시진핑 방북 앞두고 우의탑 헌화… 6·25전쟁 75주년 맞아 중국‑북한 우호상징 강화

한국전쟁 75주년을 맞아 평양 우의탑에 중국당·공산당 명의 꽃바구니가 진정됐고, 시진핑 주석 방북 일정에 우의탑·금수산태양궁전·대집단체조 관람이 포함될 전망이다. 과거 방북 사례를 통해 양국 우호관계와 체제 선전 전략을 조명한다.

지난 10월 25일, 한국전쟁 발발 75주년을 맞아 평양 우의탑 에서 뜻깊은 행사가 열렸다. 조선중앙TV는 26일 보도에서, 노동당 중앙위원회와 중국공산당 중앙위원회 등 여러 당기관의 명의로 구성된 꽃바구니가 우의탑 에 진정됐다고 전했다.

이 행사에는 김성남 당 국제부장과 왕야쥔 주재 중국대사 등 관계자들이 참석해 양국 간 우호의 메시지를 전했다. 우의탑은 1959년에 건립된 기념탑으로, 6·25전쟁에 참전한 중국인민지원군 전사자를 추모하는 상징적 장소다. 매년 중국 고위 지도자들이 방북할 때마다 이곳을 찾아 헌화를 하고, 양국 간 혈맹을 재확인하는 전통이 이어지고 있다. 시진핑 주석이 8·9일에 예정된 국빈 방북을 앞두고, 그의 일정에 대한 관심도 높아지고 있다.

과거 방북 시기에 주요 방문지로 거론된 금수산태양궁전(옛 금수산궁전)과 우의탑, 그리고 대집단체조 공연 관람은 북중 우호관계를 상징적으로 보여주는 코스로 평가받는다. 시 주석은 2008년 부주석 신분으로 2박 3일간 북한을 방문했을 때, 비교적 간소한 일정 속에서도 우의탑과 국제친선전람관을 찾았다. 도착 직후 금수산태양궁전 광장에서 열린 대규모 환영행사에 참석하고, 금수산 영빈관에서 정상회담을 진행한 뒤 김정은 위원장과 함께 5·1 경기장에서 대집단체조를 관람한 바 있다.

이러한 행보는 북한이 정치적 의미가 큰 장소와 대규모 인원을 동원한 공연을 최고 지도자가 직접 관람함으로써 친선을 강화하고 체제 선전을 이어가는 전통을 반영한다. 과거 다른 중국 지도자들의 방북 역시 비슷한 흐름을 보였다. 후진타오 주석은 2005년 10월 방북 첫날 금수산궁전을 방문하고, 다음날 김정일 위원장과 대집단체조 공연을 관람했다. 이후 대안친선유리공장과 룡산농장을 참관한 뒤 사흘째에 귀국했다.

또 다른 사례로, 김정일 위원장은 과거 방북 일정 중 평양 5·1 경기장에서 대집단체조와 예술공연을 관람하고, 만경대·만경대학생소년궁전·인민대학습당을 방문한 뒤, 마지막 날 타조목장을 찾는 등 다양한 문화·산업 현장을 둘러보는 일정이 있었다. 이러한 전통을 고려하면, 시 주석이 이번 방북에서도 우의탑을 비롯한 주요 명소를 돌아보고, 대규모 체제 공연을 관람하며, 양국 간 전략적 동맹을 재확인할 가능성이 크다는 전망이 우세하다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

중국-북한 관계 우의탑 시진핑 방북 6·25전쟁 75주년 대집단체조

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“식후 게임 25분 하세요” 의사가 처방한 게임앱, 건강보험 적용 [이윤정 기자의 소소월드]“게임 좀 그만 해.” 아마 지금의 부모 세대가 어린 시절 가장 많이 들었던 말 가운데 하나일 것이다. 게임은 늘 공부의 적이었다. 성적을 떨어뜨리고, 집중력을 흐트러뜨리고, 아이를 현실에서 멀어지게 만드는 존재로 여겨졌다. 부모와 자녀가 가장 자주 충돌하는 주제 중 하나도 게임이었다. 그런데 이제 의사가 아이에게 게임을 처방하는 시대가 왔다. 일본 ...

Read more »

'불사조'라 불린 남자, 대통령 경호처의 토대를 깔다박상범의 경호실장 취임은 군사정권의 잿더미 위에서 되살아난 불사조와도 같은 사건으로, 한국 대통령 경호제도가 '충성의 문민화'로 전환되는 역사적 분기점을 상징한다. 1993년 2월 25일, 청와대 본관 2층 접견실에서 김영삼 대통령이 박

Read more »

李 “유해 봉환, 한·미 동맹 뜨거운 증거”…9일부터 유럽 순방이 대통령은 이날 서울공항에서 열린 한·미 6·25 전사자 유해 상호 봉환식에 참석해 '우리는 이분들을 ‘대한민국 영웅’이라는 가장 명예로운 이름으로 영원히 기억할 것'이라며 이같이 밝혔다. 한·미 양국은 이날 신원미상의 한국군 전사자 유해 10구와 미군 전사자 유해 3구를 각각 본국으로 봉환했다. 이 대통령은 '오늘의 봉환은 참전용사들의 피와 헌신 위에 세워진 한·미 동맹을 더욱 깊고 굳건하게 만드는 뜻깊은 이정표'라며 '자국의 용사뿐 아니라 동맹국의 용사까지 찾아 가족의 품으로 돌려보내는 노력은 피로 맺어진 한·미 동맹의 가장 뜨거운 증거'라고 강조했다.

Read more »

First Korea·U.S. mutual repatriation ceremony for 6·25 fallen remains presided over by the President of KoreaThe news text describes a significant event where the President of Korea, Lee Jae Myung, presided over a mutual repatriation ceremony for the remains of Korean and U.S. soldiers who fell in the 6·25 Korean War. The ceremony took place at Seoul Air Base in Seongnam, Gyeonggi Province, and involved the return of ten sets of remains of Korean soldiers and the sending of three sets of remains of U.S. soldiers to the United States.

Read more »

“회차당 무조건 커플 탄생”…Z세대 열광 ‘셋로그 3일팅’ 뭐길래하루 일상을 짧은 영상으로 기록하는 앱 ‘셋로그(Setlog)’를 활용한 이른바 ‘3일팅’이다. 여러 명이 한자리에 모여 짧은 시간 동안 상대를 바꿔가며 대화하는 로테이션 소개팅, 솔로 파티 등 다양한 소개팅 방식이 인기를 끌고 있는 가운데 셋로그를 활용한 소개팅까지 등장한 것이다. 지난달 셋로그 소개팅에 직접 참여한 대학생 윤모(25)씨는 '연애할 때 기상 시간과 취침 시간 등 생활 패턴이 비슷한 사람을 선호하는데, 그 점을 셋로그를 통해 자연스럽게 확인할 수 있어 좋았다'며 '다만 셋로그의 주 이용층이 여성이다 보니 남성 참가자를 모집하는 데 시간이 걸리는 편인 것 같다'고 말했다.

Read more »

부가부, 반도체벨트 매출 43%증가 현대백 충청점 명품 매출 75% 급증부가부, 반도체벨트 매출 43%증가 현대백 충청점 명품 매출 75% 급증 반도체 벨트로 불리는 충북 청주와 경기 동탄, 용인지역 등에서 고가의 유아용품과 명품 매출이 크게 증가한 것으로 나타났다. 최근 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 호황으로 소비력이 커진 직원 등 지역 주민을 중심으로 백화점에서의 고가 소비가 동반호조를 보이는 것으로 보인다. 네덜란드 유아용품 브랜드 부가부에서는 지난 1~4월 삼성전자와 SK하이닉스가 위치한 경기 남부지역(수원, 동탄, 판교, 광교, 수지)와 충청권을 중심으로 한 반도체 벨트 상권 매출이 전년 동기 대비 43.2% 증가했다. 전체 점포 평균(30%)을 웃도는 성장세다. 특히 SK하이닉스 공장 인근 ‘현대백화점 충청점’과 삼성전자 평택 캠퍼스 인근 ‘AK플라자 평택점’에서는 부가부 매출이 각각 76%, 49% 증가했다. 부가부에서는 저렴한 휴대용 유아차(버터플라이2)가 95만원대, 최고가 제품(동키6)이 303만원대일 정도로 가격대가 높은 편인데, 올해 상반기 유독 매출이 크게 늘어났다. 판매량이 가장 많은 제품도 휴대용과 디럭스를 결합한 절충형 모델(드래곤플라이 플러스)로, 판매가가 165만원대다. 부가부 관계자는 ‘최근 반도체 호황 영향으로 IT 및 빅테크 기업이 인접한 지역 중심으로 매출 증가가 두드러졌다’고 말했다. SK하이닉스 청주캠퍼스와 대로를 사이로 마주보고 있는 현대백화점 충청점은 ‘반도체 벨트’ 소비력 증가 효과를 톡톡히 보고 있다. 현대백화점 충청점에서는 올 들어 5월까지 유아차, 유아 패션 등 아동카테고리 매출이 전년대비 33% 증가했다. 명품 매출은 75.6% 폭증했다. 지난 3월 개점 이후 최대 규모 리뉴얼을 통해 명품 MD와 체험형 공간을 대거 늘리면서 구매력이 높은 소비자들의 지갑이 열렸다는 해석이다. 충청점 1층 명품 매장에는 ‘몽클레르’, ‘막스마라’, ‘토즈’ 등 신규 패션 브랜드가 입점했다. 현대백화점 관계자는 ‘반도체 사이클 상 소비자 구매력이 지속적으로 높아질 것으로 예상하고 리뉴얼을 준비한 것이 매출에 긍정적인 영향을 주고 있다’고 설명했다.

Read more »