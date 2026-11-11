신보 보증연계투자 7.3%에 그쳐 정책효과 의구심, 농신보 대위변제율 급증

신보의 후속투자 유치율이 7.3%로 붕괴되고 농신보 대위변제율이 2011년 이후 최고치를 기록하며 정책금융의 지속가능성에 심각한 경고등이 켜졌다.

신용보증기금 의 정책투자 기능이 기대에 미치지 못하는 것으로 드러나 자금 공급의 지속가능성에 대한 근본적인 우려가 제기되고 있다.

신용보증기금이 성장 가능성이 있는 초기기업에 정책자금을 먼저 투입해 민간투자를 유도하는 보증연계투자 사업에서, 2023년 투자 대상 110곳 중 2년 이내 외부 후속투자를 유치한 기업은 단 8곳에 불과했다.

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이는 전체의 7.3%에 해당하는 수치로, 정책금융의 핵심 목적인 민간 자본 유치가 거의 실패한 수준이다.

신보 후속투자 유치율 급락과 수익률 허수

신용보증기금이 주도하는 보증연계투자의 핵심 성과 지표인 후속투자 유치율은 최근 몇 년 사이 뚜렷한 하향세에 직면해 있다.

2020년에 투자된 기업 62곳 중 31곳이 2년 내 후속투자를 유치하며 50.0%의 달성률을 기록했으나, 이 수치는 연이은 감소세로 이어졌다.

2021년 투자분은 41.8%로 낮아졌고, 2022년 투자분은 28.6%까지 떨어졌다.

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가장 최근인 2023년 투자분은 7.3%로 급락하여, 10곳 중 1곳에도 미치지 못하는 결과를 보였다.

신용보증기금이 보고한 누적 수익률은 2021년 0.6%에서 올해 9월 기준 9.2%로 상승하는 듯 보이나, 이는 산정 방식의 한계를 드러낸다.

현재 수익률은 순수익 누계액을 투자액 누계액으로 나누는 단순 방식으로 계산되어, 투자금 회수까지 장기간이 소요되는 사업의 특성인 화폐의 시간 가치를 전혀 반영하지 못한다.

국회 검토 보고서는 이러한 방식으로 실제 투자 성과를 과대평가할 가능성이 있다고 지적했다.

농신보 대위변제율 급등과 채권 회수 부진

민간투자 유치가 어려운 농어민 금융 지원을 담당하는 농림수산업자신용보증기금(농신보) 또한 건전성 측면에서 심각한 우려를 안고 있다.

농신보의 대위변제율은 2.43%로 기록되어 2011년 이후 가장 높은 수준을 보였다.

대위변제액도 지속적으로 증가했는데, 2022년 2902억원에서 2023년 4074억원, 2024년 4196억원을 거쳐 지난해 4380억원에 도달했다.

반면 대위변제 이후 채권을 회수하는 실적은 갈수록 저조해지며 기금의 부실을 심화시키고 있다.

구상채권과 특수채권, 포기채권 등을 합한 잔액은 지난해 말 2조8067억원으로 전년 대비 약 1033억원 증가했다.

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하지만 연간 채권 회수액은 약 668억원에 그쳤으며, 이는 회복력의 부재를 의미한다.

농림수산업자신용보증기금의 채권 회수율은 2022년 3.28%에서 2023년 2.53%, 2024년 2.41%, 그리고 지난해 2.32%로 3년 연속 하락세를 이어갔다.

농림수산업자신용보증기금 측은 농어민의 상환 능력 약화와 채무조정제도 활용 증가가 회수액 감소 원인이라고 설명했다.

정책금융 지속가능성 점검과 향후 전망

정책금융의 투자 성과와 기금 건전성이 동시에 흔들리면서 자금 공급의 지속가능성을 점검해야 한다는 지적이 나온다.

국회 정무위원회는 2027년도 금융위원회 소관 예산안 및 기금운용계획안 검토 보고에서 이 같은 문제점들을 명확히 지적했다.

신용보증기금과 농림수산업자신용보증기금의 현황은 정책금융이 단순히 자금을 투입하는 것을 넘어, 민간 시장의 신뢰를 얻고 건전성을 유지하는 방향으로 재편되어야 함을 시사한다.

곽현준 정무위원회 수석전문위원은 구상채권 회수 실적이 저조해지면 농림수산업자신용보증기금의 건전성이 악화되어 신규 보증 여력이 감소할 우려가 있다고 경고했다.

금융 당국은 이러한 데이터들을 바탕으로 보증 연계 투자 구조의 개선과 채권 회수 시스템의 고도화를 시급히 추진해야 한다.

정부와 국회는 정책자금의 효율적 사용과 공공 기금의 안전성을 확보하기 위해 종합적인 규제 개선과 관리 시스템 강화에 나서야 한다.