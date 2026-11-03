식당 사장, 야간 응급 물김치 요청에 무상으로 제공...장례 후 감사 방문 화제

한 식당 사장이 임종을 앞둔 할머니의 마지막 소원을 위해 밤늦게 물김치를 무상으로 제공한 사연이 화제다. 이후 아들이라 추정되는 청년이 장례를 마치고 직접 찾아와 감사 인사를 전하며 훈훈한 이야기가 확산되고 있다.

4일 온라인 커뮤니티에는 식당 주인 A씨가 지난달 31일 자신이 운영하는 식당에서 있었던 감동적인 사연을 공개한 스레드 글이 널리 퍼졌다. 이 글은 퇴근 후 혼자 식당을 정리하던 중 발생한 긴급 상황을 다루며 많은 이들의 공감을 이끌어냈다.

밤늦은 전화와 급한 물김치 요청

A씨에 따르면, 최근 늦은 밤 직원들이 모두 퇴근한 시간대에 식당에 한 통의 전화가 걸려왔다. 평소 예약 전화를 기대하며 받은 전화였지만, 수화기 너머의 남성은 다급한 목소리로 특별한 요청을 해왔다.

Also read 김여정, 바이낸스 해킹 사건 배경 미국 지목 비난하며 적대정책 종식 촉구

그 남성은 "지금 달려가고 있다. 할머니가 다른 건 안 드시고 물김치만 조금 드신다"며, "물김치를 살 수 있겠느냐"고 애원하듯 물었다. A씨는 전화를 받은 즉시 물김치를 챙겨 들고 1층으로 내려가 남성을 기다렸다.

잠시 후 맨발에 슬리퍼를 신은 한 청년이 숨을 헐떡이며 식당으로 달려왔다. 청년은 급박한 마음으로 품에서 1만원짜리 지폐 한 장을 꺼내 A씨에게 건넸다.

Advertisement

무상 제공과 감동적인 답변

이때 A씨는 돈을 받지 않고 물김치를 청년에게 내어줬다. A씨는 나중에 그 상황을 떠올리며, "얼마나 뛰어왔는지 숨을 헥헥거리면서 주섬주섬 만원을 꺼냈다"고 전했다.

A씨는 청년에게 "그냥 빨리 가서 할머니를 드시게 하라"고 말하며 돈 대신 음식의 전달에 더 큰 의미를 두었다. 청년은 연신 "고맙습니다"라며 허리를 숙여 깊은 감사 인사를 하고는 그 자리를 떠났다.

사연은 단순한 음식 전달에 그치지 않았다. 일주일 뒤 청년은 식당을 다시 방문했는데, 이번에는 예약 없이 25명가량의 단체 손님과 함께였다.

장례 후 직접 찾은 감사의 인사

다소 차분한 분위기 속에 들어온 일행 사이에서 청년의 모습이 눈에 띄었다. 청년은 A씨에게 다가와 "사장님, 할머니 장례를 잘 치르고 왔다"며 인사했다.

또한 청년은 "저번에 주신 물김치가 정말 너무 고마웠다"고 말하며 다시 한번 감사를 표했다. 이어 동행한 가족들에게 A씨를 가리키며 "저번에 물김치를 그냥 챙겨주신 사장님"이라고 소개했다.

Advertisement

A씨는 그제야 청년이 한밤중에 절박하게 물김치를 찾았다가 손님이 돌아가셨다는 사실을 알게 되었다. A씨는 "순간 무슨 상황인가 싶으면서 가슴이 뭉클해졌다"고 당시 심정을 털어놓았다.

A씨는 "할머니의 마지막 길에 작은 온기라도 보탤 수 있어 다행이었다. 삼가 고인의 명복을 빈다"며 가족들의 애도에도 뜻을 함께했다.

네티즌의 따뜻한 반응과 여운

이 사연을 접한 네티즌들은 여러 감성적인 댓글을 남기며 공감대를 형성했다. 한 네티즌은 "임종을 앞둔 할머니가 유일하게 드셨던 마지막 음식이었을 것"이라고 추측하며 눈물을 보냈다.

다른 네티즌들은 "가족에게는 잊지 못할 물김치였을 것이다", "가족들이 장례를 마치고 식당을 다시 찾은 마음이 따뜻하다"며 청년의 효심을 칭찬했다.

또한 "사장님의 정이 가족의 마지막 기억을 지켜줬다"는 댓글이 이어지며, A씨의 선행이 가족들에게 얼마나 큰 위로가 되었는지 보여줬다. 이러한 사연은 SNS를 통해 빠르게 확산되며 디지털 커뮤니티에 훈훈한 여운을 남기고 있다.