시진핑-김정은 정상회담, 북중 관계 새로운 장 열기로 합의

북한 매체는 시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장이 평양에서 개최한 정상회담 결과를 보도했다. 두 정상은 고위급 왕래 강화와 각 분야 협력 확대에 합의했으며, 북중 우호협력조약 체결 65주년 기념행사 공동 개최에도 의견을 모았다. 김정은 위원장은 조중 친선을 최상위 전략적 사업으로 삼아 변치 않을 전략적 관계로 발전시킬 것임을 강조하며, 하나의 중국 원칙을 고수할 것이라고 밝혔다. 시 주석의 이번 방북은 양국 간 전략적 협조 관계를 재확인하는 의미 있는 계기로 평가된다.

북한 매체는 9일 시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장이 전일 평양 금수산 영빈관에서 개최한 정상회담에서 양국 간 각 분야 협력 확대 와 발전에 합의했다고 보도했다. 조선중앙통신에 따르면 두 정상은 고위급 왕래를 통한 전략적 의사소통 강화와 정치·경제·문화 등 다방면 교류· 협력 확대 로 조중 관계 발전의 새로운 장을 열기로 했다.

또한 다음달 북중 우호협력조약 체결 65주년을 맞아 기념행사를 공동 개최하는 데에도 의견을 모았다. 회담에서는 복잡한 국제정세 속에서 전략적 조정과 협력을 강화하고 주권·안전·발전 이익을 수호하며 지역·세계 평화에 기여하는 문제에 대해 만족할 만한 견해 일치가 이루어졌다. 김정은 위원장은 조중 친선을 최상위 전략적 사업으로 삼아 사회주의 국가 간 관계의 모범이자 변치 않을 특수하고 진실한 전략적 관계로 발전시킬 것임을 강조하며, 이는 불변의 선택과 의지라고 밝혔다. 아울러 중국의 핵심 이익 수호를 위한 입장과 정책을 전적으로 지지하며 '하나의 중국' 원칙을 고수할 것이라고 재확인했다.

조선중앙통신은 이번 회담을 조중친선의 불변성을 과시하고 전략적 협조 관계 발전의 새로운 이정표를 세운 역사적 계기로 평가했다. 한편 시 진핑 주석은 이틀 일정으로 평양을 방문해 이날 회담을 마친 후 귀국할 예정이다. 이번 방북은 지난해 북중 정상회담에 이은 것으로, 양국 관계의 전략적 중요성을 재확인하는 자리였다. 시 주석은 전일 중국 매체를 통해 외교·법 집행·군대 등 분야 교류 강화를 강조했으나 조선중앙통신은 이 부분을 상세히 전하지 않아 주목된다.

전문가들은 이번 회담이 북중 간 전통적 혈맹 관계를 재공고히 하고 미국과의 대결 구도에서 상호 협력을 심화하기 위한 목적이 있다고 분석한다. 특히 대북 제재와 코로나 이후 경제적 어려움을 겪는 북한에 대해 중국의 경제적 지원과 협력 확대가 기대된다. 또한 북중 간 군사 cooperation에 대한 우려도 제기되며 국제사회의 주목이 예상된다. 이번 정상회담의 결과로 양국은 공동 성명이나 구체적 합의서를 채택할 가능성이 높으며, 경제 인프라 구축, 무역 확대, 인적 교류 증진 등 실질적 조치가 논의된 것으로 전해진다.

북중 관계는 오랜 역사적 유대감과 지리적·정치적 이해관계로 맺어진 전략적 동맹으로 평가되며, 이번 회담은 글로벌 정세 변화 속에서도 양국이 전략적 자율성을 유지하고 협력을 지속할 의지를 보여준 것으로 해석된다. 국제 언론은 시 주석의 방북이 북한에 대한 중국의 지속적 지원과 신뢰를 과시하는 의미가 있으며, 동시에 지역 안보 구도에 영향을 미칠 수 있다고 지적한다. 북측은 이번 회담을 통해 국제적 고립을 완화하고 경제난 극복에 필요한 협력을 확보하려는 목적이 있다.

양국 정상은 또한 한반도 문제와 관련해 대화와 협력을 통한 평화적 해결을 지지하며, 한국과 미국의 행동에 대해 공동의 입장을 표명했을 것으로 추정된다. 이번 회담은 북중 관계가 단순한 형식적 우호를 넘어 실질적이고 다층적인 협력 체제로 진화하고 있음을 시사한다. 향후 구체적인 합의 이행 방안과 일정이 주목될 전망이다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

북중 정상회담 시진핑 김정은 조중 관계 협력 확대 우호협력조약 하나의 중국

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

아스트라제네카(AZ) 백신 고령층 접종 금지한 스웨덴도 'AZ 밖에 없으면 당연히 맞혀야'WHO 전문가전략자문그룹은 지난 10일(현지시간) “사용 가능한 모든 증거를 종합적으로 고려했을 때 65세 이상에게도 아스트라제네카 백신의 사용을 권고한다”고 밝혔다.

Read more »

유럽, 잇따라 아스트라제네카 백신 고령층 접종 허용독일, 아스트라제네카 백신 65세 이상 고령층 접종 승인 / 스웨덴·오스트리아, 접종 대상 65세 이상으로 확대 / 벨기에·헝가리도 아스트라제네카 백신 고령층 접종 허용

Read more »

내일부터 65세 이상 백신 접종...'AZ 검토 결과 오늘 발표'내일부터 65세 이상 요양병원 관계자 백신 접종 / 병원, 백신 유의사항 안내…대상자 중 90% 접종 동의 / 전국 요양병원·요양시설, 65세 이상 37만6천여 명 접종

Read more »

[신선한 경제] 내년부터 65세 이상 ATM 수수료 무료내년부터 65세 이상 고령층은 시중 은행 영업시간에 ATM을 이용할 때 수수료를 내지 않아도 된다고 합니다. 은행연합회에 따르면, 내년부터 만 65세 이...

Read more »

65세 ‘노인 고용률 1위’ 이면엔···최저 생계비에도 못 미치는 ‘부족 연금 소득’한국의 65세 이상 노인 고용률이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 1위이지만, 65세 노인 3명 중 1명은 단순노무직에 종사하는 등 ...

Read more »

노인 고용 ‘OECD 1위’?…3명 중 1명 ‘단순 노무’한국의 65세 이상 노인 고용률이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높지만 65세 노인 3명 중 1명은 단순노무직에 종사하는 등 ...

Read more »