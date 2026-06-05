시진핑 주석, 7년 만에 북한 방문… 북·중 관계 전면 회복 기대

시진핑 중국 국가주석이 7년 만에 북한을 국빈 방문하며 북·중 관계 회복과 한반도·북핵 문제에 대한 중국의 영향력 재확인을 시도한다. 전문가들은 이번 방북이 코로나19와 우크라이나 전쟁으로 틈새를 만든 양국 관계 회복의 기회가 될 것으로 보고 있다.

2019년 6월 20일 평양에서 열릴 예정인 북·중 정상회담을 앞두고, 김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 손을 맞잡는 모습이 포착되었다. 시 주석은 7년 만에 북한을 방문하는데, 이는 올해 첫 해외 순방지로 선택한 것이며, 북·중 관계 전면 회복을 알리는 동시에 한반도·북핵 문제에 대한 중국의 영향력을 재확인하려는 전략적 움직임으로 해석된다.

중국 관영 통신 신화통신은 중국공산당 중앙대외연락부 대변인 발표를 인용해 시 주석이 김정은 위원장의 초청을 받아 8·9일에 국빈 방문을 할 것이라고 보도했다. 두 지도자는 지난해 9월 베이징에서 열린 전승절 80주년 행사 이후 7개월 만에 다시 마주한다. 이번 방북은 2019년 이후 7년 만의 일이며, 시 주석이 해외 첫 일정으로 북한을 택한 점은 국제사회에 큰 의미를 부여한다. 전문가들은 이번 방북이 코로나19 팬데믹과 우크라이나 전쟁으로 경색됐던 양국 관계를 회복시키는 중요한 전환점이 될 것으로 내다보고 있다.

일부 관측은 시 주석이 최근 미·중, 중·러 정상회담을 연달아 진행한 뒤 김 위원장을 만나는 것이 일종의 '경과 보고' 차원일 수 있다고 보고, 가까운 시일 내에 방북이 이뤄지기 어려울 것이라고 전망한다. 그러나 시 주석이 빠른 시일 내에 직접 북한을 찾는 것은 대북 영향력을 확대하려는 전략적 선택으로 해석된다. 국제 정세가 불확실해지는 가운데, 중국은 북한과의 관계를 재정비해 외부 변수의 영향을 최소화하고, 우크라이나 전쟁 속에서 북·러 협력 관계를 견제하며 관리할 필요성을 강조하고 있다.

또한 이란 전쟁 이후 북핵 및 한반도 문제가 재부각될 가능성에 대비해, 중국은 북한과의 대화를 통해 지역 안보 구도를 조정하려는 의도를 보이고 있다. 시 주석은 9월 24일 미국을 국빈 방문할 예정이며, 이 시점에 미·중 관계 속에서 한반도 문제가 중요한 의제로 떠오를 가능성이 크다.

북한과 중국 모두 북·미 정상 회담 재개 가능성을 염두에 두고 대비하고 있으며, 특히 중국은 대북 영향력을 확고히 하기 위해 비핵화 논의에서 신중한 입장을 유지하고 있다. 4일 조선중앙통신은 김 위원장이 최근 가동한 핵물질 생산공장을 직접 확인하고 핵 무장 강화 의지를 재차 강조했다고 보도했으며, 이는 시 주석의 방북이 '비핵화는 없다'는 메시지를 부각시키는 전략으로 해석될 여지도 있다. 한편, 북·중은 이번 회담을 통해 양자 관계의 실질적 회복과 협력 강화를 기대한다. 올해는 북·중 우호협력 및 상호원조 조약 체결 65주년(7월 11일)이라는 의미 있는 해이기도 하다.

두 나라가 두만강을 통한 동해 진출 문제, 접경지역 개발 협력 등을 구체화할 가능성이 커 보인다. 지난해 9월 북·중 정상회담에서 고위급 교류와 전략적 소통, 경제 협력을 확대하기로 합의한 이후, 여객열차와 항공편 운항이 재개됐지만, 신압록강대교 개통, 중국 단체 여행객 방북 허용 등은 아직 해결되지 않은 과제로 남아 있다





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