 있었음이 드러났습니다.

우선 탱크데이 행사를 주관한 이커머스팀원 3명이 사생활 보호를 이유로 개인 휴대전화 제출을 거부하면서, 이들 사이의 사적인 소통 내용을 완전히 파악하는 데 한계가 있었습니다. 또한 사내 메신저 기록이 서버에 단 일주일만 저장되는 시스템 구조 탓에, 논란이 터진 직후 당황하는 모습은 확인되었으나 최초 기획 단계에서 어떤 대화가 오갔는지는 확인할 수 없었습니다. 조사 대상 직원들은 진술을 통해 기존 텀블러 홍보 문구와 운율을 맞추는 것에만 집중했다거나 AI의 도움을 받아 문구를 작성했으며, 5·18 민주화운동에 대해서는 전혀 생각하지 못했다며 고의성을 전면 부인한 것으로 알려졌습니다.

손정현 전 스타벅스 코리아 대표 역시 사건 발생 직후 메신저를 통해 그룹과 즉시 내용을 공유하고 대응하자고 언급한 점이 확인되었으나, 이를 사전 모의의 증거로 보기에는 부족하다는 것이 그룹의 판단입니다. 이번 사태에서 가장 심각하게 지적된 부분은 신세계그룹의 총체적인 리스크 관리 체계 부실입니다. 조사 결과 이번 마케팅은 기획자의 기안을 시작으로 팀장, 기획 담당, 전략기획본부장, 그리고 대표이사에 이르는 총 4단계의 엄격한 결재 라인을 거쳤음에도 불구하고, 단 한 명의 검토자도 5월 18일에 탱크라는 키워드를 사용하는 것이 부적절하다는 문제 제기를 하지 않았습니다.

특히 일부 결재권자들은 디자인 시안이 첨부된 메일의 파일조차 열어보지 않은 채 관행적으로 승인 버튼을 눌렀다는 사실이 밝혀져 충격을 주고 있습니다. 더욱이 기업의 사회적 책임인 CSR 담당 부서나 법무팀의 사전 검증 절차가 마케팅 프로세스에서 완전히 누락되어 있었다는 점이 확인되었습니다. 전 부사장은 내부 통제 시스템의 필터링 기능이 전혀 작동하지 않았음을 인정하며, 기획자의 단순한 실수나 잘못된 판단이 있었더라도 시스템이 정상적으로 작동했다면 이러한 사회적 파장을 일으킨 사태는 결코 발생하지 않았을 것이라고 자성했습니다.

아울러 그룹 측은 온라인상에서 확산된 몇 가지 구체적인 의혹들에 대해 사실이 아님을 조목조목 해명했습니다. 우선 탱크 텀블러의 용량인 503ml가 특정 수인 번호를 암시한다는 주장에 대해, 이는 해외 제조사의 17온스 기준을 밀리리터로 환산한 수치이며 이미 여러 국가에서 동일한 용량으로 판매 중인 제품이라고 설명했습니다. 또한 미니탱크 텀블러의 출시일이 4월 16일로 정해진 것이 세월호 참사일을 겨냥했다는 의혹에 대해서는, 당초 20일을 제안했으나 협력 업체 측에서 16일로 확정 통보해 온 것이라고 밝혔습니다.

탱크 듀오 세트의 할인율 21%가 5·21 계엄군 발포일을 상징한다는 주장 역시, 개별 제품의 가격 인하 과정에서 산술적으로 도출된 결과일 뿐 의도적인 설정이 아니었다고 강조했습니다. 현재 신세계그룹은 고의성 여부와 관계없이 이번 사안에 책임이 있는 직원 5명을 직무 배제하고 대기발령 조치했으며, 손정현 전 대표와 담당 임원은 즉시 해임 처리했습니다. 전략기획본부장 또한 조사 결과에 따라 엄중한 책임을 물을 예정입니다.

그룹은 향후 경찰 수사에 전면적으로 협조할 것이며, 만약 수사 결과 5·18을 폄훼하려는 고의성이 입증될 경우 해당 임직원을 즉각 해고하고 모든 민형사상 책임을 묻겠다는 강력한 의지를 표명했습니다. 또한 그룹 최고 경영진이라 할지라도 부적절한 개입 의도가 확인된다면 지위 고하를 막론하고 책임을 묻겠다고 덧붙였습니다. 신세계그룹은 조만간 직접 광주를 방문하여 5·18 유가족들에게 진심 어린 사과를 전하는 방안을 검토하고 있으며, 적절한 시점에 이에 대한 공개적인 의사를 표명할 계획입니다.

한편, 정 회장의 과거 발언이 이번 사건의 배경이 되었다는 일부 지적에 대해서는 회장의 개인적 발언과 이번 스타벅스 프로모션 논란은 전혀 무관하다며 선을 그었습니다





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신세계그룹 스타벅스 코리아 탱크데이 5·18 광주민주화운동 리스크관리

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