식약처가 해외 직구와 기내 수하물 등으로 의약품 28만 개를 밀반입한 수입자 A씨와 중간 판매자 등 25명을 적발해 서울서부지방공소청에 송치했다. GLP-1 비만치료제 등 무허가 제품 유통 경로가 최초로 폭로됐다.

식품의약품안전처 는 11월 26일 해외에서 유통되는 의약품과 건강기능식품, 수입 금지 식품 등을 국내에 몰래 반입해 판매한 일당 25명을 관련 법률 위반 혐의로 적발해 서울서부지방공소청 에 송치했다. 이번 조사는 해외 직구와 기내 수하물 등을 이용한 의약품 밀반입 루트를 차단하고 불법 유통 사슬을 근절하기 위해 수행된 결과이다.

6년간 28만 개 무허가 의약품 밀반입

식약처에 따르면 수입자 A씨는 수입 판매업 허가나 등록 절차를 거치지 않은 채 2020년 9월부터 올해 8월까지 약 6년 동안 해외에서 의약품, 의약외품, 식품 등 총 28만 개의 제품을 밀반입했다. A씨는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제의 수요 급증에 따라 올해 7월 일본에서 '마운자로' 48개를 두 차례에 걸쳐 몰래 반입해 판매한 정황이 파악됐다. 식약처는 A씨가 보관 중이던 불법 의약품 2,182개를 모두 압수했다.

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중간 판매자 2명, 대형 유통망 조성

중간 판매자 B씨와 C씨는 A씨와 신원이 확인되지 않은 보따리상 등으로부터 무허가 의약품을 구입해 개인 창고에 보관한 뒤 전통시장 내 수입상가 소매상 등에게 공급했다. B씨는 2020년 1월부터 올해 8월까지 20만여 개(약 22억 원 상당)의 제품을, C씨는 2022년 1월부터 올해 8월까지 4만여 개(약 4억 원 상당)의 제품을 각각 판매한 것으로 추정된다.

첫째로 적발된 완전한 유통 사슬

식약처는 전통시장 내 의약품 불법 판매를 수사하던 중 유통 경로를 추적해 밀반입자, 중간 판매자, 소매상을 포함한 유통 사슬 전체를 적발한 것은 이번이 처음이라고 강조했다. 적발된 25명에는 수입자 1명, 중간 판매자 2명, 전통시장 소매상 22명이 포함되며 이들은 모두 관련 법률 위반 혐의로 기소되었다. 이번 조사는 국내 무허가 의약품 유통의 전 과정을 드러낸 중요한 사례이다.

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한글 표시 없는 제품 위험성 경고

김진휘 식약처 위해사범중앙조사단장은 "한글 표시 사항이 없는 수입 의약품과 건강기능식품은 정식 허가나 신고가 이뤄지지 않은 제품으로 진위 확인이 어렵다"며 정상적인 유통 경로를 통한 구매를 당부했다. 그는 정식으로 허가된 제품만 안전성을 보증받을 수 있다고 강조했다.

피해 구제 한계와 불법 행위의 법적 책임

김 단장은 "의약품 피해 구제는 국내에서 허가된 제품을 정상 경로로 구입해 복용하던 중 발생한 피해에 대해서만 지원받을 수 있다"고 명시했다. 휴대 반입으로 국내에 가져온 마운자로 등을 되팔거나 해외에서 구매한 의약품을 반복적으로 반입하는 행위는 명백한 불법이며, 이에 따른 법적 책임이 따를 수 있음을 경고했다.