신구·박근형, 젊은 연극인과 만나다: '2026 연극내일 프로젝트' 현장 방문

원로 배우 신구와 박근형이 '2026 연극내일 프로젝트' 연습 현장을 방문하여 젊은 연극인들을 격려하고, 연극의 미래에 대한 희망을 나눴다. 두 배우는 젊은 연극인들의 열정에 깊이 공감하며, 지속적인 지원을 약속했다. 이 프로젝트는 '연극내일기금'을 통해 젊은 배우들의 성장을 지원하며, 연극계의 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

2026 연극내일 프로젝트 연습 현장을 찾은 신구와 박근형 은 젊은 연극인들의 열정에 깊은 감명을 받았다. 7일 오전 서울 동숭동 대학로예술극장 지하 1층 연습실에서는 ' 2026 연극내일 프로젝트 '에 참여하는 젊은 배우들의 뜨거운 연습이 한창이었다. 89세의 신구는 “60년 전으로 돌아간 느낌입니다. 새싹 돋는 봄이 됐으니 이제부터 시작입니다”라며 감회에 젖은 모습을 보였다. 85세의 박근형 은 후배들의 열정적인 연기를 지켜보며 흐뭇한 미소를 지었다. 신구는 “나는 첫 공연 때 어떻게 해냈는지 기억이 안 날 정도로 당황했고 옆도 보이지 않았다”며 당시의 긴장감을 회상했다. 그는 이어 “이번에 젊은 연극인들을 보니 훨씬 나은 환경에서 시작할 수 있어 고맙다”고 칭찬을 아끼지 않았다. 박근형 또한 “고생길에 들어온 걸 환영한다”며 “생활이 어려운 점은 각오해야 한다”고 진심 어린 조언을 건넸다.

두 선배 배우의 격려 속에 30명의 젊은 배우들은 '2026 연극내일 프로젝트'를 통해 꿈을 향한 첫 발을 내딛었다. 이 프로젝트는 한국문화예술위원회(아르코)가 '연극내일기금'을 바탕으로 기획한 청년 연극배우 교육 프로그램이다. 지난해 신구와 박근형이 출연한 연극 ‘고도를 기다리며’ 특별 기부공연 수익금과 공연계 인사들의 기부로 마련된 '연극내일기금'은 젊은 연극인들의 성장을 지원하는 든든한 버팀목이 될 것이다.\'2026 연극내일 프로젝트'는 치열한 경쟁을 뚫고 선발된 30명의 젊은 배우들에게 4개월간의 교육과 연습을 제공한다. 이들은 오는 24일부터 26일까지 서울 동숭동 아르코꿈밭극장 무대에 올라 창작 연극 3편을 선보일 예정이다. '탠덤: Tandem'은 도시가 외면한 청춘들의 결핍과 생존을, '여왕의 탄생'은 1980년대 한국 사회를 충격에 빠뜨린 오대양 집단 변사 사건을, '피르다우스'는 고통과 상실의 세계 속 인간의 연대와 희망을 그린다. 정병국 아르코 위원장은 “세 작품이 판매 시작과 동시에 매진됐다”며 젊은 연극인들의 뜨거운 열정을 전했다. 또한 “두 세대에 걸쳐 연극을 해온 선배와 후배가 어떤 끈으로 연결되는지를 보여주는 자리”라고 강조했다. 이번 프로젝트에는 젊은 연출가 강훈구, 오세혁, 류사라 등이 작품 연출과 배우 교육에 힘을 보탰다. 신구는 “연극은 사람의 일이고, 우리들의 이야기이며 관계에서 일어나는 여러 가지를 표현하는 일”이라며 “그 표현은 반드시 정직해야 한다. 거짓말하면 다 허사가 된다”고 강조했다. 박근형은 “연극은 움직임이고, 그중에서도 사람을 표현하는 움직임”이라며 “움직임을 이제 시작했으니 뜻하는 바를 마음껏 펼치기를 바란다”고 응원했다. 프로젝트에 참여하는 류지오는 “같은 꿈을 바라보고 가는 동료들을 만난 게 제일 기뻤다”라며 “공연 작업은 외롭고 몸이 불타는 것처럼 힘들 때도 많지만, 결국 중요한 건 사람이라는 걸 느꼈다”라고 소감을 밝혔다. 선배 배우들의 조언과 후배 배우들의 열정이 어우러져 '2026 연극내일 프로젝트'는 연극계의 새로운 희망을 제시하고 있다.\신구와 박근형은 이 프로젝트가 매년 이어지기를 희망하며, 젊은 연극인들을 위한 지속적인 지원을 약속했다. 두 배우는 오는 7월 8일 국립극장 해오름극장에서 개막하는 연극 ‘베니스의 상인’에 출연하며 기부 공연을 한 차례 더 진행할 예정이다. 또한 이번 프로젝트 참가 배우 30명에게는 오디션을 통해 ‘베니스의 상인’ 출연 기회를 제공할 계획이다. 정병국 위원장은 “두 배우의 뜻이 60년 뒤에도 이어지는 계기가 될 수 있도록 계속 뒷받침하겠다”고 밝혔다. 이번 '2026 연극내일 프로젝트'는 연극계의 미래를 밝히는 중요한 발걸음이 될 것이다. 두 선배 배우의 헌신과 젊은 배우들의 열정이 만나 연극의 새로운 지평을 열어가기를 기대한다. 이 프로젝트는 단순히 젊은 배우들을 지원하는 것을 넘어, 연극이라는 예술 장르의 지속적인 발전을 위한 중요한 토대가 될 것이다. 앞으로도 '연극내일 프로젝트'와 같은 지원 사업이 꾸준히 이어져 연극계의 긍정적인 변화를 이끌어내기를 바란다. 젊은 배우들은 선배들의 조언을 발판 삼아, 자신만의 개성을 담아낸 연극을 통해 관객들에게 감동과 즐거움을 선사할 것이다. '2026 연극내일 프로젝트'는 연극의 미래를 밝히는 등불이 될 것이며, 끊임없는 도전과 열정으로 연극의 가치를 증명해 나갈 것이다





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