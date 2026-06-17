신규 원전 건설 본궤도…영덕군, 대형 원전 2기 후보지로 선정

경북 영덕군이 신규 대형 원전 2기 건설 후보지로 최종 선정됐다. 주민 86% 찬성으로 수용성 높고, AI 데이터센터發 전력 수요 급증에 대비해 원전 역할 확대 필요성도 제기된다.

신규 원전 건설 사업이 다시 본궤도에 오르며 경북 영덕군이 대형 원전 2기 건설 후보지로 최종 선정됐다. 이는 2018년 탈원전 정책으로 중단됐던 사업이 재개된 것으로, 제11차 전력수급기본계획에 반영된 내용이다.

영덕군은 과거 천지원전 백지화 아픔을 겪었지만, 2023년부터 주민들이 자발적으로 유치운동을 펼친 끝에 주민 10명 중 9명이 찬성하는 압도적인 여론을 형성했다. 이번 선정으로 신규 대형 원전 2기와 소형모듈원전(SMR) 1기가 완공되면 총 3.5기가와트(GW)의 설비용량이 추가돼 서울시 최대 전력 수요의 35%를 충당할 수 있을 것으로 예상된다. 한국수력원자력은 17일 영덕군이 대형 원전 2기 용지로 선정됐다고 밝혔다. 지난 3월 지자체 공모에는 경북 영덕군과 울산 울주군이 지원해 치열한 경쟁을 벌였다.

영덕군은 천지원전 예정지였던 토지 확장성을 강점으로 내세웠으며, 지난 2월 주민 1400여 명을 대상으로 한 여론조사에서 86%가 찬성할 정도로 주민 수용성이 높았다. 반면 울주군은 기존 인프라를 강조했지만, 탈핵 단체의 반대 서명 운동 등으로 주민 수용성이 낮다는 평가를 받았다. 외부 위원으로 구성된 원전 부지선정평가위원회는 용지 적정성, 환경성, 건설 적합성, 주민 수용성 등을 종합 평가해 영덕군을 최종 후보지로 결정했다. 전문가들은 영덕이 향후 여러 개의 원전을 지을 수 있는 넉넉한 용지와 포스코 등 대규모 수요처와의 근접성이라는 장점을 지적했다.

특히 포스코는 탄소 다배출 업종으로, 수소환원제철 전환을 위해 청정 전기가 절실한 상황이다. AI 데이터센터와 첨단 산업 중심으로 전력 수요가 급증하면서 원전의 중요성은 더욱 커지고 있다. 지난 4월 공개된 전력 수요 전망 잠정안에 따르면 2040년 전력 소비량은 최대 694.1TWh로 지난해보다 26% 증가할 전망이다. 이에 따라 올해 말 확정되는 제12차 전기본에는 신규 대형 원전 3기 이상과 SMR 2기 반영이 필요하다는 주장도 나온다.

영덕군은 이번 선정으로 지역 경제 활성화와 일자리 창출, 연간 수백억 원의 재정 수입 효과를 기대하고 있다





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원전 건설 영덕 원자력 전력 수요 AI 데이터센터

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