시진핑, 대만 국민당 주석과 회담… '하나의 중국' 재확인

시진핑 중국 국가주석이 대만 제1야당 대표인 정리원 국민당 주석과 만나 '하나의 중국' 원칙을 재확인하고, 양안 평화와 협력을 강조했다. 이번 회담은 10년 만에 열린 국공 회담으로, 미국의 무기 구매 및 차기 총통 선거 논의가 예상된다.

시진핑 중국 국가주석이 10일 베이징에서 대만 제1야당 대표인 정리원 국민당 주석과 만나 ' 하나의 중국 ' 원칙과 대만 독립 반대 입장을 재확인했다. 중국 중앙TV(CCTV)와 로이터통신 등 외신에 따르면, 시 주석은 이날 인민대회당에서 정 주석과 회동하며 '오늘날의 세계는 결코 태평하지 않고, 평화는 소중하다'면서 양안 동포는 모두 중국인으로, 한 가족이 평화, 발전, 교류, 협력해야 한다는 것이 공동의 바람이라고 강조했다. 시 주석은 92공식(九二共識, 1992년 ' 하나의 중국 '을 인정하되 각자 명칭을 사용하기로 한 합의)을 지키고 대만 독립에 반대한다는 공동의 정치적 기초 위에서, 중국 국민당 을 포함한 대만 각 정당, 단체 및 사회 각계 인사와 함께 교류와 대화를 강화할 것이라고 밝혔다. 또한, 양안 평화와 동포 복지, 민족 부흥을 도모하며 양안 관계의 미래를 중국인 스스로 쥘 것이라고 강조했다.

시 주석은 현재 세계가 100년 만의 변화를 겪고 있지만, 국제적 형세와 대만 정세가 어떻게 변하더라도 인류 발전과 진보의 큰 방향에는 변함이 없고, 중화민족의 위대한 부흥이라는 큰 추세에도 변함이 없으며, 양안 동포가 더 친해지고 가까워지는 큰 흐름에도 변함이 없다고 덧붙였다. 그는 대만 동포는 언제나 뿌리는 대륙에 있고, 마음은 조국을 향하며, 영혼은 중화에 묶여있음을 잊지 않았다고 말했다. 정 주석은 현재 함께 마주하는 시대가 매우 혼란스럽고 불안정하지만, 양안 인민은 서로 다른 제도 아래 살고 있지만 서로 존중하고 마주해야 한다고 강조했다. 그는 양당의 끊임없는 노력 아래 대만해협이 더 이상 잠재적인 충돌의 초점이 되지 않도록 하고, 외세 개입의 장기판이 되지 않도록 노력해야 한다고 역설했다. 정 주석은 92공식 견지, 대만 독립 반대라는 공동의 정치적 기초 위에 양안은 제도적이고 지속가능한 대화 및 협력 메커니즘을 더 계획하고 구축해 양안의 평화 발전을 굳건히 하고 근본적으로 모든 충돌의 원인을 제거해야 한다고 강조했다. 이번 회담은 중국 공산당과 대만 국민당의 영수 회담인 ‘국공 회담’으로, 2016년 훙슈주 당시 국민당 주석 이후 10년 만에 열렸다. 앞서 2015년 11월 7일에는 싱가포르에서 마잉주 당시 총통과 시 주석이 1949년 이후 처음으로 회담을 가졌었다. 마 전 총통은 지난 2024년 4월 10일에도 베이징에서 시 주석과 회담을 가졌다. 이번 국공회담에서는 미국의 무기 구매와 차기 총통 선거를 논의할 것으로 예상된다. 왕훙런 대만 청쿵(成功)대 교수는 비공개 회담에서 논의 가능한 의제로 미국산 무기 구매 과정에서 국민당의 역할, 2028년 총통 선거 전략 등이 포함될 수 있다고 대만 중앙통신에 밝혔다. 정 주석은 시 주석의 초청으로 5박 6일 일정으로 중국을 방문했으며, 8일에는 양안이 모두 국부로 인정하는 쑨원의 묘소인 중산릉을 참배했다. 시 주석이 도널드 트럼프 전 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 앞서 대만 제1 야당 대표를 초청한 것은 미국을 상대로 대만 독립 반대를 압박하고 동시에 라이칭더 대만 총통을 고립시키려는 두 가지 목적을 위한 것으로 분석된다. 중국은 2016년 대만이 국민당에서 독립 성향의 민진당으로 정권이 교체된 이후 10년째 대만 당국과는 회담을 피하며 야당과만 접촉을 이어오고 있다. 이번 회담에는 중국 측에서 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석(공식 서열 4위)과 차이치 중국 공산당 중앙서기처 서기(서열 5위) 등 최고 지도부를 비롯해 거시 경제 수장인 정산제 국가발전개혁위원회 주임과 대만 담당 기구인 국무원 대만사무판공실의 쑹타오 주임 등이 참석했다. 대만 국민당 측에서는 샤오쉬첸 부주석 등이 동행했다





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시진핑 대만 국민당 하나의 중국 국공 회담

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