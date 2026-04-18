신성함에서 국민 주권으로: 변화하는 왕실의 위상과 생존 전략

MBC 드라마를 통해 본 입헌군주제 왕실의 정치적 힘없는 위상과 국민적 존경을 통한 권위 유지 방식을 분석합니다. 전제군주제와 입헌군주제의 역사적 배경, 왕권신수설에서 국민주권론으로의 변화, 그리고 현대 왕실들이 생존을 위해 사용하는 다양한 전략과 그 한계를 심층적으로 탐구합니다. 특히 일본 재벌과의 유착을 통한 일본 왕실의 존속 배경을 조명하며, 변화하는 시대 속 왕실의 존재 의의에 대한 질문을 던집니다.

MBC 드라마 속 왕실은 정치적 권력을 행사하지 않지만, 국민들의 존경과 정치권의 지지를 바탕으로 권위를 유지합니다. 이러한 입헌군주제 의 제도적 기반은 왕실의 존속을 가능하게 합니다. 드라마의 주인공인 캐슬그룹 임원 성희주는 이러한 왕실의 일원이 되고 싶어 합니다. 그녀는 어린 임금을 대신하여 섭정 역할을 하는 이안대군에게 청혼하기 위해 면담을 신청하지만, 반복되는 거절 메시지에 좌절하지 않고 계속해서 신청 버튼을 누릅니다. 마침내 그의 노력은 '알현 신청이 승인되었습니다'라는 메시지를 통해 결실을 맺게 됩니다. 이 장면은 입헌군주제 왕실의 독특한 위상을 잘 보여줍니다. 노트북 화면 우상단에 ' 대한민국 왕실'이라는 발신자 명의가 뜨는 것은 '대한왕국'이나 '대한국'이 아닌 ' 대한민국 '이라는 국민 국가 안에서 왕실이 존재한다는 모순을 드러냅니다.

이러한 힘없는 왕실은 어떻게 명맥을 이어왔을까요? 전통적인 왕실은 군대와 관료 체제를 통해 대중을 지배했으며, 왕권신수설을 통해 이러한 지배에 대한 반감을 해소하고 권력을 안정시켰습니다. 왕들은 신으로부터 권력을 부여받았다는 인식을 퍼뜨리고, 종교 의식을 주재하며 신성한 이미지를 구축했습니다. 고대 제사장들이 태양신의 후광을 표현하기 위해 귀금속으로 몸을 치장하거나 햇빛 반사용 거울을 사용했던 것처럼, 왕조시대의 군주들도 국가 제례를 통해 하늘과의 소통을 연출하고 금관과 같은 귀금속으로 자신을 장식했습니다. 이는 대중의 종교에 대한 의존도가 높았던 시절에는 효과적으로 통용되었습니다. 하지만 그 시절에도 신의 존재를 믿지 않는 사람들은 존재했습니다. 유학자들은 인간의 오감으로 이해할 수 없는 현상을 부정했지만, '군주는 하늘이 낸다'는 말을 습관적으로 사용했습니다. 이는 왕권신수설을 흔들 만한 정치적 에너지가 형성되지 않았던 시대상을 반영합니다. 그러나 과학의 발달, 종교의 쇠퇴, 그리고 상공인들의 경제력 급상승은 프랑스 혁명 이후 전 세계적으로 왕정 체제를 약화시키는 주요 요인이 되었습니다. 이러한 흐름은 오늘날 민주주의의 확산으로 이어졌습니다. 그럼에도 불구하고 왕정 체제의 힘은 여전히 건재합니다. 빈 살만 왕세자가 실권을 장악한 사우디아라비아, 술탄이 통치하는 브루나이 같은 국가들은 고전적인 의미의 전제군주제 국가입니다. 또한, 교황이 도널드 트럼프 대통령과 대립하는 바티칸 시국은 종교적 성격을 띤 왕정 국가로 볼 수 있습니다. 12개국에 달하는 전통적인 왕국과 16개국에 이르는 입헌군주제 국가의 존재는 현대 사회가 왕정에서 민주주의로 이행하는 과도기적 단계를 지나고 있음을 시사합니다. 영국 왕실은 강력한 경제력을 보유하고 있으며, 이는 두 차례의 세계 대전에서의 승리와 더불어 영국의 정치 체제 변화를 늦추는 요인이 되었습니다. 영국 왕실은 자선 활동을 통해 대중의 불만을 완화하며 입헌군주제를 유지하고 있습니다. 유사하지만 다른 '왕실'의 형태도 존재합니다. 일본의 경우, 제2차 세계 대전 후 미국의 소련 견제 전략과 일본 재벌들의 기득권 형성이 패전 이후에도 왕정 체제를 유지하는 배경이 되었습니다. 일본 재벌들은 일왕과의 정치적 제휴 아래 강제 징용을 통해 노동력을 확보했으며, 이는 막대한 이윤 창출과 세계적 성장의 기반이 되었습니다. 일본 경제학자 이시이 간지(石井寛治)는 군수 생산을 주도했던 재벌 자본이 전후 일본 기업 자본에서 차지하는 비중이 크게 증가했으며, 특히 1940년대 초반의 강제 노동이 일본 재벌의 성장에 결정적인 역할을 했다고 분석합니다. 현재까지도 일본 경제를 주도하는 미쓰비시 그룹의 사례는 이를 뒷받침합니다. 민족문제연구소는 미쓰비시가 일본 제국주의 침략 전쟁을 통해 성장한 대표적인 전범 기업이며, 나가사키의 조선소와 군함도 탄광이 미쓰비시 발전의 핵심 시설로서 침략 전쟁 동안 다수의 군함과 어뢰를 생산했다고 지적합니다. 이처럼 왕실과의 유착 및 전쟁 범죄를 통해 성장한 일본 재벌들에게 왕실의 존속은 자신들의 기득권을 유지하는 데 필수적입니다. 따라서 일본 왕실이 패전 이후에도 명맥을 유지하는 데는 기득권층의 이해관계가 크게 작용하고 있습니다. 민주주의의 세계적 확산으로 인해 전제군주제와 입헌군주제 왕실 모두 입지가 좁아지고 있지만, 후자의 상황은 상대적으로 더 어려운 편입니다. '왕국' 안에서 '궁궐'을 유지하는 전자에 비해, 후자는 '민국' 안에서 '궁궐'을 지키는 형편입니다. 이는 시대 흐름과 동떨어진 삶을 살아가는 것과 같습니다. 입헌군주제 왕실들의 자기 합리화 논리 또한 마찬가지입니다. 과거 '우리의 권력은 신에게서 나온다'고 주장했던 왕실의 후예들은 이제 자신들의 지위가 '대중으로부터 나온다'는 논리를 펼칩니다. 1946년 공포된 일본국 헌법 제1조는 천황을 일본국의 상징이자 국민 통합의 상징으로 규정하며, 이 지위가 국민의 총의에 근거한다고 명시합니다. 스페인 헌법 제56조 역시 국왕이 스페인의 최고 대표자이며 헌법과 법률에 따라 권한을 행사한다고 선언합니다. 이는 국민의 의지를 반영한 헌법과 법률에 의해 왕실이 유지된다는 주장입니다. 사우디아라비아나 브루나이와 같은 전제군주제에 비해 일본이나 스페인과 같은 입헌군주제가 더 안정적으로 보일 수 있습니다. 그러나 민주주의라는 이념 안에서 군주제의 존재 의의를 찾으려는 입헌군주제의 논리는 취약한 측면이 있습니다. 입헌군주제 왕실들은 '신의 위임'이라는 과거의 논리를 변형하여 '국민의 권한 부여'라는 외형을 갖추었습니다. 이는 결국 국민을 새로운 신으로 숭배하는 것과 같습니다. 하지만 그 신, 즉 국민은 민주주의를 지향합니다. 따라서 민주주의를 추구하는 국민에게 군주제 유지를 호소하는 것은 입헌군주제 왕실들이 처한 현실적인 딜레마입니다





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