시진핑 중국 주석, 7년 만에 북한을 국가방문… 김정은 위원장과 전략적 동맹 강화

시진핑 주석이 2025년 9월 7~8일 북한을 방문해 김정은 위원장과 정상회담을 가졌다. 이번 방문은 미국의 베네수엘라·이란 전쟁, 미중 정상회담 직후의 국제 정세 속에서 양국 관계 회복과 한반도 비핵화 협의를 강조한다.

북한과 중국의 고위 정상회담이 베이징 인민대회당에서 열렸다. 2025년 9월 4일, 북한 국무위원회 위원장 김정은 과 중국 국가주석 시진핑 이 만나 양국 관계의 새로운 전환점을 모색했다. 이번 회담은 최근 국제 정세가 급변하는 가운데 진행됐으며, 특히 미국이 베네수엘라에서 정권 교체를 시도하고 이란과 전쟁 상태에 이른 상황에서 양국의 전략적 동맹이 더욱 강조되고 있다.

시진핑 주석은 7~8일 북한을 국가방문하면서, 김정은 위원장의 초청에 응했다는 공식 입장을 밝혔다. 중국 공산당 국제부는 이번 방문이 사회주의 국가 간 당-당 외교의 일환이며, 양국 간 '강력한 유대'를 과시하기 위한 목적이라고 설명했다. 이번 방문은 2019년 6월 이후 7년 만에 중국 정상의 북한 방문이라는 점에서도 의미가 크다. 김 위원장은 지난해 중국에서 열린 제80주년 승전기념 군사 퍼레이드에 참석한 바 있으며, 이번 시진핑 주석의 방문은 그의 첫 해외 순방이기도 하다.

남북 관계가 여전히 긴장된 가운데, 김 위원장은 남한을 '가장 적대적인 국가'로 지정하고 핵무장 국가로서의 국제적 인정 요구를 강하게 주장하고 있다. 또한 그는 미국을 '국가 주도 테러와 침략'이라고 비난하며, 국가와 민족의 존엄과 최종 승리는 가장 강력한 힘에 의해 보장될 수 있다고 강조했다. 이러한 발언은 미국의 베네수엘라 개입과 이란과의 전쟁 상황을 면밀히 주시하고 있는 북한의 안보 불안을 반영한다는 해석이 나오고 있다. 미중 정상회담 직후, 백악관은 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 북한 비핵화를 공동 목표로 삼고 있다는 내용을 발표했다.

양국은 한반도 정세와 같은 주요 국제 사안에 대해 논의했으며, 중국-러시아 공동 성명에서는 북한에 대한 외교적 고립, 경제 제재, 군사적 압박을 규탄하고, 한반도 문제 해결을 위한 정치적 과정을 촉진하겠다고 밝혔다. 한편, 바이두 실시간 검색어 1위에 오른 '시진핑 북한 방문' 소식은 온라인에서도 큰 화제를 모았다. 2024년 북한-러시아 상호 방위 조약 체결과 북한 군대의 우크라이나 파병 이후, 김 위원장의 중국 방문으로 양국 관계는 다시 회복세를 보이고 있다. 3월에는 북한-중국 간 여객 철도가 재개됐으며, 에어 차이나도 베이징-평양 노선을 코로나 이후 처음으로 재개했다.

이와 함께 중국 관광객의 북한 입국도 곧 허용될 가능성이 제기되고 있다. 중국 관세총서에 따르면, 지난해 양국 간 무역액은 196억 위안(약 4조 4천억 원)으로 코로나 이전 수준에 근접했고, 전년 대비 26% 성장한 것으로 나타났다





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시진핑 김정은 북중 관계 한반도 비핵화 미중 정상회담

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