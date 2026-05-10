시선의 의료화와 아름다움의 역설: 테드 창의 소설을 통해 본 외모 지상주의

에두아르 마네의 작품과 테드 창의 SF 소설을 통해 성형수술과 지각 교정 기술의 본질을 탐구하며, 외모 차별의 해결책이 개인의 치료가 아닌 사회적 구조의 변화에 있음을 분석합니다.

에두아르 마네의 작품 '폴리베르제르의 바'를 가만히 들여다보면 묘한 이질감이 느껴집니다. 작품의 중심에는 무표정한 바텐더가 서 있고, 그녀의 뒤로는 거울이 배치되어 바텐더와 손님의 모습이 사선으로 비치고 있습니다.

여기서 우리는 근본적인 질문을 던지게 됩니다. 과연 이 그림 속에서 보는 이는 누구이며, 우리가 목격하고 있는 시선은 무엇을 향하고 있는가 하는 점입니다. 마네는 이 작품을 통해 단순히 풍경을 재현하는 것이 아니라, 보는 대상과 보는 주체, 그리고 그 사이를 흐르는 시선 자체의 본질에 대해 묻고 있습니다. 이러한 시선의 문제는 우리가 타인을 인식하고 정의하는 방식과 밀접하게 연결되어 있으며, 이는 현대 사회에서 외모를 바라보는 우리의 시각으로 자연스럽게 확장됩니다.

현대 의료 기술은 오랫동안 외모라는 외적 조건에 개입하여 이를 수정하고 보완하는 방향으로 발전해 왔습니다. 근대 초기에는 사고나 질병으로 인해 훼손된 신체 기능을 회복시키는 성형 영역이 주를 이루었으나, 시간이 흐르며 이는 개인의 심미적 만족을 위해 외모를 완전히 다른 모습으로 바꾸어 내는 능력으로 진화했습니다. 특히 우리나라는 성형 시술이 매우 고도로 발달한 국가 중 하나로 꼽히는데, 이는 우리 사회가 외모에 부여하는 가치와 관심이 그만큼 압도적이라는 반증이기도 합니다.

우리는 표면적으로는 외모로 사람을 판단하거나 차별하는 행위가 잘못되었다고 말하지만, 실제로는 의료적 도움을 통해 외모의 문제를 치료한다는 명목 아래 끊임없이 정답에 가까운 아름다움을 추구하고 있습니다. 이러한 사회적 통념에 날카로운 질문을 던지는 작품이 바로 과학소설가 테드 창의 단편 '외모 지상주의에 관한 소고: 다큐멘터리'입니다. 작가는 여기서 발상을 완전히 뒤집습니다. 의학이 외모라는 대상이 아니라, 외모를 판단하는 인간의 눈, 즉 지각 체계를 고칠 수 있다면 어떻게 될까라는 가정을 제시합니다.

소설 속에서는 '칼리아그노시아'라는 기술이 등장하는데, 이는 얼굴을 인식하고 구별하는 능력은 유지하되 그 얼굴이 아름다운지 추한지를 느끼는 심미적 반응만을 선택적으로 차단하는 기술입니다. 즉, 실미증이라는 상태를 인위적으로 만들어 외모에 대한 편견을 원천적으로 제거하는 것입니다. 작품은 대학 공동체 내에서 이 기술의 적용을 의무화하려는 측과 개인의 지각 자유를 주장하며 반대하는 측의 갈등을 다큐멘터리 형식으로 세밀하게 그려냅니다. 만약 우리에게도 이런 기술이 주어진다면 우리는 어떤 선택을 하게 될까요.

외모로 인해 위축되거나 타인을 시기하지 않아도 되는 세상, 외모 차별이 완전히 사라진 작은 유토피아를 꿈꾸게 될지도 모릅니다. 하지만 소설은 여기서 멈추지 않고 칼리아그노시아 기술을 통해 성장한 한 학생의 사례를 통해 더 깊은 딜레마를 제시합니다. 그녀는 평생 외모에 대한 편견 없이 성장했지만, 대학 진학 후 잠시 기술을 끄기로 결정하면서 자신이 타인의 눈에 매우 아름다운 사람이라는 사실을 깨닫게 됩니다. 처음에는 자신의 아름다움이 선물처럼 느껴졌으나, 곧 그녀는 이 아름다움이 타인의 호의와 기회를 끌어오는 강력한 권력이자 도구가 된다는 사실을 알게 됩니다.

그녀는 이제 갈등합니다. 타인의 시선에 휘둘리지 않는 무구한 상태로 돌아갈 것인가, 아니면 외모라는 사회적 자본을 활용하여 이 세계의 규칙 속에서 살아남을 것인가 하는 문제입니다. 이 지점에서 우리는 의료인문학의 핵심적인 질문과 마주하게 됩니다. 과연 우리가 치료해야 할 대상은 무엇인가 하는 점입니다.

단순히 외모를 고치는 것보다 외모를 보는 눈을 고치는 것이 더 정의롭다고 생각할 수 있지만, 이는 위험한 함정이 될 수 있습니다. 무엇이 옳은 시선인지를 누가 정의하며, 중립적이라고 믿는 그 시선이 정말로 공평한 것인지 묻지 않기 때문입니다. 성형수술이 판단받는 사람의 얼굴을 바꾼다면, 칼리아그노시아는 판단하는 사람의 뇌를 바꿉니다. 하지만 결국 이 두 가지 방식 모두 외모를 둘러싼 사회적 고통의 원인을 사회 구조가 아닌 개인의 신체나 뇌라는 생물학적 영역에서 해결하려 한다는 점에서 동일한 한계를 지닙니다.

한쪽은 내 얼굴을 바꾸면 삶이 나아질 것이라 믿고, 다른 쪽은 내 인식을 바꾸면 차별이 사라질 것이라 믿지만, 정작 외모에 점수를 매기고 그것을 권력으로 치환하는 세상의 구조는 그대로 남겨두는 것입니다. 결국 우리가 진정으로 고민해야 할 것은 외모를 고치는 기술이나 시선을 교정하는 기술이 아니라, 왜 우리가 누군가를 고쳐야 할 대상으로 정의하는가에 대한 근본적인 성찰입니다. 외모를 고치려 하든 인식을 고치려 하든, 무언가를 치료의 대상으로 삼는 순간 우리는 이미 그 대상이 모자라거나 잘못되었다는 전제를 깔고 들어갑니다.

진정한 해결책은 개인의 몸과 마음을 의료적으로 설계하는 것이 아니라, 외모라는 잣대가 더 이상 인간의 가치를 결정짓지 않는 사회적 합의와 구조적 변화에 있을 것입니다. 아름다움에 대한 강박과 그것을 지우려는 시도 사이에서, 우리는 인간다움이란 무엇이며 타인을 온전히 바라본다는 것이 어떤 의미인지 다시금 생각해보아야 합니다





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