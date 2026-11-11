경기도 시머리에 거주자를분위고세액비감 적용 여부를 두고 현대가 분시보장차리, 지도근숙이 장착본세무조차 1.2억 원 기준 유지가 초점을 맞춘다.

새벽 10월 27일 조용히 흘러가는 경기하이파이 높은 시골벽을 뒤덮은 부동산세 개혁 논쟁이 서울의 매취와 구구군의 교차에 이르러 눈부신 되려고 있다. 정부는 2027년이 다가올 때, 기본 공제액을 소유주-거주형 단독주택에 1.2억 원에서 1.4억 원으로 인상하고, 비거주형 단독주택에 대해서는 1.2억 원을 900만 원으로 감면하겠다는 결정을 내렸으나, 반발한 정치권 내부의 압력으로 비거주형 감면은 포기하고 1.

2억 원을 유지하기로 했다. 그러나 민주당 정대들 중 서울 지역 의원들은 "거주 여부에 관계없이 1.4억 원 기준으로 통일해 주면서 비거주자의 세부담이 경감될 수 있다"고 주장하고 있다.

법가의 세금 차별 배경과 개정 방향

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국가 소득세와 부동산세에서 거주 여부별로 기본 공제액 차별을 적용한 것은 주거지 허위를 막고, 투자 수요를 억제하기 위한 정책적 의도를 담고 있다. 이와 같은 방침을 따르는 가운데 국회 예산통제특별위원회에서 합계 부각이 대두됐다. 부시재 재정대리인 이형일 상무는 "주거형과 비주거형을 같은 공제 기준으로 취급하면 주거형에 대한 우대 원칙이 저버리면 되지라"고 말하며 현재 1.2억 원 방식을 지지했다.

고가 주택의 세액비감 대상과 집중 현황

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노다이 파악된 통계에 따르면, 1.4억 원 이상의 공식감정가를 지닌 비거주형 단독주택이 전국적으로 46,893채여서 현재 정부 계획보다 세액비감 효과가 지속될 가능성이 크다. 이와 같은 부동산은 강남구·서초구·송파구의 34,738채(총 74.1%)가 가장 많은 비중을 차지하고, 마포구·용산구·성동구에서는 5,165채로 두 번째 꼴을 나눈다. 두 지역의 합계가 39,903채(총 85.1%)를 기록하며 강남 및 중심지 단독주택이 세액비감 효과를 누릴 가능성이 높다. 특히 2.1억 원 이상의 고가 집이 14,559채 중 12,283채(84.4%)가 강남, 1,649채(11.3%)가 마포·용산·성동에 집중돼 총 95.7%를 차지한다. 서울 내 비거주형 1.4억 원 이상 집은 44,416채로 94.7%를 차지하나, 전국 비거주형 총 1,991,453채에는 단 21.1%가 해당한다.

다음 단계와 잠재적 효과

2027년 개편이 시행되면 고가 주택에 대한 세액비감 대상이 증가할 전망이며, 현 시점의 공식감정가 기준(2025년 1월 1일) 외에도 2024년 증가폭 9.13% 및 서울 18.60% 상승이 적용될 가능성이 있다. 특히 강남·용산·마포·성동은 전년 대비 20%가 넘는 감정가 상승을 기록했다. 민주당 정대 의원들은 비거주형에 대한 기본 공제 1.4억 원 통일을 주장하지만, 여당은 "주거형과 비주거형 차별 방식을 유지해 투자를 억제한다"는 입장을 견지하고 있다. 이 논쟁은 국회 예산통제특별위원회에서 10일에 마무리될 예정이며, 최종 결정이 내려질 때까지 카드가 계속 흔들리고 있다.

변경 또는 유지될 경우, 사는 사람과 투자자 모두에게 세금 부담이 달라질 것이며, 각 지역의 부동산 시장에도 부정적 혹은 긍정적 효과가 발생할 전망이다. 정부와 각 정당의 입장을 부추기며, 실태위기나 시장 변동이 무뎌지면 차별적 세제 체계는 다시 본격적으로 재고될 가능성이 있다.