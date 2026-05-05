시인 고선경, 현실과 사랑 사이의 고민: '세속적인 시대의 사랑' 탐구

시인 고선경은 전세난, 경제적 어려움 등 현실적인 문제와 자본주의 사회 속 사랑의 의미에 대한 고민을 시에 담아냈다. 그의 시집 '의'는 MZ세대의 감수성을 대변하며 많은 공감을 얻고 있다.

시인 고선경 은 최근 전세 대출을 알아보는 과정에서 매물 부족으로 어려움을 겪고 있으며, 서울 내에서 거주하기 위해 집을 구하는 과정에서 가격 부담으로 인해 외곽 지역까지 고려해야 하는 현실적인 고민을 토로했다.

그는 집에 절약 스티커를 붙이며 고정 수입이 없는 상황에서 월세보다 전세가 더 나은 선택이라고 생각하며, 이러한 경제적인 어려움 속에서 시집 '의' 이야기를 더욱 깊이 공감하게 된다고 밝혔다. 시집에는 고도화된 자본주의 사회 속에서 위태로운 존재들의 사랑 이야기가 담겨 있으며, 시인은 자신의 또래 세대가 끊임없이 자신을 망하기 직전이라고 생각하는 감수성에 대해 이야기한다. 마치 술에 녹아가는 얼음처럼, 그는 현실 감각은 떨어지지만 세속적인 사람이라고 자조적으로 말하며, 이번 시집의 핵심 키워드가 '세속'임을 강조한다.

시집에 실린 시들은 케이크를 먹고 헤어지는 연인의 모습, 보증금과 월세에 대한 고민, 돈을 벌고 싶은 욕망과 현실적인 어려움 등 현대 사회의 단면을 보여준다. 창비 편집자는 이 시집을 자본주의 시대에 우리가 건넬 수 있는 애틋하고 숭고한 고백이라고 평가했다. 시인은 자신의 시가 현실에 기반하고 있다는 점을 인정하며, '세속적인 시대의 사랑'에 대한 궁금증을 표현한다. 그는 연애가 비논리적이고 손해를 감수하는 행위임에도 불구하고 사람들이 왜 연애하고 사랑하는지에 대한 질문을 던진다.

흔히 사랑이 없는 시대라고 불리는 현대 사회에서, 그는 주변 사람들의 다양한 형태의 연애를 관찰하며 사랑이 넘쳐흐른다고 말한다. 시인의 말처럼, 진짜 사랑으로 바글거리는 세상에서 그는 시와 현실 사이에서 끊임없이 고민하며, 시에게 너무 많은 역할을 기대했던 자신을 반성하고 시와 사이좋게 지내기 위해 짐을 내려야 한다고 생각한다. 그는 생존을 위해 겸업을 고려하기도 하지만, 결국 현실적인 고민을 견디게 해주는 것이 사랑이라고 결론짓는다. 2022년 조선일보 신춘문예로 등단한 그는 'MZ 시인', '문단 아이돌'이라는 수식어를 얻으며 젊은 세대의 감수성을 대변하는 시인으로 자리매김했다.

그의 첫 시집은 23쇄를 넘길 정도로 큰 인기를 얻었지만, 그는 너무 빨리 소진되는 것이 아니냐는 우려에 맞서 끊임없이 작업하며 성과를 보여주려 노력했다





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