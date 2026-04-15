신 후보자, 장녀 허위 전입 신고 의혹…주민등록법 위반 논란

신 후보자가 영국 국적을 가진 장녀의 허위 전입 신고 의혹에 휩싸였다. 2023년 12월, 서울 강남구 동현아파트에 전입 신고를 하면서, A씨의 옛 주민등록번호를 이용해 내국인으로 가장한 혐의를 받고 있다. 이는 주민등록법 위반으로 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 국회 인사청문회를 앞두고 '독립된 가정'이라고 해명한 것과 상반되는 '가족과 함께 거주' 체크 역시 논란이다. 천하람 의원은 건강보험 및 출입국 관련 자료 공개를 촉구했다.

15일 국회 재정경제기획위원회 소속 개혁신당 천하람 의원은 신 후보자 가 지난 2023년 12월 서울 강남구 논현2동 주민센터에 자필로 제출한 장녀 A씨의 전입 신고서를 입수했다고 밝혔습니다. 공개된 자료에 따르면 신 후보자 는 1999년 영국 국적 취득과 동시에 한국 국적을 상실한 A씨를 자신이 소유한 서울 강남구 동현아파트에 전입 신고했습니다. 문제는 A씨가 한국에서 주민등록이 아닌 외국인 거소 등록을 해야 했음에도 불구하고, 신 후보자 가 A씨의 옛 주민등록번호를 이용하여 A씨를 내국인으로 가장했다는 점입니다. 이는 '주민등록 또는 주민등록증 등에 관해 거짓의 사실을 신고 또는 신청'하는 행위를 금지한 주민등록법을 명백히 위반하는 행위로, 법에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 당시 신 후보자 가 A씨의 전입 사유로 '가족과 함께 거주'에 체크한 사실 역시 큰 논란을 불러일으키고 있습니다. 이는 국회 인사청문회 를 앞두고 신 후보자 가 '장녀는 5년 전 결혼해 해외에서 독립된 가정을 이룬 상황'이라며 A씨 관련 정보를 제공하지 않은 것과 정면으로 배치되기 때문입니다. 1991년생인 A씨는 신 후보자 가 미국 프린스턴대 경제학과 교수 시절 프린스턴대 학부를 다녔으며, 2021년 9월 미국 캘리포니아에서 결혼했습니다. 현재는 뉴욕의 한 공익 법인에서 근무하고 있는 것으로 알려졌습니다.

A씨의 허위 전입 신고는 사실 신 후보자가 A씨의 국적 상실 자체를 신고하지 않은 행정상 의무 불이행에서 비롯된 것으로 보입니다. 신 후보자는 이에 대해 행정 절차를 제대로 알지 못해 A씨의 국적 상실 신고를 누락했다고 해명했지만, 그의 배우자와 장남은 각각 2011년과 2012년에 이미 국적 상실 신고를 마친 상태였습니다. 신 후보자의 배우자인 한모 씨는 미국 뉴욕에서 태어나 미국 시민권을 보유하고 있으며, 1996년 영국에서 태어난 장남은 영국 국적을 가지고 있습니다. 장남은 만 18세 이전에 한국 국적을 포기하여 병역 의무를 이행하지 않았으며, 현재 영국 런던에서 학업을 이어가고 있습니다. 이러한 상황에서 신 후보자의 A씨 전입 신고는 단순한 실수로 치부하기 어렵다는 비판이 제기되고 있습니다. 특히, 국회 답변에서는 A씨가 '독립된 가정'을 이루고 있다고 밝힌 반면, 전입 신고서에는 '함께 거주'한다고 기재한 점은 명백한 모순으로 지적됩니다. 천하람 의원은 이에 대해 '둘 중 하나는 명백한 거짓'이라며 강하게 비판했습니다.

천하람 의원은 신 후보자가 한국 국적자에게 주어지는 혜택을 노린 것이 아니라면, 의혹을 해소하기 위해 A씨의 건강보험 및 출입국 관련 자료를 투명하게 공개해야 한다고 촉구했습니다. 이번 사건은 단순히 개인의 행정 절차 미숙으로 치부하기에는 국민적 관심과 파장이 매우 큽니다. 특히, 고위 공직 후보자의 도덕성과 자녀의 국적 문제, 그리고 이를 둘러싼 허위 신고 의혹은 국민들의 공분을 사고 있습니다. 신 후보자의 해명과 소명에 따라 사건의 진실이 밝혀지겠지만, 현재까지 드러난 사실만으로도 상당한 파장을 불러일으킬 것으로 예상됩니다. 앞으로 국회 인사청문회 과정에서 이 문제에 대한 심도 있는 논의가 이루어질 것으로 보이며, 신 후보자의 향후 행보와 사건의 전개에 귀추가 주목됩니다. 이번 사건은 개인의 행정 실수, 가족 관계, 국적 문제 등 다양한 층위의 복잡한 문제를 내포하고 있어, 그 진실 규명에 대한 사회적 요구가 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 또한, 공직 후보자에 대한 검증 시스템의 강화 필요성 역시 제기될 것으로 보입니다. 이번 사건을 통해 국민들은 공직 후보자의 도덕성과 자질에 대해 더욱 엄격한 기준을 요구하게 될 것이며, 관련 법규와 제도의 개선에 대한 목소리도 높아질 것으로 예상됩니다.





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신 후보자 허위 전입 신고 주민등록법 위반 국적 상실 인사청문회

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