시진핑 주석이 트럼프 대통령을 공항에서 직접 영접하며 역사적 예우를 보였다. 이는 미중 관계의 안정적 발전을 위한 상징적 조치로 해석되며, 양국 정상은 APEC 기간 중 주요 현안을 논의할 계획이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 중국 광둥성 선전에 도착했다. 시진핑 중국 국가주석이 외국 정상을 공항에서 직접 공개 영접한 것은 전례 없는 외교적 예우로 평가된다. 국가부주석 시절인 2009년 11월 버락 오바마 당시 미국 대통령을 영접한 사례가 있으나, 시 주석이 2013년 국가주석에 취임한 이후 외국 정상을 공항에서 직접 맞이한 것은 이번이 처음이다.

역사적 공항 영접으로 보낸 외교적 신호

시 주석은 공항에서 방미 당시의 상황을 언급하며, 중국은 예의를 중시하는 나라로 예禮를 주고받는 전통이 있다고 밝혔다. 그는 트럼프에 환영의 뜻을 밝히며, 미중 관계와 아시아·태평양 협력, 세계 정세와 관련된 중대한 사안에 대해 심도 있게 의견을 교환하기를 기대한다고 강조했다. 이는 존중과 공정성, 대등성을 바탕으로 한 중미의 건설적이고 전략적인 안정 관계가 앞으로 발전하기를 바라는 의지로 해석된다.

Also read APEC 정상회의 보안 강화, 엔비디아 전 CEO 스캔들이 미국 기업 참석에 미친 영향

차이치 중국공산당 중앙정치국 상무위원과 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장, 황쿤밍 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 광둥성 당서기 등 고위급 인사들도 공항에서 트럼프 대통령을 함께 맞았다. 트럼프 대통령이 중국을 찾은 것은 지난 5월 베이징을 국빈 방문해 시 주석과 정상회담을 가진 이후 약 6개월 만이다. 두 정상의 만남은 지난 9월 워싱턴 정상회담 이후 두 달 만이다.

친밀한 분위기 조성된 정상 회동 장면

두 정상은 만나자마자 악수한 뒤 가볍게 포옹하며 서로 등과 어깨를 두드리는 등 친근한 모습을 보였다. 중국 군인들이 에어포스원 계단 아래 붉은 카펫을 따라 도열한 가운데, 분홍색과 하늘색, 흰 옷을 입은 환영 인파가 꽃과 미국·중국 국기를 흔들며 트럼프 대통령을 맞았다. 트럼프 대통령과 시 주석이 붉은 카펫을 따라 이동하는 동안 상공에서는 군용기들의 환영 비행도 펼쳐졌다.

Advertisement

트럼프 대통령은 시 주석이 위대한 지도자이며, 시 주석과의 모든 만남이 매우 즐거웠다고 전했다. 그는 이번 방문이 양국 관계를 한층 발전시키고 원만한 성공을 거둘 것으로 믿는다고 밝혔다. 문일현 중국 정법대 교수는 연합뉴스와의 인터뷰에서 시 주석이 외국 정상을 공항에서 맞이한 것은 주석직에 오른 이후 처음 있는 일이지만, 지난 9월 방미 당시 트럼프 대통령의 환대에 대한 대칭적·상호주의적 마중의 의미로만 봐야 한다고 설명했다.

APEC 기간 중 주요 현안 논의 예정

트럼프 대통령은 APEC 정상회의가 열리는 19일 시 주석과 양자회담을 갖고, 양국 간 무역 갈등과 첨단기술 수출통제 등 주요 현안을 논의할 예정이다. 또한 같은 날 미중러 3자 회담에도 참석할 계획이다. 같은 날 트럼프 대통령에 앞서 선전에 도착한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 차이치 상무위원이 영접한 바 있다.

러시아는 미국 중심의 국제질서를 견제한다는 공통의 이해관계 아래 전략적 협력을 강화하고 있는 중국의 핵심 우방국이다. 그러나 의전 관행에 따라 중국 권력 서열 5위의 측근을 공항에 보낸 것으로 해석된다. 이번 APEC 정상회의를 통해 미중 양국이 어떻게 협력과 경쟁의 균형을 찾을 것인지 국제사회의 이목이 집중되고 있다.