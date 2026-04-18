시흥시, 지방선거 앞두고 선거구 획정안 확정…정치권·유권자 혼란 속 전략 재정비

제9회 전국동시지방선거를 앞두고 국회를 통과한 선거구 획정안이 시흥시 지역 정치권에 변화를 예고하고 있다. 기존 5개 선거구 체제를 유지하되 행정동 기준으로 재편되면서 출마자들과 유권자 모두에게 혼란이 예상된다. 시흥갑과 시흥을 선거구의 구체적인 조정 내용과 함께, 이번 획정안으로 인한 현장의 혼선 및 기초의원 정수 증원 논의의 불투명성에 대한 내용을 담고 있다.

제9회 전국동시 지방선거 가 다가오면서 6월 3일 치러질 지방선거 를 향한 지역 정치권 의 움직임이 분주하다.

최근 국회를 통과한 선거구 획정안은 시흥시 지역 정치 지형에 적지 않은 변화를 예고하고 있다.

이번 획정안은 기존의 5개 선거구 체제를 유지하되, 행정동을 기준으로 선거구를 재조정하는 내용을 담고 있어, 출마 예정자들과 유권자 모두에게 혼란을 야기할 수 있다는 우려의 목소리가 나온다.

구체적으로 시흥갑 선거구는 1선거구(신천동, 은행동), 2선거구(대야동, 매화동, 목감동, 과림동), 3선거구(신현동, 연성동, 장곡동)로 조정된다.

시흥을 선거구 역시 4선거구(군자동, 월곶동, 정왕본동, 정왕1동, 정왕2동, 능곡동)와 5선거구(정왕3동, 정왕4동, 배곧1동, 배곧2동, 거북섬동)로 나뉘게 된다.

이번 조정의 특징적인 부분은 기존 1선거구에 포함되었던 대야, 신천, 은행동이 분리되고, 능곡동은 4선거구로, 거북섬동은 5선거구로 새롭게 편입된다는 점이다.

그러나 많은 이들이 기대했던 시흥을 선거구의 추가 선거구 신설은 이번 획정안에 포함되지 않아 아쉬움을 남겼다.

선거구 조정안이 가시화되면서 현장에서는 이미 혼란이 감지되고 있다.

기존 선거구 획정을 기반으로 선거 운동 전략을 세워왔던 출마 예정자들은 불가피하게 전략 수정에 나서야 하는 상황이다.

한 출마 예정자는 '거주지와 출마 예정 선거구가 달라져 본인과 가족이 투표하기 어려운 상황'이라며 선거 준비에 큰 혼선이 빚어지고 있다고 토로했다.

또 다른 출마 예정자는 '선거구 변경을 어느 정도 예상하고 폭넓게 선거운동을 펼쳐왔지만, 이번 획정으로 선거사무실 등을 다시 마련해야 하는 등 예상치 못한 차질이 생기고 있다'고 어려움을 호소했다.

유권자들의 혼란 또한 적지 않다.

대야동에 거주하는 한 시민은 '기존에는 신천, 대야, 은행동이 하나의 선거구였는데, 이번에는 매화동, 목감동과 묶이면서 지역 간 연계성이 떨어지는 것 같다'며 지역 특성을 고려한 획정의 필요성을 제기했다.

이처럼 선거구 획정 과정이 늦어지면서 정치권과 유권자 모두 불확실한 상황에 놓였다는 평가가 지배적이다.

한편, 시흥시의 기초의원 정수 증원 여부는 아직 확정되지 않은 상태다.

다만 선거구 수의 변화가 없는 만큼, 의원 정수 조정의 가능성은 불투명하다는 것이 지역 정치권의 대체적인 시각이다.

지역 정치권 관계자는 '오는 21일부터 열리는 경기도의회 제389회 임시회에서 '경기도 시군의회 의원 정수와 지역 시군의원 선거구에 관한 조례 일부개정안'이 처리될 경우 시흥시 의원 정수 문제도 논의될 수 있다'며, '최종 결과를 지켜봐야 할 상황'이라고 덧붙였다.

이는 지방선거를 앞두고 유권자들의 관심이 높아지고 있는 가운데, 선거 준비의 핵심인 선거구 획정안이 확정되었음에도 불구하고 파생되는 여러 문제점들을 시사한다.

새로운 선거구 획정안에 따라 각 지역구의 정치적 역학 관계가 어떻게 변화할지, 그리고 출마 예정자들과 유권자들이 이러한 변화에 어떻게 적응해 나갈지가 주목된다.

또한, 기초의원 정수 증원 논의의 향방 역시 시흥시 지역 정치권의 향후 행보에 중요한 변수가 될 것으로 보인다.

이번 선거구 획정안은 단순히 행정 구역을 나누는 것을 넘어, 지역 주민들의 대표성을 어떻게 확보하고 지역 간의 균형 발전을 도모할 것인지에 대한 근본적인 질문을 던지고 있다.

따라서 향후 선거 과정 전반에 걸쳐 면밀한 관심과 논의가 필요할 것으로 예상된다.

특히, 새로 조정된 선거구 내에서 유권자들이 자신의 목소리를 효과적으로 대변할 수 있는 후보를 선택하는 데 어려움이 없도록, 후보자들의 정책 비전과 지역 발전에 대한 구체적인 계획을 충분히 알 수 있는 기회가 마련되어야 할 것이다.

또한, 지역 언론의 역할도 중요하게 작용할 것으로 보인다.

새로운 선거구 획정에 따른 지역 주민들의 관심과 이해를 돕고, 공정한 선거 문화 조성에 기여해야 할 것이다.

정치권은 선거구 획정으로 인한 혼란을 최소화하고, 안정적인 선거 준비에 만전을 기해야 할 책임이 있다.

또한, 이번 선거구 획정이 지역 발전과 주민들의 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 방향으로 나아가도록 지속적인 노력이 필요하다.

지방선거는 지역 주민들의 의사를 반영하는 중요한 민주적 절차인 만큼, 선거구 획정부터 투표까지 모든 과정이 투명하고 공정하게 이루어져야 할 것이다.

이번 선거구 획정안 통과로 인해 지역 정치권은 새로운 국면을 맞이하게 되었다.

각 정당과 출마 예정자들은 변화된 환경에 맞춰 선거 전략을 재정비하고, 유권자들과의 접점을 넓히며 지지를 확보하기 위한 노력을 기울일 것이다.

유권자들 역시 자신의 투표권을 행사하기 위해 후보자들의 면면을 꼼꼼히 살펴보고, 지역의 미래를 위한 최선의 선택을 해야 할 것이다.

선거구 획정안 확정은 지방선거 준비의 중요한 단계를 마무리했지만, 실질적인 선거 운동과 그 결과는 앞으로의 정치권 움직임과 유권자들의 판단에 달려 있다.

이러한 변화 속에서 시흥시 지역 정치권은 어떻게 발전해 나갈지 귀추가 주목된다.





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