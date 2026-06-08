시진핑, 김정은과 정상회담서 외교·법집행·군대 등 교류 강화 강조…중조 전통 우호 계승과 실질 협력 확대 합의

시진핑 중국 국가주석이 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 열고 외교·법집행·군대 등 다양한 분야에서의 교류 강화와 실질 협력 확대를 통한 중조 관계 심화를 강조했다. 시 주석은 발전 전략 연계, 무역·농업·건설·科学技术·보건의료 분야 협력 및 국경 통상구 재개통 등을 통한 인적 교류 확대를 제안했고, 민간 소통과 전통 우호 계승을 위해 중국인민지원군 열사 기념시설 유지·관리 및 혁명 전통 교육 실시를 촉구했다. 또한 국제 정세 변화에도 불구하고 중조 우호 관계는 변하지 않을 것임을 확고히 하고, 새로운 시대의 중조 관계에 대한 전략적 지침을 강화하기로 의견을 모았다.

시진핑 중국 국가주석은 북한 국무위원장 김정은 과의 정상회담 에서 외교· 법집행 ·군대 등 다양한 분야에서의 교류 강화를 강조하며 양국 관계의 심화를 주문했다. 시 주석은 양당 각급 및 각 분야의 우호 교류 확대와 활성화, 당 건설과 국정 운영 경험 교류 심화를 촉구했고, 외교· 법집행 ·군대 등 분야의 협력을 강화하고 자신과 김정은 총서기가 합의한 사항을 이행해 중조 관계 발전을 위한 지혜와 역량을 모으자고 말했다.

또한 발전 전략 연계 강화와 무역·농업·건설·科学技术·보건의료 등 실질 협력 확대를 통해 양국 인민에게 더 큰 혜택을 제공하고, 국경 통상구 전면 재개통과 민항 항공편 국제 여객열차 운행 재개를 계기로 인적 교류 확대와 쌍방향 교류 실현을 제시했다. 시 주석은 민간 소통과 유대를 강조하며 '피로 맺어진 중조 전통 우호'를 양국 인민의 공동 소중한 재산으로 규정하고, 북한 내 중국인민지원군 열사 기념시설 유지·관리와 혁명 전통 교육 및 청소년 사상교육을 함께 실시해 전통 우호를 계승할 것을 원한다고 밝혔다.

회담에 앞서 시 주석은 김 위원장을 향한 친근함을 드러내고 국제 정세 변화에도 양국 우호를 중시할 것임을 피력했으며, 7년 만에 평양을 방문하게 되어 기쁘고 특별히 친근하다고 말했다. 이번 방문을 계기로 새로운 시대의 중조 관계에 대한 최상위 설계와 전략적 지침을 강화하기를 원한다고 했다. 중조 전통 우정은 양측의 공동 이상 신념과 투쟁 목표에 뿌리를 두고 있으며, 깊은 역사적 축적과 견고한 정치적 기초, 감정적 유대를 가지고 있다고 설명했다. 세대에 걸친 우호와 운명 공동체, 수망상조는 중조 관계의 뚜렷한 특징이라고 역설했다.

국제 정세 변화와 상관없이 중국 당과 정부의 중조 전통 우호 중시 입장과 김정은 총서기의 북한 사회주의 사업 영도에 대한 지지는 변하지 않을 것이라고 강조했다. 시 주석은 목란각에서 열린 연회에서도 소통과 우호를 거듭 강조하며 양국이 '역사적 출발점'에 서 있다고 지적하고, 시대의 흐름을 파악하고 양국 인민의 공동 염원에 부응하며 고위급 교류를 강화하고 전략적 소통을 심화해 실질적 협력을 확대해야 한다고 말했다. 중조 관계의 고수준 발전 추진과 양국 사회주의 사업의 더 아름다운 전망을 손잡고 개척하며 인류 사회의 끊임없는 진보를 촉진해야 한다는 데 양국이 의견을 같이했다고 밝혔다.

또한 좋은 이웃·좋은 친구·좋은 동지로서 중국은 김정은 총서기를 핵심으로 하는 조선노동당 중앙의 강력한 영도 아래 북한 인민이 조선노동당 제9차 당대회가 제시한 목표와 임무를 순조롭게 완수하고 북한 사회주의 사업이 끊임없이 새로운 국면을 열어가기를 진심으로 기원한다고 덧붙였다. 이 회담은 북·중 양국 간 전통적 우호 관계를 재확인하고 경제·군사·인적 교류 등 다각도 협력 강화를 통한 관계 심화에 합의한 것으로 보인다.

시진핑 주석은 전략적 차원에서의 교류와 협력을 강조하며 김정은 위원장에 대한 예우와 지지를 공개적으로 표명했고, 이는 지역 정세와 국제 관계 속에서 북·중 밀착 관계의 지속성을 과시한 것으로 해석된다





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