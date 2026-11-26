식약처가 6년간 해외 직구와 수하물을 통해 28만 개 이상의 무허가 의약품을 밀반입해 전통시장 등에서 판매한 일당 25명을 적발하고 검찰에 송치했습니다.

식품의약품안전처 는 해외에서 유통되는 의약품과 건강기능식품, 수입 금지 식품 등을 불법으로 국내에 반입해 판매한 조직적 밀수입 네트워크를 완전히 적발했다고 26일 밝혔다. 식약처는 이 사건과 관련해 무허가 의약품 수입자 1명, 중간 유통 판매자 2명, 그리고 전통시장 소매상 22명을 포함해 총 25명을 관련 법률 위반 혐의로 기소하여 서울서부지방공소청에 송치했다고 발표했다.

6년간 28만 개 무허가 제품 밀반입 적발

수입자 A씨는 수입 판매업 허가나 등록 절차를 전혀 거치지 않은 채, 2020년 9월부터 올해 8월까지 약 6년 동안 해외에서 의약품과 의약외품, 식품 등 총 28만 개에 달하는 제품을 불법으로 반입해 왔다. A씨는 주로 해외 직구 서비스를 이용하거나 개인 여행 시 기내 수하물에 몰래 숨겨 들여오는 방식을 사용하여 적발을 피하며 불법 유통망을 확대해 나갔다.

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특히 최근 비만 치료제에 대한 대중의 관심이 급증하자, A씨는 올해 7월에 GLP-1 계열 비만치료제인 '마운자로' 48개를 몰래 반입하여 판매한 사실이 조사 과정에서 드러났다. 이는 높은 수요를 노린 표적 밀반입 사례로, 무허가 의약품 유통이 단순한 소규모 판매를 넘어 고부가가치 불법 상품을 대상으로 전문화되고 있음을 보여준다.

중간 유통자 2명, 2억 원대 불법 매출 기록

중간 판매자 B씨와 C씨는 A씨와 신원이 파악되지 않는 보따리상들로부터 무허가 의약품을 대량으로 구입한 뒤, 개인 창고에 보관하며 유통 단계의 가교 역할을 수행했다. B씨는 2020년 1월부터 올해 8월까지 20만여 개 분량의 무허가 의약품을 유통하며 약 22억 원의 매출을 올린 것으로 추정되며, C씨도 2022년 1월부터 같은 기간 동안 4만여 개(약 4억 원 상당)를 판매한 것으로 확인됐다.

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이들 중간 유통상들은 acquired한 물량을 전통시장 내 수입상가 및 소매상들에게 공급하며 최종 소비자가 접근하기 쉬운 단계까지 유통 사슬을 연결했다. 식약처의 조사 결과, 이들은 허가되지 않은 제품임에도 불구하고 합법적으로 판매되는 것처럼 위장하여 유통 과정의 투명성을 해치고 소비자 안전을 심각하게 위협해 온 것으로 파악되었다.

전통시장 소매상 22명, 불법 유통망 최말단 적발

식약처는 이번 수사를 통해 전통시장 내 의약품 불법 판매를 단속하던 중, 유통 경상을 거꾸로 추적하여 밀반입자부터 중간 판매자, 그리고 소매상까지 이어지는 전체 유통 사슬을 한 번에 적발하는 성과를 거두었다. 이번에 적발된 전통시장 소매상 22명은 이러한 무허가 의약품을 최종 소비자에게 판매하는 최말단 유통망으로 활동하며 불법 수익의 일부에 참여해 온 것으로 나타났다.

식약처는 이번 사건을 통해 전통시장을 포함한 소규모 유통망이 무허가 의약품 유통의 중요한 경로가 되고 있음을 강조하며, 기존에는 단속의 초점이 주로 대규모 유통업이나 온라인 플랫폼에 맞춰져 있었다면 이제는 소비자가 가장 직접적으로接触的인 전통시장까지 그 범위를 확대했음을 시사했다.

정식 허가 제품 구매, 식약처의 강력 경고

식약처 관계자는 "한글 표시 사항이 없는 수입 의약품과 건강기능식품은 정식 허가나 신고 절차가 완료되지 않은 제품으로, 그 진위 여부를 확인하기가 매우 어렵다"며 소비자의 주의를 당부했다. 허가되지 않은 제품은 품질 관리가 되지 않아 건강에 치명적인 위험을 초래할 수 있으므로, 모든 약품은 반드시 정식 의료 기관이나 약국을 통해 합법적으로 유통되는 제품을 구매해야 한다고 강조했다.

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식약처는 앞으로도 무허가 의약품 밀반입 및 불법 유통 네트워크에 대한 수사를 지속적으로 강화할 계획이며, 관련 법률 위반 행위가 적발될 경우 엄중한 법적 조치를 취할 것임을 재차 밝혔다. 소비자들은 해외에서 유통되는 의약품이라도 국내에 공식 수입되지 않은 제품은 절대 구매하지 말아야 할 것이며, 건강을 해칠 수 있는 불법 약품 유통 사슬을 차단하기 위해 사회 전반의 관심이 필요한 시점이다.