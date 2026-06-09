시진핑 방북 환영 연회 개최… 주애 등장 없어

김정은 북한 국무위원장이 시진핑 중국 국가주석의 방북을 환영하기 위해 평양 목란관에서 연회를 마련했다. 부부 동반 최고 수준의 예우를 보이며 전략적 밀착을 부각시킨 가운데, 김 위원장의 딸 주애의 등장 여부는 관심을 모았지만 공식 일정에서는 모습을 드러내지 않은 것으로 파악됐다.

김정은 북한 국무위원장이 시진핑 중국 국가주석의 방북을 환영하기 위해 평양 목란관에서 연회를 개최했다. 이번 방북期间 시 주석의 일정에는 김 위원장의 부인 리설주 여사와 시 주석의 부인 펑리위안 여사가 동반하였으며, 두 정상은 정상회담 을 제외한 대부분의 일정을 함께 소화하며 부부 동반 최고 수준의 예우를 보였다.

이러한 행보는 양국 간 전략적 밀착을 강조하는 것으로 해석된다. 특히 이번 방북에서 김정은 위원장의 딸 주애의 등장 여부에 관계없이, 과거 김정일 및 김정은의 후계자 내정 단계에서 중국을 방문한 전례를 고려할 때, 북한이 권력 승계 구상에 대한 신호를 보낼 가능성에 대해 관측이 제기되었다. 주애는 지난해 방중 때도 기차역 도착 직후만 모습을 드러내고 주요 공식 행사에는 참석하지 않았으며, 중국 입장에서도 주애와의 공식 석상 마주침이 북한의 4대 세습을 인정하는 것으로 비칠 수 있어 부담으로 작용했을 가능성이 있다.

조선중앙통신은 시 주석의 방문을 환영하는 의식이 평양 김일성광장에서 진행되었다고 보도하였으며, 목란관 연회에서는 김정은 부부와 시진핑 부부가 기념촬영을 가졌다. 한편 시 주석의 이번 1박2일 방북 공식 일정에서는 주애의 모습이 확인되지 않았다





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