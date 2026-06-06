시진핑 중국 국가주석, 8일부터 이틀간 북한 국빈 방문

시진핑 중국 국가주석이 8일부터 이틀간 북한을 국빈 방문합니다. 중국 외교부 브리핑에서 가장 눈에 띄는 단어가 바로 한자로 안정을 뜻하는 '원딩'입니다. 시 주석이 제안한 '건설적인 전략 안정 관계'라는 개념에는, 중국이 이제 국제사회에서 미국과 대등하게 세계 질서를 관리하는 행위자라는 강한 자신감이 담겨 있습니다.

시진핑 중국 국가주석이 모레(8일)부터 이틀간 북한을 국빈 방문 합니다. 중국 외교부 브리핑에서 가장 눈에 띄는 단어가 바로 한자로 안정을 뜻하는 '원딩'입니다. 시 주석이 제안한 '건설적인 전략 안정 관계'라는 개념에는, 중국이 이제 국제사회 에서 미국과 대등하게 세계 질서를 관리하는 행위자라는 강한 자신감이 담겨 있습니다.

이번 북한 방문 역시 중국이 동북아 안보 지형을 주도적으로 관리하고 있다는 것을 국제사회, 특히 미국에 보여주려는 전략적 행보로 풀이됩니다. 미국은 지난달 미중 정상회담 결과를 토대로 양국이 '북한의 완전한 비핵화'라는 공동 목표에 뜻을 같이했다는 점을 거듭 부각하면서 중국을 압박하고 있습니다. 워싱턴 안보 전문가들 사이에서는 트럼프 대통령이 시 주석에게 '김 위원장과 다시 만나 대화하고 싶다'는 뜻을 북측에 전해달라고 직접 요청했을 것이라는 분석도 나옵니다. 미국은 향후 협상의 주도권을 잃지 않으려 겉으로는 '완전한 비핵화'라는 원칙을 단호하게 유지하고 있습니다.

그런데 중국 전문가들 사이에서는 이번 북중 정상회담에서 '북한 비핵화'가 최우선 의제가 아닐 수도 있다는 전망이 나왔다면서요? 이제는 북한의 비핵화뿐만 아니라 한국과 일본을 포함한 '동북아 전체의 비핵화'를 주장해야 한다는 목소리가 커지고 있는데요. 최근 이재명 대통령과 트럼프 대통령이 합의한 한국의 핵 추진 잠수함 건조 문제나, '전쟁 가능 국가'를 추구하는 일본 다카이치 총리의 무장 강화 움직임을 중국은 심각한 안보 위협으로 받아들이고 있습니다.

이 때문에 이번 정상회담에서는 북한 핵 문제 자체보다는, 일본의 신군국주의에 반대하고 전후 시스템을 수호하겠다는 내용의 북중 공동 성명이 발표될 가능성도 조심스럽게 제기됩니다. 그 부분도 이번 방북을 촉발한 매우 결정적인 도화선이 됐다는 평가가 많습니다. 러시아와 직접 얼굴을 붉히지 않으면서도 북러 사이의 거리를 미세하게 떼어놓을 수 있는 가장 효율적이고 비용이 적게 드는 카드가 바로 이번 방북이라는 겁니다.

결국 중국은 이번 방북을 통해 경제적으로 여전히 북한에 절대적인 영향력을 행사하고 있음을 보여주는 동시에, 동북아에서 중국의 전략적 리더십을 회복하려는 복잡한 셈법이 작용하고 있습니다





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