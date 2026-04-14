신세계사이먼, 쇼핑과 예술의 만남 ‘아트 페스타’ 개최

신세계사이먼 여주 프리미엄 아울렛에서 쇼핑과 예술을 결합한 ‘아트 페스타’를 개최, 근현대 미술 거장전, 야외 조각 전시, 라이브 페인팅 등 다채로운 문화 행사를 선보이며 고객들에게 특별한 경험을 선사한다. 특히 이중섭, 박수근, 김환기 등 거장들의 작품 전시와 체험형 콘텐츠를 통해 일상 속에서 예술을 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

신세계사이먼 여주 프리미엄 아울렛 이 쇼핑과 예술을 결합한 복합 문화 축제 ‘ 아트 페스타 (Art Festa)’를 개최하여 고객들에게 다채로운 경험을 선사한다. 이번 행사는 넓은 야외 공간을 활용, 전시, 체험, 소장 등 예술의 모든 면모를 아우르며 일상 속 예술 경험을 확대하는 데 중점을 두었다. 특히 5월 31일까지 EAST 특설 전시장에서 열리는 근현대 미술 거장전 ‘한국, 세 개의 울림’은 이중섭, 박수근, 김환기 등 한국 20세기 대표 화가들의 원화 및 판화 작품을 선보이며 깊이 있는 예술적 감동을 전달한다. 전시 기간 동안 매주 주말 오후에는 도슨트 프로그램을 운영하여 작품 이해를 돕고, 어린이를 위한 DIY 아트 체험존과 캐리커처, 페이스 페인팅 등 다양한 체험형 콘텐츠를 제공하여 가족 단위 방문객들의 만족도를 높일 예정이다. 또한, WEST에서는 18일부터 26일까지 크라운해태제과 아트밸리와 함께하는 미니 조각 마켓을 열어 30여 명의 조각가들의 소형 작품을 선보이며, 예술 작품 소장의 기회를 제공한다.

신세계사이먼은 프리미엄 아울렛 전 점에서 ‘야외 조각 전시 시즌2’를 진행, 지난해 여주와 시흥에서 성공적으로 진행된 시즌1에 이어 올해는 4개 점포로 확대하여 더 많은 고객들에게 예술적 경험을 선사한다. 이번 전시에서는 전신덕, 김태수, 심정수 등 국내 유명 조각가들의 작품 83점을 선보이며, 쇼핑과 함께 수준 높은 조각 예술 작품을 감상할 수 있는 기회를 제공한다. 작품 소개 명패를 함께 제공하여 관람 편의성을 높였으며, 전시는 내년 3월까지 이어진다. 지난 11일에는 여주 프리미엄 아울렛 EAST 중앙광장에서 그라피티 아티스트 지알원(GR1)을 포함한 4명의 아티스트가 ‘봄’을 주제로 생동감 넘치는 라이브 페인팅 퍼포먼스를 펼쳐 방문객들에게 시각적인 즐거움을 선사했다. 완성된 그라피티 작품은 19일까지 관람할 수 있으며, 신세계사이먼은 이를 통해 고객들에게 계절의 생동감과 예술적 영감을 동시에 전달하고자 했다. 이처럼 신세계사이먼은 단순한 쇼핑 공간을 넘어 예술과 쇼핑의 조화를 통해 차별화된 ‘아트 리테일(Art Retail)’ 콘텐츠를 구축해나가고 있다.

파주와 시흥 프리미엄 아울렛에서도 이달 말까지 다비드 자맹, 줄리안오피, 알렉스 카츠 등 현대미술 작가들의 작품을 전시하는 등 지점별 특성에 맞는 아트 콘텐츠를 선보이고 있다. 신세계사이먼 관계자는 “프리미엄 아울렛의 넓은 야외 공간을 적극 활용하여 고객들에게 쇼핑과 예술이 어우러진 특별한 경험을 제공하고자 한다”며, “앞으로도 예술과 쇼핑 공간이 조화를 이루는 차별화된 ‘아트 리테일’ 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다. 아트 페스타를 통해 신세계사이먼은 쇼핑과 문화 체험을 동시에 원하는 고객들의 니즈를 충족시키고, 예술을 더욱 친근하게 경험할 수 있는 기회를 제공함으로써 프리미엄 아울렛의 경쟁력을 강화하고 있다. 특히, 다양한 연령대의 고객들이 예술을 즐길 수 있도록 체험형 콘텐츠를 강화하고, 국내외 유명 작가들의 작품을 선보임으로써 문화적 가치를 높이는 데 기여하고 있다. 앞으로도 신세계사이먼은 고객들에게 끊임없이 새로운 경험과 가치를 제공하며, 쇼핑과 예술의 융합을 통해 새로운 트렌드를 선도해나갈 것으로 기대된다





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