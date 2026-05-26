신세계·스타벅스코리아 내부 조사 결과 발표…5·18 탱크데이 사태의 문제점과 조치

신세계 그룹은 스타벅스코리아가 5·18 탱크데이 행사를 기획·실행한 과정에서 내부 검증 체계가 전혀 작동하지 않았음을 자체 조사로 밝혀냈다. 문제 제기 없이 승인이 이루어진 점, CSR·법무팀 검증 미실시, 그리고 고의성을 입증할 증거 부족 등이 드러났으며, 관련 실무자 직무배제와 임원 해임 조치가 취해졌다.

신세계 그룹은 지난 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 열린 기자회견에서 스타벅스코리아 가 5·18 탱크데이 행사를 기획·실행한 과정에 대한 자체 조사를 발표했다. 정용진 회장이 대국민 사과를 마친 뒤, 그룹 고위 관계자들은 15명의 대상자를 중심으로 사내 이메일, 노트북 포렌식, 메신저 대화 내용, 그리고 면담 조사를 진행했다고 밝혔다.

조사 결과, 마케팅 기획 단계에서 4단계에 걸친 내부 보고와 승인 과정에도 불구하고, 어떤 직원도 문제 제기를 하지 않았으며, 디자인 시안이 포함된 이메일 첨부파일조차 열어보지 않은 채 승인이 이뤄진 것으로 드러났다. 이러한 사각지대는 CSR(사회적 책임)·법무팀의 검증조차 거치지 못하게 했고, 결국 역사적·사회적 민감성이 반영되지 않은 마케팅이 실행되는 결과를 초래했다. 전상진 경영총괄 부사장은 "조사 현 단계에서는 임직원이 고의로 해당 마케팅을 기획했다는 명확한 증거를 찾지 못했다"면서도, "사안의 엄중성을 감안해 관여된 실무 직원 5명을 직무배제하고, 대표와 담당 임원을 해임 조치했다"고 밝혔다.

또한, "경찰 조사 결과 5·18을 폄훼하려는 의도가 확인될 경우 즉각 해고하고 민형사상 책임을 물겠다"는 강경한 입장을 표명했다. 특히, 커머스팀의 20대 초반 2명과 30대 후반 3명으로 구성된 기획팀은 AI 생성 문구를 활용해 "책상에 탁"이라는 슬로건을 만든 뒤, 사전 검토 없이 진행했으며, 그 중 2명만이 포렌식 조사에 동의해 휴대전화를 제출했다. 나머지 3명은 사생활 보호를 이유로 제출을 거부했으며, 이들의 진술에 의존해야 하는 상황이 조사에 한계로 작용했다.

신세계는 이번 사태를 계기로 스타벅스 미국 본사와 협력해 진상조사를 진행하고, 관련 직원에 대한 조치와 내부 리스크 통제 절차 개선안을 수일 내에 공식 협의할 예정이라고 전했다. 전 부사장은 "내부 검증과 리스크 관리 체계의 심각한 결함이 확인됐다"며, "스타벅스코리아 내부에 사회·역사적 민감성이 부족했음을 드러냈다"고 지적했다. 향후 경찰 조사에 적극 협조하고, 재발 방지를 위한 전사적 차원의 시스템 보강을 약속했다. 이번 사건은 연매출 3조 원을 넘는 대기업에서도 의사 결정 과정의 투명성과 책임성이 얼마나 취약할 수 있는지를 여실히 보여주는 사례가 되었다





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신세계그룹 스타벅스코리아 5·18 탱크데이 내부조사 마케팅 리스크

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