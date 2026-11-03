신봉길 교수, 하노이 북미정상회담 결렬 교훈 통한 북대응 전략 제안

전 주인도 대사 신봉길 교수는 북미 회동 가능성을 분석하며 하노이 정상회담 결렬의 실패 원인을 재조명했다. 한미 공조와 전략적 인내를 통해 남북관계 개선을 꾀해야 한다는 입장을 제시한다.

신봉길 북한대학원대 석좌교수이자 전 주인도 대사는 오늘 치러지는 미국의 중간 선거 결과가 향후 도널드 트럼프 행정부의 대 한반도 정책에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 전망했다. 특히 트럼프 대통령이 오는 18일 중국 심천에서 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 김정은 북한 국무위원장과 회동할 것을 제안한 상황에서, 북한의 반응이 주목된다.

핵보유 북한의 트럼프 회동 계산과 득실

북한은 트럼프 대통령의 재선에 성공했음에도 불구하고, 막판까지 회동 수용 여부를 계산할 것으로 보인다. 핵보유를 선언한 김정은 위원장이 임기 후반기에 접어든 미국 대통령을 만나 득실을 따지고 있기 때문이다. 2019년 2월 베트남 하노이에서 열린 제2차 북미 정상회담이 결렬된 이후 김정은은 미국이 황금 같은 기회를 놓쳤다고 비판하며 장기전을 선언했다.

Also read '초유의 상하원 역전 현상 벌어질 수도'...미국 중간선거 판세 분석 [Y녹취록]

트럼프와 김정은 간의 개인적 관계는 여전히 유지되고 있으나, 7년 전과 현재 북한 및 미국의 상황은 근본적으로 달라졌다. 그렇다고 북한이 손을 놓고 있을 수는 없으며, 과거 하노이 정상회담의 상황을 복기하며 타산지석으로 삼는 것이 시급한 과제로 부상했다.

하노이 결렬과 이한동미 전략의 파탄

2019년 2월 28일, 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장은 베트남 하노이 소피텔 레전드 메트로폴 호텔에서 회담을 가졌다. 이 자리에서 김정은 위원장은 영변 핵시설 전면 폐기를 포함한 구체적인 제안을 들고 왔다. 영변은 원자로, 재처리시설, 우라늄 농축시설 등 북한 핵 시설의 핵심부이며, 여의도 면적의 3배가 넘는 891만㎡에 달하는 거대한 부지를 차지하고 있었다.

Advertisement

반면 트럼프 대통령은 영변 외의 핵시설까지 거론하며 완전한 비핵화를 요구하는 '빅딜'을 제시했다. 북한이 제시한 영변 폐기와 민생 제재 해제 맞바꾸는 '스몰딜'에는 관심을 보이지 않았고, 트럼프는 결렬을 선언하며 회담장을 떠났다. 이때 존 볼턴 당시 백악관 안보보좌관 등 강경파의 영향력이 컸던 것으로 분석된다.

결렬 후 김정은 위원장은 귀환열차 안에서 협상 관계자들을 문책하며, 당시 남북한 간의 현란한 외교전을 통해 미국을 움직이려는 '이한동미' 전략의 실패를 뼈아픈 경험으로 남겼다. 이는 한국을 움직여 미국을 움직이겠다는 북한의 구상이 실패로 돌아간 것을 의미한다.

남북관계 악화 및 대미 정책 변화 양상

하노이 결렬 이후 김정은 위원장은 핵 관련 업무를 통일전선부에서 외무성으로 이관시켰다. 이는 북한이 한국에 더 이상 기대할 것이 없다고 판단하고, 남북 교류가 북한 체제 존립에 불안 요인으로 작용할 수 있다고 보기 때문이다. 이러한 인식은 2023년 말 북한이 발표한 '적대적인 두 국가관계' 선언으로 구체화되었다.

2023년 말 북한의 두 국가 선언은 1974년 동독이 헌법을 개정해 통일조항을 삭제했던 사례와 유사하다. 이는 서독의 정치적, 문화적 영향력이 동독 체제에 위협이 될 수 있다고 판단했던 것과 같은 맥락이다. 하노이 결렬로 인해 북핵 문제는 2003년 영변 핵시설 재가동 이후 또다시 기회의 창을 놓치는 결과를 초래했다.

Advertisement

한미 공조 통한 북핵 문제 해결 방안 모색

신봉길 교수는 현재 우크라이나 전쟁과 북·중·러 밀착으로 인해 협상 여건이 더욱 악화되었으나, 김정은 입장에서 트럼프만큼 자신에게 우호적인 인물은 없다고 지적했다. 트럼프 대통령도 남은 임기 중 외교적 업적을 남기려는 유혹이 있을 수 있어 한미 협력은 불가피하다.

따라서 한미 간 정교한 정책 공조가 어느 때보다 필요하며, 동맹으로서의 신뢰 회복이 급선무다. 북한은 이미 미국과의 정상회담 등을 통해 국제사회로부터 핵보유를 심리적으로 기정사실화하는 효과를 누리고 있지만, 이는 국제법인 핵확산금지조약(NPT)상 핵보유국이 되는 것을 의미하지는 않는다.

한국 정부는 미국의 협상 목표 재정립, 북한의 핵능력 동결 및 검증 여부, 그리고 중국의 건설적 역할 유인 방안 등을 검토해야 한다. 이재명 정부의 페이스메이커 역할이 쉽지 않겠지만, 인내를 가지고 남북 대화 노력을 계속하는 것이 전쟁을 막는 최선의 평화이자 안보이기 때문이다.