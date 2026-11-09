신세계까사, 프리미엄 수면 브랜드 마테라소를 RO로 개편, 수면 사업 확장 속도

신세계까사가 프리미엄 수면 브랜드 마테라소의 이름을 'RO(REST OBJECT)'로 변경하며 수면 전문 브랜드로의 변신을 가속화한다. 1000만원대 초고가 제품부터 구독 서비스까지, 매트리스를 넘어 수면 전반의 생태계를 구축하겠다는 전략이다.

신세계까사 가 프리미엄 수면 브랜드인 마테라소 의 명칭을 'RO(REST OBJECT)'로 전면 변경한다. 이는 단순한 브랜드 네임 체인지에 그치지 않고, 기존 매트리스 중심의 사업 영역을 수면 전반으로 확장하려는 중대한 전략적 조치로解读된다.

신세계까사 수면 브랜드명 전면 변경 예고

신세계까사는 이번 개편을 통해 수면 시장의 성장 잠재력을 적극적으로 활용하고, 고객에게 보다 포괄적인 쉼의 가치를 제공할 계획이다. 공식적인 브랜드명 변경은 이달 중순경 이루어질 예정이며, 이미 서울 논현동 플래그십 스토어와 신세계백화점 강남점 등 주요 매장에서는 새 간판이 설치되는 등 실행 단계에 들어간 상태다.

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현재 마테라소는 전국에 21개의 매장을 운영하고 있으며, 이 중 단독 매장이 10곳, 백화점 내 숍인숍 형태가 11곳이다. 2023년 7월 독립 브랜드로 전환한 이후 연평균 30%대라는 높은 매출 성장률을 기록하며 시장에서의 입지를 다져온 신세계까사로서, 이번 조사는 기존 성공 모델을 기반으로 한 다음 단계의 도약으로 볼 수 있다. 신세계까사 측은 기존 이탈리아어 명칭인 '마테라소'가 매트리스를 지칭하는 단어라 수면 전체를 아우르는 브랜드 정체성을 담기에 한계가 있다고 설명하며, 새 이름 '레스트 오브젝트(RO)'에는 쉼의 모든 순간을 위한 오브제라는 의미와 지속적인 확장 가능성을 담았다고 밝혔다.

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수면 시장 성장 동력으로 전략적 확장 추진

이는 가구 시장의 성장이 둔화되는 가운데, 상대적으로 성장 곡선이 우상향하는 수면 시장을 새로운 성장 동력으로 삼겠다는 의지를 드러낸 것이다. 기술력과 프리미엄 소재를 앞세워 왔던 기존 철학을 계승하되, 제품의 물리적 한계를 넘어 서비스와 경험의 영역까지 넓히려는 전략이다.