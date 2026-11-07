시진핑, 2027년 당대회서 4연임 유력…중국 권력 구조 변화

시진핑 중국 국가주석의 2027년 공산당 총서기 4연임이 유력해지면서, 이는 10월 중화인민공화국 건국 이후 최장기 집권이 될 전망이다. 당내 기강 강화와 후계자 부재가 장기집권의 배경이다.

시진핑 중국 국가주석(73)의 장기집권을 확정지을 내년 공산당 당대회 준비가 본격화되고 있다. 시 주석이 2027년 당대회에서 공산당 총서기 4연임 에 성공하면, 2012년 집권 이후 무려 20년간 중국 최고지도자 자리를 지켜 사실상 역대 최장기 집권자가 된다. 외신들은 시 주석의 4연임 가능성을 높게 전망하고 있으며, 이는 중국 권력 구조에 근본적인 변화를 의미한다.

2027년 당대회 및 대표 선출 절차

중국 공산당은 지난달 26일부터 29일까지 열린 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의(5중전회)에서 제21차 전국대표대회를 2027년 하반기 베이징에서 개최하기로 공식 결정했다. 로이터통신은 이번 당대회가 중국의 차기 지도부를 구성하는 중대한 자리라며, 시 주석이 5년 임기를 한 차례 더 연장할 것으로 예상된다고 전했다. 관영 신화통신은 7일 공산당 중앙위원회가 당대회 대표 선거 업무에 관한 통지를 발표하고 대표 선출 절차에 착수했다고 보도했다. 당대회에 참석할 대표 정원은 2360명으로 확정되었으며, 선거는 시작일부터 내년 6월 말 이전에 마무리될 예정이다.

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엄격한 심사 기준과 정치적忠诚

공산당은 대표 후보에 대해 정치적 자질과 당에 대한 충성도를 엄격하게 심사하기로 했다. 특히 정치적으로 부적격하다고 판단되는 후보는 다른 평가 결과와 관계없이 탈락시키는 이른바 '일표 부결' 원칙을 적용한다. 이는 당내 기강을 강화하고 시 주석에 대한 충성심을 검증하기 위한 조치로 해석된다. AP통신은 이번 5중전회가 시 주석의 예상되는 4연임을 앞두고 당내 결속을 다지는 움직임과 맞물려 있다고 분석했다. 2022년 20차 당대회에서는 시 주석의 측근들이 최고 지도부에 대거 진입했으며, 뚜렷한 후계자로 볼 만한 인물은 공개적으로 부상하지 않았다.

2018년 헌법 개정의 장기적 효과

시 주석의 장기집권을 가능하게 한 결정적 계기는 2018년 헌법 개정이었다. 당시 중국은 국가주석의 연임 제한 규정을 삭제했다. 국가주석은 한 차례에 5년씩 최대 두 번만 맡을 수 있다는 제한이 사라지면서 시 주석이 10년 이상 집권할 수 있는 길이 열렸다. 로이터통신은 당시의 헌법 개정으로 시 주석이 사실상 무기한 국가주석직을 유지할 수 있게 됐다고 보도했다. 시 주석은 2013년 국가주석에 취임했으며, 2018년 헌법 개정으로 임기 제한이 폐지된 뒤 2023년 세 번째 임기를 시작했다. 국가주석직의 경우 2028년 전국인민대표대회에서 별도로 연임 여부가 결정된다.

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권력 집중과 중국 정치의 새로운 국면

시 주석의 장기집권은 중국의 기존 권력 승계 관행과도 대비된다. 마오쩌둥 사후 중국 지도부는 권력 집중을 막고 안정적인 승계를 유도하기 위해 집단지도체제와 임기 관행을 발전시켜 왔다. 그러나 시 주석 집권 이후 당과 국가의 주요 의사결정 권한이 한 사람에게 집중되는 흐름이 강해졌다. 2012년 제18차 당대회에서 총서기에 오른 시 주석은 2017년과 2022년 연이어 연임에 성공했으며, 내년 당대회에서 다시 선출되면 네 번째 임기를 시작한다. 2022년 시작된 세 번째 임기가 끝나는 2027년 이후에도 5년 더 집권하는 셈이다.

향후 중국 권력 구조의 분기점

시 주석이 내년 당대회에서 4연임에 성공하면 중국 공산당 총서기로 20년간 재임하게 된다. 2028년 국가주석직까지 다시 맡으면 국가주석 재임 기간도 2033년까지 이어질 수 있다. 차기 당대회는 시 주석의 권력 연장뿐 아니라 중국이 향후에도 시 주석 중심의 통치 체제를 유지할지를 가늠하는 분수령이 될 전망이다. 이는 단순한 인적 구성의 변경을 넘어, 중국 공산당의 조직 문화와 국가 운영 방식에 깊은 영향을 미칠 것으로 예상된다.