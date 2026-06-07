시진핑 주석 방북…북중 관계 재확인과 핵무력 강조

시진핑 중국 국가주석이 7년 만에 북한을 방문해 김정은 위원장과 정상회담을 진행한다. 양국은 전통 혈맹 재확인과 국제 질서에서의 외교적 영향력 과시를 목표로 하며, 경제 협력과 핵무력 강화가 주요 논점으로 떠오른다.

시진핑 중국 국가주석이 내일과 모레 북한을 국빈 방문해 김정은 위원장과 정상회담을 갖는다. 이번 방문은 2019년 6월 이후 7년 만에 이루어지는 두 번째 방북이며, 김위원장이 지난해 9월 중국 전승절 기념 열병식에 참석한 지 7개월 만에 양국 정상이 만나게 된다.

양측은 이번 회담을 전통적인 혈맹 관계를 재확인하고, 복잡해진 국제 질서 속에서 중국의 외교적 영향력을 과시하며 미국 중심 질서에 대항하는 기회로 삼고 있다. 특히 지난달 트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 베이징을 방문해 정상회담을 가진 뒤, 북중 정상회담까지 한 달도 채 되지 않아 열리는 것은 북중러 3각 구조를 명확히 하는 움직임으로 해석된다. 시주석은 이번 방북을 9월 워싱턴 방문에 앞서 대북 지렛대를 확보하고, 한반도와 국제사회 문제에서 중재자 역할을 자임하기 위한 포석으로 보고 있다. 북한에 있어 중국은 전통적인 혈맹이며, 외교적 든든한 뒷받침 역할을 해왔다.

다만 관계가 항상 순탄했던 것은 아니었다. 김정은이 2013년 친중파로 분류되던 장성택 고모부를 처형하면서 양국 관계는 경색되기 시작했고, 이후 북한이 핵실험을 지속하면서 중국이 대북 제재에 동참하면서 갈등이 심화되었다. 그러나 1차 북미 정상회담 이후 김정은이 중국을 방문하고 2차 북미 정상회담 전후까지 다섯 차례 정상회담이 열리면서 관계는 회복의 조짐을 보였지만, 코로나19 사태와 우크라이나 전쟁으로 다시 소원해졌다.

지난해 중국 전승절을 계기로 김위원장이 방북하면서 관계 회복의 전기가 일었고, 이번 시주석 방북은 그 흐름을 이어가며 북한이 중국을 최대 교역국이자 후원국으로서의 영향력을 더욱 강화하려는 의도가 담겨 있다. 정상회담에서는 경제·외교·안보 현안을 폭넓게 논의할 전망이다. 특히 두만강 하류 수로 활용 문제와 신압록강대교 활용, 나선 경제특구 개발 등 접경지역 경제 협력이 주요 의제로 떠오르고 있다. 중국은 두만강 출해를 통해 북중러 물류 인프라를 구축하고, 교역 정상화와 북한 관광 확대를 꾀하고 있다.

한편 김정은 위원장은 최근 우라늄 농축 시설을 찾고, 신형 구축함 시험 항해를 참관하는 등 군사 시찰을 강화하며 핵무력 증강을 강조하고 있다. 김여정 총무부장은 핵보유국 지위를 고수하겠다는 입장을 재차 밝히며, 비핵화는 협상 대상이 아니라는 메시지를 내놓았다. 시주석은 이러한 북한의 핵 정책에 대해 명시적인 비판을 피하고 전략적 모호성을 유지할 가능성이 크다. 한국 정부는 북중 교류가 한반도 평화와 안보에 기여하기를 기대하며, 중국이 건설적인 중재 역할을 수행하기를 바라고 있다.

또한, 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 100일째에 접어들면서 중동 정세도 여전히 불안정한 상황이다. 양측은 핵 문제와 호르무즈 해협 봉쇄 해제를 놓고 교착 상태에 머물고 있으며, 전쟁 지속에 대한 내부 정치적 부담이 커지고 있다. 이러한 복합적인 국제 환경 속에서 북중 정상회담은 아시아 안보와 경제 흐름을 재편할 중요한 전환점이 될 것으로 평가된다





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