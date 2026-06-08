시진핑 주석 7년 만의 방북, 북중 경제협력 확대 신호

시진핑 주석이 김정은 위원장과 정상회담을 갖고 국경 통상구 전면 재개통 및 경제무역, 농업, 건설 등 실질 협력 확대를 약속했습니다. 이는 미중 경쟁과 북러 밀착 속에서 북한의 전략적 가치가 높아졌음을 반영합니다.

시진핑 중국 국가주석이 2019년 6월 이후 약 7년 만에 북한을 방문해 김정은 국무위원장과 정상회담을 가졌다. 이번 방북은 김정은 집권 이후 두 번째로, 미중 전략 경쟁 심화와 북러 밀착 흐름 속에서 북한의 전략적 가치가 부각된 시점에 이뤄졌다.

시 주석은 회담에서 국경 통상구 전면 재개통과 민항 항공편 및 국제 여객열차 운행 재개를 언급하며 인적 왕래와 경제 교류 확대 의지를 밝혔다. 특히 왕원타오 상무부장과 정산제 국가발전개혁위원회 주임이 배석한 점은 양국이 경제협력 문제를 집중 논의했음을 시사한다. 북한은 그간 국제사회의 대북제재와 코로나19 팬데믹으로 인한 국경 봉쇄로 경제적 어려움을 겪어 왔으나, 이번 회담을 계기로 중국과의 경제협력을 팬데믹 이전 수준 이상으로 복원할 계기를 마련했다.

시 주석은 김 위원장과의 모두발언에서 "중국 측은 조선 측과 발전 전략의 연계를 강화하고 경제·무역, 농업, 건설, 과학기술, 의료·보건 등 분야의 실질 협력을 확대하여 양국 인민에게 더 큰 복을 가져다주길 원한다"고 말했다. 이는 지난해 9월 김 위원장의 방중 때 제기된 '경제무역 협력 심화' 요구에 대한 화답으로 분석된다. 특히 국경 통상구 전면 재개통은 단둥과 신의주를 잇는 신압록강대교 개통을 비롯해 나선 원정리-훈춘, 무산-난핑 등 10여 개의 북중 국경 통로가 재가동될 가능성을 열었다.

이희옥 성균관대 명예교수는 "현재 여러 국경세관이 기능을 못 하고 있었는데, 이번 회담으로 광역두만개발계획(GTI) 협력을 위한 통상구 개통 등이 기대된다"고 전망했다. 한편 이번 회담은 북중 관계가 지난해 김 위원장 방중을 기점으로 회복세를 탄 가운데 이뤄졌다. 당시 김 위원장은 모든 단계에서의 밀접한 왕래와 발전 경험 교류를 강조했고, 시 주석도 이에 화답하며 외교·법집행·군대 등 분야의 교류 강화를 약속했다. 북한은 최근 도농 격차 해소를 위한 '지방발전 20×10 정책'을 추진 중이며, 중국의 경제 협력이 이 정책에 탄력을 줄 것으로 보인다.

그러나 대북제재라는 국제적 압박이 여전히 존재하는 만큼, 양국의 경제협력이 실질적인 투자와 무역 증대로 이어지기까지는 시간이 필요할 것이라는 관측도 나온다





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시진핑 방북 북중정상회담 경제협력 국경통상구 한반도

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