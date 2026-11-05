신세계그룹 쓱데이 클리어런스, 최대 92% 할인으로 막바지 쇼핑 공세

신세계그룹이 8일까지 전 계열사와 온라인 플랫폼에서 패션, 식품, 가전 등 다양한 상품을 최대 92% 할인하는 쓱데이 클리어런스를 진행한다.

신세계그룹 이 8일까지 그룹 내 주요 계열사와 온라인 플랫폼을 총동원해 막바지 쇼핑 혜택 공세를 전개한다. ' 쓱데이 클리어런스'를 비롯한 이번 행사에서는 먹거리부터 패션, 가전, 생활용품까지 다양한 상품의 최대 92% 할인이 적용된다. 각 계열사는 온·오프라인 채널을 통해 경쟁적인 특가 상품을 선보이며 소비자들을 유인하고 있다.

이마트 신선식품 과자 무한담기 이벤트

이마트는 실속과 재미를 결합한 '무한담기' 이벤트로 신한데이 후반부의 쇼핑 열기를 끌어올린다. 7일까지는 크라운제과의 인기 과자를 지정된 상자에 무한으로 담을 수 있는 행사가 진행되며, 8일까지는 감자와 당근 무한담기 이벤트가 이어진다. 신선식품과 간편식 부문에서도 반값 할인을 포함한 최대 50% 할인이 적용된다.

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보조개 황금사과 2.5kg은 신세계포인트 적립 시 50% 할인된 6,990원에 판매되며, 이판란 60구와 제주 망고키위 등도 특가로 준비되었다. 제주광어회 360g과 광어숭어 모둠회 360g은 신세계포인트 적립 시 각각 27,860원, 29,736원에 구매할 수 있다. 생활용품은 2개 이상 구매 시 50% 할인 혜택을 제공하며, 겨울 웜웨어는 2개 이상 구매 후 행사카드로 결제할 경우 40% 할인이 적용된다.

디지털 가전 백화점 뷰티 가구 특가전

신세계백화점은 6일부터 8일까지 패션, 뷰티, 가전, 식품 등 주요 인기 상품에 대한 할인가 판매를 진행한다. 아이더, 나이키, 아디다스 등 스포츠 브랜드와 헤지스, 바버 등 남성 아우터는 기간 한정 특가로 선보인다. 브레빌, 다이슨, 힘펠 등 인기 가전 브랜드와 빌레로이앤보흐, 웨지우드, VBC까사 등 테이블웨어도 특가에 판매된다.

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신세계사이먼은 프리미엄 아울렛 전점에서 '메이크 유어 쓱' 사은행사와 헤비 아우터 할인, 그룹사 브랜드 추가 할인을 진행한다. 파주와 부산 프리미엄 아울렛에서는 핑크퐁, 가스파드앤리사 테마 콘텐츠와 버블쇼 등 가족 고객을 위한 즐길 거리도 마련되었다. 신세계라이브쇼핑은 패션부터 먹거리까지 최대 77% 할인하는 상품을 선보이며, 시슬리, 플리츠미, 브이컷 등 인기 패션 상품과 엘라코닉 언더웨어, 북경오리와 장어구이 등 간편 식품을 포함한다.

온라인 마트 유통사 빅스마일데이 클리어런스

신세계까사는 까사미아 온라인몰에서 소파, 베드, 테이블 등을 최대 80% 할인하는 클리어런스 세일을 진행한다. 이마트24는 라벨에 미세한 스크래치나 오염이 있는 상품을 포함한 '쓱데이 와인 스크래치 상품 모음전'을 통해 샤또 크로아제 바쥬 2019, 샤또 디켐 2018 등 프리미엄 와인 5종을 최대 40% 할인한다. G마켓은 빅스마일데이를 통해 브랜드 PC를 최대 62% 할인된 가격에 내놓는다.

G마켓에서는 MSI 소드 게이밍 노트북을 단독으로 판매하고 ASUS 비보북15도 혜택가에 제공한다. W컨셉은 패션 잡화와 가전, 디지털 리퍼브 상품을 최대 92% 할인하는 클리어런스 행사를 진행한다. 스토 울 슬리퍼, 스니커즈 등 패션 잡화와 제니퍼룸 미니오븐토스터, 가습기, 플러스마이너스제로 히터 등 생활가전까지 다채롭게 준비되었다. 각 상품별 행사기간은 상이하며 조기 품절될 수 있으니 점내 고지물을 참고해야 한다.