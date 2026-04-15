시진핑, 라브로프와 회담…러시아와 전략적 소통·협력 강화

시진핑 중국 국가주석이 러시아 외무장관과 만나 양국 간 전략적 소통 및 협력 강화를 약속하고, 푸틴 대통령의 방중 계획을 공식화했다. 양국은 국제 무대에서의 협력을 강조하며, 한반도 문제에 대한 논의도 진행했다.

15일 오전, 시진핑 중국 국가주석(오른쪽)이 세르게이 라브로프 러시아 외교부장과 악수하는 모습이 러시아 외교부에 의해 공개되었다. 시 주석은 15일, 라브로프 장관을 만나 양국 간 더욱 긴밀한 전략적 소통을 강조하며, 러시아 와의 협력 강화를 천명했다. 이는 현재 국제 정세 속에서 양국의 전략적 결속을 과시하고, 특히 서방과의 대립 속에서 더욱 굳건한 관계를 구축하려는 의지를 보여주는 것으로 풀이된다.

시 주석은 라브로프 장관과의 회담에서 “양국 외교부장은 나와 블라디미르 푸틴 대통령이 합의한 공동 인식을 전면적으로 실천하고, 전략적 소통을 강화하며 긴밀하게 협력해야 한다”고 밝혔다. 이는 양국 정상이 합의한 사항들을 실질적으로 이행하고, 상호 간의 소통을 통해 전략적 공조를 더욱 강화하겠다는 의미로 해석된다. 또한, 시 주석은 이번 회담을 통해 양국 간의 다양한 분야에서의 협력 확대를 모색하고, 특히 경제, 에너지 분야에서의 협력을 통해 상호 의존성을 높이려는 의지를 내비쳤다.

왕이 외교부장은 14일, 라브로프 장관과의 회담에서 중국과 러시아의 관계를 시 구절을 인용하여 묘사하며 더욱 공고한 협력을 강조했다. 그는 ‘뜬구름이 시야를 가려도 두렵지 않고(不畏浮雲遮望眼)’ 와 ‘천 번 만 번의 시련에도 더욱 단단히 굳을 것(千磨萬擊還堅勁)’ 이라는 구절을 인용하며, 외부의 어떤 도전에도 굴하지 않고 굳건한 관계를 유지할 것임을 천명했다. 이 구절들은 시진핑 주석이 종종 인용하는 구절로, 현재 국제 정세 속에서 양국 간의 굳건한 유대감을 강조하는 데 사용되었다.

이러한 발언은 미국의 호르무즈 해협 봉쇄 가능성으로 인한 중국의 이란산 원유 수급 어려움에 대비하여 러시아산 원유와 천연가스 공급을 확대하려는 의지를 내포하고 있다는 분석도 제기된다. 이는 에너지 안보를 강화하고, 서방의 제재에 대한 대응력을 높이려는 전략으로 해석된다. 또한, 왕이 부장은 국제 무대에서의 중러 협력을 강조하며 “양측은 국제 무대에서 서로 협조하고 호응하며 격변 속에서 더 큰 책임감을 전 세계에 보여주겠다”고 밝혔다. 이는 미국을 포함한 서방 국가들을 에둘러 비판하는 동시에, 양국이 국제 문제에 대한 공동 대응을 통해 영향력을 확대하려는 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.

푸틴 대통령의 중국 방문 계획도 공식화되었다. 신화통신은 양국이 연내 정상 회담을 위한 준비를 소통하고, 구체적인 시간을 조율했다고 보도했다. 라브로프 장관은 푸틴 대통령의 방중 날짜가 이미 확정되었으며, 이번 회담에서 세부 사항을 논의할 것이라고 밝혔다. 이는 양국 정상이 직접 만나 전략적 현안을 논의하고, 양자 간 협력을 구체화하려는 의지를 보여준다. 특히, 시 주석과 왕이 부장은 2001년 7월 16일, 장쩌민 주석과 푸틴 대통령이 체결한 ‘중러 전면전략협동동반자 조약’ 체결 25주년을 강조하며, 양국 관계의 역사적 중요성을 부각했다. 푸틴 대통령의 방중은 다음 달 혹은 7월 이전에 성사될 가능성이 높다.

이번 회담에서는 한반도 문제도 논의되었다. 라브로프 장관은 “유라시아 대륙의 동부에서도 위험한 게임이 대만과 남중국해에서 동시에 계속되고 있으며, 한반도에서도 긴장이 고조되고 있다”고 언급하며, 북한 핵 문제 등 한반도 정세에 대한 우려를 표명했다. 이는 북한 문제 해결을 위한 국제 사회의 협력을 촉구하고, 러시아의 관여 의지를 시사하는 것으로 해석된다.

한편, 시진핑 주석은 14일 아랍에미리트 왕세자, 스페인 총리와 연쇄 회담을 가진 데 이어, 15일에는 재연임에 성공한 또람 베트남 공산당 총서기 겸 국가주석과 회담을 갖고 양국 간 에너지 협력 및 중동 정세에 대한 논의를 진행했다. 이는 중국의 외교적 영향력 확대를 위한 노력의 일환으로, 다양한 국가와의 관계를 강화하고 경제적 협력을 확대하려는 시도로 풀이된다.





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