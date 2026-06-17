신규 원전 부지 선정에 환경·시민단체 강력 반발...에너지 식민지 정책 비판

한국수력원자력이 신규 원전 부지로 경북 영덕군, 소형모듈원자로 부지로 부산 기장군을 선정하자 환경·시민단체들이 즉각 철회를 촉구하며 에너지 식민지 정책이라고 비판했다. 단체들은 주민 동의 없는 일방적 결정과 안전성 미검증을 문제 삼았다.

신규 대형 원자력발전소와 소형모듈원자로(SMR) 건설 후보 부지로 경북 영덕군 과 부산 기장군 이 각각 선정된 데 대해 환경·시민단체들이 강하게 반발하고 있다. 한국수력원자력(한수원)은 지난 17일 신규 원전 부지선정평가위원회 결과를 바탕으로 신규 원전 부지로 영덕군 , SMR 부지로 기장군 을 선정했다고 발표했다.

이에 대해 환경·시민단체들로 구성된 '신규 핵발전소 저지 전국비상행동'은 즉각 성명을 내고 "지역 주민의 생명과 안전, 지역의 미래를 좌우할 중대한 사안을 주민 동의와 사회적 합의 없이 일방적으로 강행한 무책임한 행정의 전형"이라며 부지 선정 결과의 즉각 철회를 촉구했다. 특히 단체들은 이미 원전이 밀집된 동해안 지역에 추가로 원전을 설치하는 것에 대해 우려를 표하며, "세계적으로 유례를 찾기 어려운 원전 밀집 지역인 경북 동해안에 또다시 원전을 설치하는 것은 전형적인 에너지 식민지 정책"이라고 비판했다.

또한 환경운동연합도 성명을 통해 "노후 원전, 신규 원전, 해체 원전이 집중된 기장은 국내 최대 규모의 원전 밀집 지역"이라며 "원전과 핵폐기물, 송전선로를 지방에 집중시키면서 지역을 국가 에너지 정책의 희생양으로 만들어선 안 된다"고 지적했다. SMR의 안전성에 대한 의문도 제기됐다. 환경운동연합은 "기장에 아직 기술적, 경제적 검증이 충분히 이뤄지지 않은 SMR까지 추가로 건설하겠다는 것은 사실상 주민들의 삶과 안전을 대상으로 SMR의 안전성을 시험하는 것"이라고 주장했다. 단체들은 정부가 에너지 문제를 둘러싼 핵심 사안들에 대해 답하지 못한 채 신규 원전 설치 절차를 진행했다고 비판했다.

비상행동은 "정부가 시민사회가 제기한 부풀려진 전력 수요, 재생에너지와의 충돌, 신규 송전선로 건설에 따른 사회적 갈등, 핵폐기물 처분 문제 등에 대해 답을 내놓지 않은 상태에서 한수원이 부지선정을 강행했다"고 지적했다. 이러한 반발은 단순히 원전 건설 자체에 대한 반대를 넘어, 정부의 에너지 정책 전반에 대한 불신과 지역 주민의 소외감을 드러낸 것으로 분석된다. 한편, 정부는 신규 원전 건설이 안정적인 전력 공급과 탄소 중립 목표 달성을 위해 필요하다는 입장을 고수하고 있다.

하지만 환경단체들은 재생에너지 확대와 에너지 효율 향상을 통해 원전 의존도를 낮출 수 있다고 주장하며, 이번 부지 선정 결정이 졸속으로 이루어졌다고 비판한다. 특히 영덕군과 기장군은 이미 여러 원전 시설이 운영 중이거나 계획된 지역으로, 추가 원전 건설은 지역 주민의 안전과 환경에 심각한 위협이 될 것이라고 우려한다. 또한 SMR의 경우 아직 상용화 단계에 이르지 못한 기술로, 안전성과 경제성에 대한 검증이 부족한 상태에서 부지 선정이 이루어진 점을 문제 삼고 있다. 환경단체들은 앞으로 법적 대응을 포함한 다양한 방식으로 이번 결정에 저항할 예정이며, 시민들의 관심과 참여를 촉구하고 있다. 이번 사태는 한국의 에너지 정책 방향을 둘러싼 사회적 논쟁을 더욱 격화시킬 것으로 전망된다





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