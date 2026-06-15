신규 국부펀드의 도전과 과제

정부가 추진 중인 신규 국부펀드의 도전과 과제에 대해 분석합니다. 테마섹의 성공 요인을 분석하고, 새로운 국부펀드의 운용 체계와 전문 인력 확보의 중요성을 강조합니다.

이철민 VIG파트너스 대표는 지난해 말부터 한국형 테마섹 설립 논의가 진행되어 왔다. 6월 초에는 한국미래투자공사라는 구체적인 명칭이 거론되어 정부가 본격 추진에 나설 것이라는 보도가 나왔다.

정부는 국부펀드의 명칭, 재원, 규모 등 구체적인 사안은 결정된 바 없다고 밝혔다. 벤치마킹 대상으로 언급되는 싱가포르의 테마섹은 1974년 35개 공기업의 지분을 약 2억 달러로 관리·운영하는 국영 투자회사로 출발해, 이후 50년에 걸쳐 운용자산을 약 3200억 달러로 키웠다. 테마섹은 안정적 수익을 추구하는 데 비해 고수익을 목표로 주식 비중을 높게 유지하고 M&A에도 적극적으로 참여하는 것이 특징이다. 우리나라에도 이미 성격이 다른 정책 투자 기구들이 존재한다.

GIC와 구조가 유사한 한국투자공사(KIC)는 외화보유액을 바탕으로 해외 주식·채권·대체자산에 분산 투자하는 전통적 국부펀드로, 약 2200억 달러의 자산을 운용하고 있다. 올해 출범한 국민성장펀드는 향후 5년간 150조 원을 공급하는 정책 투자 플랫폼으로, 펀드 출자를 통해 AI·반도체·바이오 등 국내 전략산업 분야에 간접 투자한다. 새로운 국부펀드가 설립된다면 KIC·국민성장펀드와의 차별화를 위해 민간이 접근하기 어려운 초장기 전략 투자를 담당하는 방식으로 국내 전략산업 투자에 집중할 것으로 예상된다.

일부 언론은 약 20조 원의 초기 자본금으로 출범해 2050년까지 운용 규모를 100조 원 이상으로 확대하는 방안이 검토되고 있다고 전했다. 그러나 우려도 적지 않다. 핵심은 전문 인력 확보와 성과 보상 체계다. 테마섹의 성공을 이끈 것은 정치로부터 독립된 의사결정 구조, 성과 연동 보상, 그리고 수익을 재투자하는 장기 복리 운용이었다.

무엇보다 중요한 것은 글로벌 민간 투자기관 수준의 보상 체계를 갖춘 전문 인력이었다. 새 국부펀드가 공공기관의 틀에 갇혀 천문학적 자산을 운용할 역량 있는 인재를 영입하고 붙잡아두지 못한다면, 테마섹과 같은 성과를 기대하기는 어렵다. KIC가 국내 투자 영역으로 발을 넓히고 있는 데다 국민성장펀드도 이제 막 출범한 상황에서, 세 기관 간 투자 영역의 중복과 비효율이 발생할 수 있다는 지적도 나온다. 새로운 국부펀드가 진정한 한국형 테마섹이 되려면, 충분한 고민의 결과 도출된 명확한 운용 체계를 먼저 확정하는 것이 필요한 이유다. 시작하는 것은 어렵지 않지만, 그것이 50년 후에도 살아있도록 설계하는 일은 쉽지 않다.





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

신규 국부펀드 테마섹 KIC 국민성장펀드 전문 인력

United States Latest News, United States Headlines