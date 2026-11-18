중국 선전 APEC 환영식에서 트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 시진핑 중국 주석 앞에서 처음으로 악수했다. 19일 열리는 미중러 3자 정상회담의 주요 내용과 외교적 파장을 전한다.

미국 도널드 트럼프 대통령과 러시아 블라디미르 푸틴 대통령이 중국 시진핑 국가주석의 지켜보는 가운데 첫 인사를 나눴다. 두 정상은 18일(현지시간) 중국 남부 광둥성 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체( APEC) 정상회의 환영행사에서 만나 악수를 나누고 짧은 대화를 했다.

시진핑 국가주석은 미국과 러시아 정상 사이에서 미중러 3자 정상회담을 앞두고 외교적 긴장감과 기대감을 동시에 자아내는 중재자의 역할을 수행했다. 이 자리에서 세 정상은 이후 있을 주요 현안 논의에 앞서 공식적인 관계를 재확인하는 시간을 가졌다.

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트럼프와 푸틴의 첫 만남과 시 주석의 중재

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 8월 미국 알래스카에서 열린 정상회담 이후 약 1년여 만에 처음 대면했다. 당시 두 정상의 만남은 큰 주목을 받았으나, 올해 선전에서 열린 APEC 행사에서는 시진핑 주석의 입회 아래 더욱 형식적이고 중립적인 atmosphere에서 교류가 이루어졌다.

공개된 영상 자료에 따르면, 트럼프 대통령이 단체 사진 촬영 전 입장해 시진핑 주석 내외와 먼저 인사를 나누었다. 트럼프 대통령은 시진핑 주석의 팔을 가볍게 토닥이며 인사를 건넸고, 시 주석은 이를 고개 끄덕임으로 답하는 등 비교적 우호적인 분위기를 조성했다.

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이어 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오른손을 내밀며 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 서 있는 곳으로 다가왔다. 푸틴 대통령은 트럼프 대통령과 악수를 하고 몇 마디 대화를 나누었다. 세 정상은 이후 기념 촬영을 위해 자리 잡았으며, 단체 사진에서는 시진핑 주석 내외 양옆에 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 섰다.

다카이치 총리와 시 주석의 한숨 섞인 악수

중일 관계의 냉각 지속 속에 일본 다카이치 사나에 총리도 시진핑 주석을 만났다. 다카이치 총리는 시진핑 주석에게 다가가 손을 내밀었고, 시진핑 주석은 옅은 미소를 띠고 악수에 응했다. 이는 중국과 일본 간의 외교적 거리감이 여전히 크게 남아 있음을 시사하는 대목이다.

다카이치 총리가 시진핑 주석에게 짧은 대화를 건넸지만, 시진핑 주석은 대답 없이 고개를 끄덕일 뿐 추가적인 언어적 소통은 보여주지 않았다. 이 과정에서 이재명 대통령과 김혜경 여사는 트럼프 대통령 옆에 자리하며 동아시아 정상들 간의 복잡한 위상을 보여주는 장면이 연출되기도 했다.

미중러 3자 회담의 불확실한 의제와 우려

미중러 정상은 19일 오후 선전에서 3자 정상회담을 갖고 주요 현안에 대해 논의할 예정이다. 그러나此次 회담의 구체적인 의제가 아직 명확하지 않아, 어떤 논의가 오갈지 예측이 어려운 상황이다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 외교정책 보좌관인 유리 우샤코프는 3자 회담에서 주요 강대국 간 관계와 전반적인 국제 정세 개선 방안이 논의될 것이라고 밝혔다.

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이번 3자 정상회담은 냉전 이후 가장 중요한 외교적 만남 중 하나로 평가받지만, 성공적인 협상을 위한 강력한 전략적 입지와 철저한 실무 차원의 사전 준비가 부족하다는 우려가 나오고 있다. 브루킹스 연구소 등의 분석에 따르면, 특정 의제에 대한 명확한 합의 없이 열리는 만큼 실제적인 성과 도출에는 한계가 있을 수 있다는 지적이다.

변동하는 국제 정세와 동맹 관계의 재편

이번 정상들의 만남은 반세기 만에 뒤집힌 미·중·러 삼각 관계를 상징적으로 보여준다. 특히 미국의 입지는 '2대 1' 구도에 몰리며 기존 동맹 지렛대를 스스로 약화시킬 수 있다는 분석이 제기된다. 이러한 국제 정세의 격변 속에서 한국을 포함한 주변국들은 새로운 외교적 균형을 모색해야 하는 상황에 직면했다.

시진핑 주석은 미중러 3자 회담을 주도하며 중국의 외교적 영향력을 확대하려는 의도를 보여주고 있다. 선전에서 열린 이번 APEC 관련 일련의 정상회담들은 단순한 형식적 교류를 넘어, 향후 글로벌 정치 경제 질서 재편의 중요한 시발점이 될 가능성이 크다. 각국 정상의 향후 행보에 지속적인 관심이 요구되는 대목이다.