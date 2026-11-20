2017년 김수영문학상을 수상한 시인이 시집 '아몰퍼스'의 '창조적 퇴화'를 통해 이별 이후의 언어 상실과 새로운 창조 과정, 그리고 진짜 사랑의 희귀성에 대해 깊은 통찰을 밝혔다.

2017년 김수영문학상 을 수상한 시인이 시집 ' 아몰퍼스'에 수록된 ' 창조적 퇴화'를 통해 이별과 언어, 사랑의 본질에 대한 독창적인 해석을 제시했다. 연애시 를 소개하는 기획 과정에서 해당 시가 선별되며, 시인은 사랑이 끝났기에 비로소 그러한 시가 쓰일 수 있었음을 인정했다. 그는 거실에서 통화하며 소곤소곤한 목소리로 상실감과 언어의 퇴화가 어떻게 새로운 창조로 이어지는지를 상세히 설명했다.

이별 후의 구멍과 일시적 실어증

시인이 제시한 핵심 개념은 이별 이후 발생하는 심리적 공허와 언어 능력의 저하를 연결짓는 것이다. 누군가와 이별하면 마음속에 거대한 구멍이 생기고, 시인은 이를 다른 사람으로 채우려 하지 않고 끊임없는 글쓰기로 대체한다고 말했다. 이로 인해 화자는 일시적인 실어증을 겪게 되며, 기존 언어로 공허함을 표현할 수 없어 언어 차원에서 퇴화하는 경험을 하게 된다.

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이러한 퇴화는 일상적인 공유 공간이 사라지고 어제와 단절된 비연속적인 공간으로 진입하는 것과 맞물린다. 이별을 겪은 자는 괴로움에도 불구하고 말을 하고자 하는 욕구 때문에 2차 언어 도둑이 되어 새로운 언어를 훔치려 노력한다. 이는 기존의 언어 규칙을 무너뜨리고 매우 사적인 표현을 찾아가는 모험이자, 독자를 발명하는 중요한 사건으로 작용한다.

창조적 퇴화의 의미와 사랑의 희귀성

제목에 사용된 '퇴화'는 기존 방식을 포기하고 새로운 방식을 창조하는 과정으로서 '창조적'일 수 있다. 화자는 오른손으로 쓰던 글을 왼손으로 쓰는 등 무언가를 새로이 창조해 나가며, 이 모험이 놓쳐버린 사랑을 되찾는 것보다 더 중요해지기도 한다. 이는 화자가 언어와 글쓰기에 더 깊이 빠졌기 때문이며, 실연이 단순한 상실을 넘어 새로운 예술적 출구를 여는 계기가 됨을 시사한다.

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또한 시인은 시 속의 '사랑해'가 '1억'으로 표현된 이유에 대해 진지한 고찰을 했다. 그는 사랑이 쉽게 소환되지만 진짜 사랑은 매우 드물다고 밝혔다. 이는 사랑을 추상적인 감정이 아닌 구체적인 수량이나 가치로 환산하여 그 희귀성과 진중함을 강조하는 시도이다. 시인은 이 과정에서 시간이 지나면 하지 않은 말도 전달될 수 있음을 언급하며, 과거의 강박적 표현보다 가닿지 않는 말이 가진 미덕을 인정하기도 했다.

시인의 현실과 작품 세계의 교차

인터뷰 중 시인은 현재 거실에서 생활하고 있어 방이 부족하며 가족 구성원이 네 명이라 조용히 통화해야 하는 사정을 밝혔다. 이러한 현실적인 제약 속에서도 그는 사랑의 본질과 언어의 한계에 대해 철학적인 대화를 이어갔다. 그는 최근 점점 말이 잃어가는 것 같으며, 시간이 지나면 하지 않은 말도 다 전달되는 듯한 느낌을 받는다고 덧붙였다.

2016년 등단한 이래로 시인은 '책기둥', '배틀그라운드', '모래비가 내리는 모래 서점', '하품의 언덕', '일기시대', '아무튼, 전화영어' 등 다수의 시집, 소설집, 에세이를 출간하며 활발한 활동을 이어오고 있다. 그의 '창조적 퇴화'는 단순한 연애 감정을 넘어, 상실 이후의 인간이 언어와 사랑을 통해 어떻게 새로운 존재로 재탄생하는지를 보여주는 깊은 통찰을 제공한다. 이러한 작품 활동은 독자에게 실연의 아픔을 치유하고 재해석할 수 있는 또 다른 시각을 제시한다.